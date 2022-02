Entrevista a Javier Picón Manzanal de Acero Watch Corporation

Llevo años dando a conocer la relojería española, y en esta ocasión no solamente cuento con uno de sus protagonistas en el sector, sino que también es una marca que rinde tributo a nuestro patrimonio histórico.

Él es Javier Picón Manzanal, propietario y fundador de la marca Acero Watch Corporation que ha creado una gama de relojes en conmemoración del VIII centenario de la Catedral de Burgos.

Javier, primero de todo agradecerte que aceptaras mi invitación a esta entrevista. Creo que cuando la relojería española tiene algo diferente que ofrecer, vale la pena darles difusión.

Gracias a ti por darme la oportunidad de explicar porque nace Acero Watch y los entresijos de sus primeros pasos. Una marca que surge para intentar colmar una necesidad de la que en su momento no había tanta alternativa. Relojes automáticos de calidad a unos precios de una gama media.

Tienes una trayectoria peculiar. Tras más de 12 años en el sector de la alta relojería te dedicaste al mundo de la automoción, y ahora con Acero Watch vuelves a los relojes. Cuéntanos un poco acerca de eso.

En mi época de asesor de alta relojería en Perodri nació la idea de crear una marca con diseños únicos a precios más populares de los que vendíamos en la relojería donde trabajaba. Mi ilusión era diseñar un reloj que a mí me gustase y comprobar si gustaba también a más gente.

Algo que pocos saben es que antes de eso, en tu primer empleo, vendías sobre todo relojes Casio. Una marca que en los de nuestra generación tiene muchos aficionados. Pero también he escuchado que esa afición relojera te viene de tu tío que era un gran coleccionista.

En efecto, mi primer trabajo fue en una tienda de electrónica muy famosa en la ciudad de Burgos, en la que vendíamos desde diodos y resistencias a los primeros televisores de Plasma, viviendo toda la evolución del Discman a los USB de MP3. Para mí la sección favorita fue siempre la estantería de relojes Casio, donde el Rey era el CMD40 (a todos nos encantaba cambiar los canales del bar de al lado de casa o en la escuela) aunque el modelo que más vendíamos es el modesto F91W. Como bien dices en mi familia cuento con un apasionado del mundo de la relojería de bolsillo, que sin saberlo influyo de una manera muy importante en lo que hoy es mi mundo laboral y mi pasión.

¿Quiénes forman parte de Acero Watch?

En estos momentos hay cuatro personas que integran Acero Watch dos relojeros, una responsable de Marketing y comunicación y un servidor. Pero como imaginaras en un proyecto que lleva poco tiempo latiendo, el apoyo y ayuda de mis padres, mi hermana y mi pareja son tan importantes o más.

Me llama la atención de la marca “Acero Watch Corporation”, el contraste del español con el inglés, en unos relojes que en el fondo rinden tributo a algo tan nuestro. ¿Tiene algún significado ese nombre?

Cuando trabajaba en la relojería aprovechaba los tiempos con menos trabajo para leer todos los libros y catálogos de las marcas que vendíamos, Rolex, Tag Heuer, Omega, IWC, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Patek Philippe etc. De ellas fui captando ideas que poder trasladar a una futura marca que en esos momentos no tenía ningún nombre definido. Utilizar la palabra ACERO tiene varios motivos: El primero es porque el metal que envuelve a nuestros queridos movimientos influye de una manera muy importante en el precio del reloj, el acero es un metal noble y versátil, que además admite un sinfín de acabados. También es uno de mis apellidos maternos y me gustó la idea de hacer un tributo especial a las mujeres de mi familia. A la vez ACERO es una palabra que los anglo parlantes pronuncian sin mucha dificultad y suena bien (Hans Wilsdorf el fundador de Rolex me dio la clave) del resto la International Watch Company se ocupó. Si hubiese llamado a la marca Acero Relojes la cosa no sonaría igual de bien.

Sobre la poca información que hay en la web, un aspecto no me queda claro. Sé que os lanzasteis a una campaña de Kickstarter en 2019, y que además logró salir adelante. Pero estáis también auspiciados por la Fundación Caja de Burgos. ¿Cómo ha sido la financiación de Acero Watch exactamente?

Sí, es verdad, en la web no hay datos de nuestra financiación o de los logros conseguidos, como finalizar con éxito la campaña de Crowdfunding de Kickstarter. Kickstarter nos proporcionó financiación y validación del producto, luego ahorros personales y recientemente un Crowdlending abalado por una SGR. La Fundación Caja de Burgos en mis comienzos me aportó un tutor para ver con los pies en la tierra la viabilidad y las posibilidades del proyecto.

Vuestra gama de relojes se centra exclusivamente en el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. Eres burgalés, y tenía sentido que vuestra temática fuera un homenaje a eso. Pero, ¿no piensas que quizás un monumento más conocido os habría ayudado?

Realmente el reloj es un tributo a la Catedral de Burgos, su VIII centenario era el momento ideal para comercializarlo. La colección “Centenario” es y será siempre el reloj de pulsera de la Catedral de Burgos, que transporta algunas de las partes más icónicas de la SEO a un reloj. Todos queremos vender en todo y a todo el mundo, pero qué mejor que empezar a vender y ser conocido en mi tierra, para después crecer en visibilidad en España y más allá. Preferí pasos más cortos, pero más seguros para acometerlos con la mayor seguridad.

En cuanto al diseño, y sin ser un experto en historia, me gusta el detalle del Papamoscas, el autómata de la catedral, la trasera que recuerda a una vidriera con la Estrella de David… Explícanos más detalles que haya podido pasar por alto de sus líneas.

Cuando en el año 2017 decidí hacer un reloj tributo a la Catedral de Burgos pensé en diversos diseños para la esfera, aunque tardé poco tiempo en decantarme por el reloj más icónico que hay en la Catedral (el que se encuentra debajo del Papamoscas). Es un elemento fácil de reconocer por los visitantes y que marca una clara intención en el reloj. Todos los amantes de la relojería damos mucha importancia al fondo del reloj y por un instante se me ocurrió en dejar una ventana abierta para ver la masa oscilante, pero no aportaba nada distinto. Realizar el grabado de una de las vidrieras más importantes de la Catedral sí que aporta valor. De hecho es el rosetón de la puerta de Santa María, que es la puerta principal y aparece en la mayoría de las imágenes del Templo. Al ser una parte importante en el conjunto del reloj, el grabado tiene una profundidad considerable que transmite un relieve y una vistosidad notable. Las agujas son una interpretación de las torres principales, la aguja de las horas ensancha en su punta para asomarse a la esfera igual que lo hacen los miradores de las torres de la fachada de Santa María. En la esfera y de una forma discreta en el bisel interno se encuentran dos fechas muy importantes, 1221 colocación de la primera piedra y 2021 el VIII Centenario de esta belleza Gótica. A las seis incorporamos las palabras BORN BURGOS que acompañaran a todas las colecciones que creemos en Acero Watch.

Para los que no conozcan la Catedral de Burgos, un templo de estilo gótico comenzado a construirse en 1221 (de ahí que en 2021 fuera su 8º centenario). Como la Sagrada Familia que conozco bien, es patrimonio de la humanidad, todo ello sin estar vinculado al núcleo urbano. De hecho en cuanto a valor histórico está por encima de la de la capital de Castilla y León.

Por todo lo que mencionas la Catedral es un símbolo para burgaleses y visitantes, un icono que une y nos representa independientemente de religiones, credos, razas, genero e ideologías.

Háblanos un poco de ella y cuéntanos los rasgos que influenciaron vuestros relojes.

Poco más de lo que ya hemos hablado puedo incluir ya que no soy un especialista en arte.

Tenéis algo diferente y es que vuestro reloj, en realidad son cuatro relojes distintos. Cuatro diseños, y tres combinaciones de movimiento (cuarzo, solar y dos automáticos). Un plan ambicioso. ¿Considerasteis dividirlo en dos modelos distintos?

Las primeras unidades comercializadas en las navidades de 2019/2020 montaban movimientos automáticos y solares. Para un amante de la relojería no se concibe que tu marca no incorpore movimientos automáticos, la opción solar nace por dos motivos, sostenibilidad y esencia Gótica de la Catedral. Tanto el movimiento como la catedral cobran vida con la luz solar. En la campaña 2021/2022 con la incorporación de las colecciones Fusión y XLII se nos planteaba la opción de seguir con automático y solar o incorporar algo distinto.

Decidimos apostar por un movimiento de cuarzo de larga autonomía para la colección Fusión y mantener una línea de consumo y sostenibilidad responsable, nuestros relojes más grandes los de la colección XLII montan movimientos automáticos. En un futuro cercano no tenemos pensado reducir la oferta de movimientos. Tenemos tamaños para una amplia mayoría de muñecas y la diversidad de movimientos enriquece a la marca.

Te has encargado desde cero del diseño, usando maquinarias japonesas y componentes fabricados y ensamblados en China. ¿Cómo se coordina todo eso?

La fabricación, ensamblaje, correas y los estuches donde se entregan los relojes vienen de fuera. Diseño, venta, comercialización, reparación etc.… se realizan en Burgos para que todo engrane es necesario tiempo y no tener miedo a arriesgarse. Cuando se tienen unos recursos económicos limitados la paciencia y la imaginación son claves.

En cuanto a los precios, parten de una base muy competitiva: 139€, y llegan hasta los 270€. Me llama la atención que por ejemplo todos montan cristales de zafiro con tratamiento AR, algo que ni siquiera marcas suizas ofrecen en precios más elevados. Me da la impresión que tu experiencia en el sector te hizo tener las cosas claras.

Acero Watch nace para crear relojes con alma y todo tiene que acompañar este camino. Utilizar un buen acero, un cristal de zafiro y un tratamiento AR muestran las claras intenciones que tenemos, escogemos movimientos contrastados y que nos aseguren un funcionamiento óptimo. Todo está muy pensado para que los precios no se disparen, tenemos que tener en cuenta que nuestra capacidad de fabricación es limitada. Los precios se ajustan al espectro de mercado en el que competimos, además no rebajamos ni hacemos descuentos a nuestros relojes, un reloj de Acero Watch tiene el mismo precio todo el año. Como bien apuntas los años en la relojería han marcado mucho mi idea de marca.

La otra novedad es la que mencionaba antes, tenéis un modelo solar con el S.Epson VS-42, algo que hasta donde yo sé no ofrece de momento ninguna otra marca española.

Elegir un movimiento solar siempre es arriesgado, los técnicos relojeros tienen cierto recelo a este tipo de movimientos. Nos hubiese encantado montar un calibre de Citizen pero es complejo. En el VS-42 vimos una solución equilibrada y óptima.

Por otro lado he visto los automáticos XLII pero me llamó la atención el más básico con un Miyota 1L60 de 10 años de pila en vez de los habituales y más baratos 2035 que vemos en otras marcas. Creo que hacéis muy bien apostando por la duración y por el medioambiente, ya que automático, solar y pila de larga duración es lo mejor para reducir los desechos.

Como bien dices Javier, hay que apostar por la duración y la sostenibilidad. Creamos relojes que vivan en la muñeca de sus dueños, no en basureros. En Acero Watch apostamos por diseños y materiales que te acompañen durante décadas.

De todos los modelos, ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que menos?

Si te soy sincero, no tengo ningún reloj favorito. A todos los une el mismo diseño, pero cada uno tiene un carácter propio y eso me encanta. Seguro que a ti también te pasa y ves siempre cosas atractivas en todos los relojes.

¿Quién es vuestro target? ¿Cómo dirías que es el cliente tipo de Acero Watch? Me llama la atención, porque tenéis la web en español y en francés, pero no en inglés.

Siempre me resulta curiosa la pregunta del Target, eso te lo responde mejor la gente de marketing. En mi caso diseño relojes para que gusten a todo el mundo, conseguirlo o no ya es otra cosa. El tema de la web en francés no tiene mucho recorrido, el inglés es el paso fácil y no me interesó. Francia es nuestra vecina y tienen una tradición relojera muy importante, allí también están surgiendo nuevas marcas de relojería que hacen cosas realmente interesantes, me gustó la idea de empezar con ellos en la web.

Supongo que a todos los espectadores de España les sonará esa galería para coleccionistas que en televenta entre otras cosas ofrecen relojes conmemorativos. ¿No te preocupa que el público os asocie a algo así?

Puede que alguien pueda confundirlo, pero no lo creo. Además en esos canales jamás sabes cuanto te va a costar tu reloj.

¿Qué expectativas o previsiones de venta tenéis? ¿Cuál es el plan de negocio?

Como te he comentado antes, en las navidades pasadas incorporamos dos líneas más a la colección “Centenario” de Acero Watch. Ahora sí que tenemos una colección amplia con 13 modelos a elegir. Este año trabajaremos en un nuevo modelo para final de año y algún proyecto más que espero poder comentarte más adelante.

¿Qué crees que aportan vuestros relojes conmemorativos del VIII Centenario de la Catedral de Burgos al panorama actual?

Ser el primero y único reloj de pulsera de la Catedral de Burgos, este es un hecho que nadie podrá arrebatar a Acero Watch.

¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor éxito? ¿Y vuestro mayor fracaso?

Elegir sólo un éxito es complicado, que el Cabildo de la Catedral de Burgos comercialice los relojes “Centenario” de Acero Watch en su tienda oficial es uno, conseguir ampliar la colección también lo es y pensar en nuevos diseños es buena cosecha. En cuanto a fracasos, todavía no se ha consumado ninguno digno de mencionar.

En cuanto al proceso desde el inicio al final, ¿qué ha sido lo más difícil?

Te parecerá una tontería, pero de las cosas que más me han costado es elegir la tonalidad y gama de colores con las que salir al mercado. Parece fácil elegir el color verde para una esfera, pero con que tonalidad y brillo adecuado es de locos. Cuanto más preguntas menos sacas en claro.

¿Qué marcas relojeras te inspiran o dirías que son vuestro modelo a seguir, si es que hay alguna?

Miro un sinfín de marcas en revistas, en las RRSS en sus propias webs. Últimamente me gusta mucho el cambio de Ulysse Nardin y Ferdinand Berthoud por citar algunas.

¿Por qué alguien debería comprar un Acero Watch en vez de otra marca?

Porque es un pedazo de Catedral en tu muñeca y eso es semejante a tener un Omega Moonwatch, salvando las distancias.

¿Qué reloj llevas puesto ahora mismo?

En estos momentos un Coronería con correa marrón símil coco con pespuntes blancos.

¿Qué otros relojes tienes en tu colección?

Mi colección es variada, te voy a citar alguno: Mi primer reloj automático fue y es un Orient, tengo un Certina de cuerda recuerdo de un familiar, varios cuarzos de Seiko, Casio y Swatch. Automáticos vintage Radiant, Buler. Más modernos tengo automáticos de Xeric y Undone. Y alguno un poco más top, Milgauss de Rolex, Moonwatch de Omega y un Pelagos con movimiento propio de Tudor. Tengo más relojes, pero no terminaría la lista.

Sé que como yo, uno de tus sueños es poder producir en España. Fíjate que era algo que según los grandes era imposible, y bueno, empezamos a tener ejemplos de micromarcas que han logrado al menos ensamblar aquí. ¿Qué más planes tienes?

Ensamblar en Burgos no es una utopía y es unos de los siguientes pasos, conseguir las carruras para los relojes es uno de mis objetivos.

En cuanto a la relojería, ¿cómo la ves en el futuro? Parece que aunque un reloj es cada vez menos necesario, surgen más y más marcas nuevas y aparecen más entusiastas y coleccionistas.

La relojería seguirá viva mientras se ofrezca un producto distinto y con alma. Si ves un lineal de relojes y el diseño es igual en cinco marcas consecutivas algo falla y es uno de los problemas que existe hoy.

España no es uno de los mejores países para emprender, parece que todo sean trabas. No descubrimos nada nuevo… ¿Pero crees que la marca España os aporta en cuanto a calidad o reconocimiento del diseño?

España aporta donde hemos nacido, las cosas se cambian desde dentro. Hay grandes profesionales y somos un gran país, mejorable si, como todos.

¿Hay algo más que te gustaría añadir?

Creo que no nos dejamos nada.

Pues esto es todo Javier. Tengo ganas de tener vuestros relojes en la muñeca y ver cómo se sienten.

Gracias a ti por hacerte eco de nuestra marca, serás testigo de nuestro latido.