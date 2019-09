El Casio F-105W seguramente que es un Casio Collection por todos conocido. Vino a ser el intento de la marca en 1996 por renombrar su exitoso F-91W, un superventas que es a día de hoy el reloj más vendido de todas la historia de la relojería.

El F105 es por tanto un reloj muy parecido al conocido F-91, pero con pequeños, pero importantes cambios, tanto visibles como ocultos.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Resina. 39mm X 35,4mm X 9,6mm Botones 3 de acero inoxidable Esfera Negra Bisel Resina fijo Cristal Resina Iluminación Electroluminescente Trasera Atornillada de acero inoxidable Correa Resina de 16mm Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 3 ATM Peso 21g Módulo Casio 3298 Complicaciones calendario automático, 12/24 horas, señal horaria, alarma, cronógrafo, luz EL Prestaciones +/- 30 segundos/mes. 7 años de pila Origen Made in Thailand Garantía 2 años PVP 25€ (oferta Amazon 15€) Distribuidor Casio España

Presentación

La presentación de Casio es ya conocida, así que no entraré en detalles. A los profanos, no les sorprende que sea así, sin embargo, a los aficionados, no deja de maravillarnos que un reloj que se puede comprar por apenas 15€ tenga un empaquetado tan completo. Un blister de plástico transparente bastante aparente, pero donde el reloj se puede apreciar desde el exterior. Va bien protegido, incluyendo un plástico protector sobre el cristal, incluye un detallado manual de instrucciones, tarjeta de garantía y su correspondiente etiqueta.



















Todo va identificado y referenciado, tanto el exterior como el interior. Un nivel, que no vemos ni siquiera en relojes que cuestan 20 veces más como el Kronhauser Silver Opaline.

Diseño y construcción

El diseño del Casio F-105 no debió ser cosa difícil. En Casio tenían mucho ganado, partieron del Casio W-86 de 1995 que ya pretendía hacer lo propio con el W-59, es decir, actualizarlo con iluminación electroluminescente, que era la tendencia en aquella época, y mejorando su módulo para que estuviera mejor organizado y fuera más sencillo de cambiarle la pila.

De manera que se centraron en darle una estética similar a la del F-91W, pero tal vez más moderna. Mantuvieron los tonos azules, y construyeron una caja ligeramente más grande y por tanto más resistente (39mm X 35,4mm X 9,6mm contra 38,2mm X 33,2mm X 8,5mm). Sorprendentemente, consiguieron que fuera más ligero (21g contra 25g).







Como ocurrió con el W-86 para nuestra desgracia, mantuvieron también el cristal de resina y la corta correa del mismo material. Quizás esa correa sea también su punto débil. Ya sabéis que como es bastante delgada, no suele durar más de 2-3 años de uso diario, y que como en el SAT de Casio la venden por unos 10€, no suele compensar cambiarla. Por ello os recuerdo que Diloy Watch Straps tiene su modelo genérico, el 283P4, que con una calidad similar o incluso mejor a la original, cuesta solamente 5€.







Hay varias dudas en la web acerca de los colores del Casio F-105W. Se dice que existen dos versiones, la antigua en donde el marco es azul celeste y el color de la pastilla que contiene el texto «EL BACKLIGHT / RESET» es blanco, y la más reciente en que el marco es de un azul más intenso, y las pastilla de color amarillo. No he encontrado ninguna evidencia de que eso sea cierto, por lo que parece ser más bien un efecto óptico de la iluminación de las fotografías. Sí que existió una variante que sustituía los azules por rojos, sin embargo no se denominó F-105W, sino F-106W como nos explican en ZonaCasio.







Lo que sí que es cierto es que el LCD se ve menos contrastado que en un F-91W. Ya me di cuenta con el W-86 comparado con el W-59. Lo atribuí a algún pequeño defecto de mi unidad. Sin embargo, tiempo después adquirí otro W86, y el resultado fue el mismo. Esto es algo que se repite con el F-105W, y creo que el motivo debe ser el panel electroluminescente con el que cuenta. Tampoco es algo que pueda asegurar, porque eso no explica el motivo por el que un DW-5600E que también tiene EL se ve perfectamente.

Módulo

A lo largo de su vida, el F-105W ha ido montando diferentes módulos, empezando por el 1275, luego el 1572 y finalmente el 3298. Funcionalmente son idénticos, por lo que los cambios deben ser mínimos. Lo verdaderamente interesante es que aunque cuenta con luz EL, que consume más que un LED, sigue acreditando una autonomía de pila de 7 años. Como ya sabemos, Casio es bastante prudente. Lo hace suponiendo un uso normal de 1 segundo de luz diario y de 20 segundos de alarma al día, lo que explica que estos relojes lleguen o incluso superen los 10 años de duración de pila, algo meritorio con solamente una pila tipo botón CR-2016.







Puedes descargar sy manual de instrucciones (68 KB. en formato PDF)

Sensaciones

En este punto no puedo ser imparcial. Me encanta la sensación de un Casio Collection básico, especialmente si es de la Serie F, no puedo evitar sentir que llevo una tecnología que es casi como la del Casio F-87W, mi primer Casio. Me encanta lo ligero y compacto que es, los grandes dígitos que tiene el LCD pese a las contenidas dimensiones, las estética retro, pero sobre todo, el recuerdo de cómo aquella tecnología, en algún momento de la historia representó el futuro de la relojería. Precio económico, muchas funciones, y una construcción donde casi todo es plástico, algo que con los materiales sintéticos parecía cosa de ciencia-ficción.







Cuanto lo llevo, es como si metafóricamente me convirtiera en aquel niño de 10 años de edad. Me permite contemplar lugares que aún recuerdo de aquel 1985 con el F-87W, ver cómo han cambiado, como el paso del tiempo resulta, quizás imperceptible, pero imparable al fin y al cabo. Al final las emociones, son las mismas con que con el F-84W, F-91 o para el caso, el F-105.

Son además relojes democráticos, que por su relación calidad-precio vemos en albañiles, cajeras de supermercado, deportistas, y hasta en ejecutivos.







Conclusiones

Si te gusta el Casio F-91W, necesitas un 105. Porque es el mismo concepto respetando incluso sus características de diseño, pero en un modelo algo mejor. Con la tarifa en la mano de 17€ para el F-91W y 25€ para el F-105W, es un suplemento que vale la pena. No obstante teniendo en cuenta que el F-91W se puede conseguir por 9€-10€, y el F-105€ ronda los 13€-20€, es más difícil de justificar. Claro que hablamos de un bien bastante económico, y que la mayoría de nosotros podremos comprar por impulso. En ese caso, recomendaría antes su hermano mayor, el W-86, cuesta casi lo mismo, es más exclusivo, ofrece lo mismo al 105, sólo que siendo WR50M, y cuenta con una correa más larga y resistente.







Aunque si lo pienso, lo que recomiendo es que los tengas todos, sin olvidar el W-59, el A-158, el A-159 y el A-168.

▲ Más ▼ Menos Mantiene el encanto de un Casio F

Luz EL Correas caras

Cristal de resina

Y como hoy es mi cumpleaños, nada mejor que terminar con un autoregalo completito…