Comentarios de cine (XXXVII)

Trigésimo séptima edición de mis comentarios de cine:

– 2001. Una odisea en el espacio: 7/10. Pese a haberla visto varias veces y haber leído los libros, cuando una la ve en cine sigue apreciando nuevos detalles. La parte final sigue siendo demasiado extensa.

– Acto de valor: 5/10. La trama ni fu ni fa, pero está sobre todo bien hecha para aquel a los que les gusten las operaciones militares.

– Bright: 5/10. Con Will Smith haciendo de policía me esperaba un peliculón tipo «Bad Boys». Ocurre que no soy un entusiasta de la fantasía, así que eso de estar rodeado de Elfos y Orcos tampoco me encajó, por lo que igual no soy muy imparcial en la valoración.

– Black Mirror. Bandersnatch: 7/10. El largometraje de introducción a la quinta temporada de la serie, tiene diferentes caminos alternativo al estilo de «Elije tu propia aventura». La historia no es de las mejores, pero los Spectrum y la música de la época le suben la nota.

– Battle of the 80s. Supercars with David Hasselhoff: 6/10. Pues el nombre lo dice todo, el Canal Historia aprovecha la excusa de una rivalidad entre KITT con The Hoff, la furgoneta del Equipo A con Dirk Benedict y la Kawasaki de Chips con Erik Estrada. El caso es que realmente todo está bastante amañado, y se centra en los avances tecnológicos de la automoción. A destacar el cameo de Catherine Bach. Entretenido.

– Bohemian Rhapsody: 6/10. Apenas conocía la historia de Freddie Mercury y me ha gustado en ese sentido. La ambientación es buena, y la actuación también, pero me la esperaba con más ritmo.

– Chernobil. 30 años después: 5/10. Aprovechando el tirón de la serie televisiva este documental nos instruye acerca de los peligros de accidentes nucleares y de la salvaguarda de residuos radioactivos. Lo del Chernobil es prácticamente la excusa, puesto que apenas se centra en cómo está actualmente.

– Cold Blood Legacy: 4/10. Me sorprendía que una película protagonizada por Jean Reno tuviera tan malas críticas. La sinopsis es interesante, y los primeros 45 minutos también, a partir de ahí va empeorando escena tras escena. Por suerte no es larga, una lástima.

– Cómo IBM terminó usando MS-DOS en lugar de CP/M: 8/10. Estupendo documental de 1995 de Computer Chronicles con gran protagonismo de Gary Kildall.

– Creed II: La leyenda de Rocky: 6/10. Una combinación de acción y de transfondo que es interesante, aunque no tanto como la anterior entrega.

– El agente: 4/10. La sinopsis de Humanity Bureu me pareció atractiva, pese a la presencia de Nicolas Cage. Al final es un encadenamiento de tópicos de otras películas, cosas ya vistas, con bajo presupuesto y deficiente actuación.

– El Ángel: 4/10. Me atraía la historia de Carlitos, es ladrón argentino que por tener cara de ángel no levantaba sospechas. Al final la película es regularcilla, con más énfasis en la ambientación de la época setentera que en la trama. Los personajes no son nada del otro mundo, pero lo peor es la mezcla de sonido, con la música al máximo de decibelios y las voces que apenas parecen susurros.

– El de los lentes Carrera 2: 5/10. Película mexicana llena de tópicos orientada a la acción, las persecuciones y los disparos. La fotografía es buena, y los personajes están a la altura. La actuación aceptable, mientras que las secuencias de acción bastante flojas. El planteamiento no tiene ninguna sorpresa, aunque a pesar de todo, se puede ver.

– El Gordo y El Flaco (Stan And Ollie): 5/10. Laureada con bastantes premios pensaba que sería divertida y formativa, pero divertida lo es cero. Formativa, bueno, al menos explica algunos detalles de la historia que al menos yo no conocía.

– El hotel eléctrico: 6/10. Película de 1908 que narra como podrían ser los hoteles del futuro gracias al uso de la electricidad.

– El primer hombre: 7/10. Un tanto irregular en cuanto a ritmo, pero explicando pasajes de la época y vivencias de Neil Armstrong que no son demasiado conocidas.

– Framing John DeLorean: 7/10. Biopic sobre la vida de John DeLorean que se metió en asuntos turbios para salvar su empresa. Muy recomendable.

– Flores de perversión: 3/10. A veces te encuentras con una película así de desastrosa y te asaltan muchas dudas. En este caso, parece que la crítica también me apoya. Escenas supuestamente sugerentes, y cero historia.

– Future World: 4/10. Aunque la sinopsis es prometedora, al final no deja de ser un mundo distópico con ambientación al estilo Mad Max, pero con un desarrollo bastante flojito.

– Holmes & Watson. Madrid Days: 4/10. Una versión española de las aventuras de Sherlock Holmes dirigida por Garci, el resultado, bastante malo. Las historia floja, la ambientación mala, y el papel protagonista de Gary Piquer, estresante.

– Infiltrado: 5/10. Bryan Cranston, el prota de Breaking Bad interpreta a un agente que se infiltra en el tráfico de drogas colombiano. La película tiene toda la base para ser entretenida, incluyendo los turbulentos ambientes de Pablo Escobar y sus colaboradores. Al final se queda un poco así, sin demasiada intriga ni demasiada emoción.

– Invasión OVNI: 6/10. La Tierra contra los OVNIs en una película setentera que refleja el avance tecnológico.

– John Wick. Otro día para matar: 5/10. Me suele gustar Keanu Reeves, esta película es entretenida de ver. Bastante vacía salvo por los atractivos escenarios, los exclusivos personajes y los tiroteos, pero buena para pasar el rato.

– John Wick 2. Pacto de sangre: 6/10. Sigue la tónica de la anterior, con quizás una historia algo más trabajada, pero que tampoco es nada del otro mundo.

– John Wick 3. Parabellum: 6/10. La historia sigue siendo sencillita, pero algo más trabajada. Unido a que cuenta con el reparto de Matrix casi al completo, y que las escenas de acción son todavía más trepidantes, se convierte en la mejor entrega de la saga.

– La chica en la telaraña: 5/10. Conocida en España como Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte, pensé que la parte de hacking le daría juego. No se explota demasiado, pero se puede ver.

– La historia de Microsoft visto desde el punto de vista de IBM y el sistema operativo QDOS: 5/10. Parecía más interesante pero no explica nada que sea realmente desconocido.

– Leonardo. El Hombre Universal: 6/10. Documental acerca de la vida de Leonardo da Vinci, que en vez de centrarse en unas pocas disciplinas, da una imagen global de artista e ingeniero.

– Los amores cobardes: 5/10. La veo como una película costumbrista adaptada al día a día actual, y que demuestra como gente con ganas puede impulsar películas que están bien. El problema es que a la historia le falta algo de garra.

– Men in Black International: 4/10. La última de los MIB, sin Will Smith pierde bastante. Tiene bastantes efectos especiales, pero los intentos de humor no resultan divertidos.

– Metallica S&M2: 7/10. Es la película cinematográfica grabada a raiz del concierto de la banda Metallica junto a la orquesta sinfónica de San Francisco.

– Napoleon Dynamite: 4/10. Se salva un poco por la ambientación noventera, la música y los relojes digitales porque como historia, es bastante floja.

– Overdrive: 6/10. Ambientada en Marsella, no es un peliculón, pero en absoluto parece cine francés. Buenos paisajes urbanos, buena música, ambiente nocturno, persecuciones interesantes, chicas y chicos guapos, y sobre todo cochazos.

– Parchís. El documental: 7/10. Un documental bastante completo ideal para nostálgicos que vivieron la época. Destacable que tuvieron más éxito si cabe fuera de nuestras fronteras que dentro.

– Reprisal: 5/10. Acostumbrado a las últimas pelis que tienen por reclamo a Bruce Willis como Situación límite, en esta tiene un papel durante casi toda la película. La cinta en general es normalita, tiene acción y se puede ver. No me parece tan mala como dicen los críticos.

– Rey de ladrones: 5/10. Con Michael Caine haciendo de ladrón esperaba bastante de esta película. La introducción acompañaba a la película, al igual que algunas de las escenas. Pero el tono de la mayoría de situaciones la convierten en una parodia y una ironía.

– Terra Formars: 4/10. Película japonesa que habla de una conquista de Marte, aunque al final se convierte en una lucha contra hombres-cucaracha.

– The Titan: 6/10. Es de esas pelis que me sorprende por las malas críticas, porque la verdad que la idea es buena. Es verdad que a partir de la mitad decae un poco y que el final no está a la altura, pero es interesante.

– Unacknowledged: 8/10. Documental que pretende destapar a gobiernos ocultando contactos extraterrestres. Salvo algún momento puntual conspiratorio, muy razonado e imparcial.

– Uncanny: 7/10. Una película que sin demasiados medios económicos plasma una historia de robótica cin algunos tópicos, pero sorprendente en varios momentos.

– Upgrade (Ilimitado): 7/10. La englobaría dentro del ámbito post-cyberpunk. Mucha ciencia-ficción, con ciencia claro, y varios giros de guión que la hacen muy recomendable.

– Venom: 5/10. La primera media hora es interesante, aunque luego involuciona hacia una historia que ya se ha visto en otras películas. Si no fuera porque tiene algo de sentido del humor, sería un más de lo mismo.