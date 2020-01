Undone Aqua

Hace ya unos meses que escribía sobre el lanzamiento del Undone Basecamp, precisamente allí mencionaba mi interés por el Aqua, el modelo de buceo que ofrece la marca líder en relojes personalizados, y que desde el primer momento me había transmitido algo especial.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L negro. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 16mm de alto incluyendo el cristal Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Cordura de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM (20 ATM con tapa ciega) Peso N/D Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Hong Kong Garantía 12 meses PVP 461€ (oferta de 15% de descuento 391€) Distribuidor UNDONE

Presentación

Undone presenta el Aqua en un estuche mucho más aparente que el del Basecamp. Es de imitación piel en color negro y ligeramente acolchado, ofreciendo un tacto agradable.







Una vez que lo abrimos nos encontramos al reloj, y un hueco disponible para otra correa que no viene incluida. Por un lado eso empaña las sensaciones, uno toma consciencia de que ese espacio es para otra correa. Sin embargo en seguida le aplicamos el sentido práctico, convirtiéndose en una caja ideal para llevar de viaje.







La dotación cumple con los mínimos esperados, un escueto manual de instrucciones y su correspondiente manual de garantía.







Introducción

Desde hace muchos años que me gustan los relojes con la esfera llena de lumen, «full lume» o incorrectamente también llamados radiactivos. Quizás el más conocido sea el NY0040-50W, pero también el Vostok Amfibia Reef por poner un ejemplo. Sin embargo, cuando esa esfera clara se combina con una caja negra, el aspecto cambia notablemente, muy táctico, muy herramienta, muy diferente. Quizás por eso en 1987 el agente James Bond 007, interpretado por Timothy Dalton aparecía en Alta tensión (The living daylights) con un reloj así. Era elHeuer / TAG Heuer 1000 Professional.







Esa iba a ser mi configuración personalizada para el Undone Aqua, un reloj que dicho sea de paso, cambia notablemente gracias a su configurador. No tenemos más que comparar las versiones Standard, es decir, las predefinidas del Aqua, que en el Carbon, Zero o en este Marine que se muestra, parecen cambiar radicalmente de uno a otro.







Como ya sabéis, la clave está en su sistema de personalización que nos deja escoger entre diferentes esferas (13 variantes -mate, brillante, fibra de carbono, full lume o sin fecha-); agregar iniciales; discos fechadores (2 variantes -fondo negro o fondo blanco-); cajas (10 variantes -acero o cerakote-); biseles (16 variantes -cerámico, cristal K1 o cerakote-); manecillas (18 variantes -espada o mercedes-); segunderas (18 variantes -standard o tipo lollipop-); correas (24 variantes -cuero, cordura, bund, goma o alligator-); tapa trasera (2 variantes -exhibición o ciega-); e impresión en la trasera.













Diseño y construcción

Siempre digo que sobre los 42mm son el tamaño perfecto para un reloj de 3 agujas. Un suficientemente grande como para tener una esfera generosa y legible, pero sin ser enorme y que no lo vayamos golpeando con cualquier cosa. El Undone Aqua con 42,5mm de diámetro sin contar la corona lo cumple a la perfección. La altura es otro tema, porque con 16mm es bastante grueso, una gran parte, consecuencia de su cristal de zafiro bastante abombado. Sin embargo, lo más espectacular es el acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD negro mate. Muy funcional y elegante al mismo tiempo. La corona, del mismo color que la caja, es roscada y firmada por Undone. Destaca el prominente guardacoronas protegiéndola de eventuales impactos.







La esfera la encuentro preciosa, con un simple y puro color blanco, que apenas se interrumpe por el discreto UNDONE situado a las 6. Se mezclan numerales arábigos con índices, que al igual que los marcadores minuteros van impresos en color negro. Hubiera sido mejor aplicados, dando volumen a la esfera, pero su contraste es sencillamente increíble. Lo mejor de todo es que toda la esfera es luminescente, así que de noche la visibilidad es también estupenda. Las manecillas escogidas son de tipo espada con los contornos negro, y el cuerpo con el mismo material luminoso (Super-Luminova) que la esfera. La segundera es tipo piruleta o lolipop.







Va rodeado de un bisel cerámico de color gris oscuro (antracita) con numerales en color negro. Es rotativo unidireccional de 120 clics. El contraste entre negro y gris oscuro no es lo óptimo, así que os estaréis preguntando porqué lo escogí entonces. La respuesta es fácil, precisamente por eso. No suelo usar los biseles giratorios salvo muy excepcionalmente, así que disponer de sus indicadores tan camuflados le da un aspecto aún más de táctico.

El lumen aplicado en la esfera y las manecillas ofrece mucha superficie, así que su luminosidad es buenísima. No obstante, ya sea por el número de capas aplicadas, o por el compuesto en sí, no resulta espectacular como cabría esperar.







El cristal es de zafiro con tratamiento antireflejos. Es voluminoso, por una parte porque es abombado, pero por la otra porque se aprecia que es relativamente grueso, como corresponde a un reloj tipo buceo. Lo que llama la atención es su lupa o cíclope que tiene una forma trapezoidal que nunca antes había visto. Creo que es la solución para hacer bonita una práctica solución con el magnificador, que a muchos no les agrada.







El conjunto ofrece una estanqueidad de hasta 20 ATM o 200M, que se ve reducida hasta 10 ATM o 100M en el caso de la trasera de exhibición que yo escogí. Me parece que anteriormente ofrecían 100 metros más (300M/200M), lo cual es una medida de prudencia por parte de Undone y que encuentro muy honesta.

La tapa trasera es roscada, también de acero 316L recubierta de color negro y con una ventana de exhibición transparente. Es por ello que incluye la leyenda de «Pressure tested to 100 meters», lo que indica que la marca realiza la prueba de hermetismo a todas las unidades que se venden, lo cual es magnífico en un reloj como el Aqua que debe ser ante todo confiable.







La correa es de tipo cordura de 22mm de ancho en color negro. Un material textil de origen sintético, también conocido como poliamida o nailon muy robusto y con gran tolerancia a la humedad y el agua. Requiere un período de adaptación, porque los primeros días es demasiado rígido. La hebilla metálica es de color negro y va firmada.







Undone Watches no proporciona la cifra de peso del conjunto, en mi caso ha dado 130g.

Movimiento

El Undone Aqua comparte con el Basecamp su calibre, el conocido, fiable y humilde NH35A suministrado por Seiko, y equivalente al 4R35C que vemos en algunos de sus propios modelos.

Late a 21.600 vph, cuenta con 24 rubís, y gracias al magic lever proporciona un rotor de carga bidireccional. La misma maquinaria que en el Stoic World The Pilots Watch o el Rhythm Eternity o el con posibilidad de remonte manual, y parada de segundero.

Según las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF), cuenta con una reserva de marcha de 41 horas, y una precisión de -20/+40 segundos/día. Yo he medido 43 horas de autonomía, y una precisión de +14 segundos/mes. No está mal. Lo mejor de todo, y no me canso de repetirlo, es la suavidad de funcionamiento del NH35A, cercana a la de calibres suizos mucho más caros. Se le da muy bien cuerda, y el movimiento de las manecillas al ajustar la hora es suave y preciso.

Sensaciones

El mecanizado de la caja, y el tacto del PVD me parecen que están a un nivel superior del que solemos encontrar en esta gama de relojes. No solamente es rugged, o sea reforzado, sino que sus acabados están cuidados. En la oscuridad o a media luz es cuando este reloj, y particularmente en esta configuración, da la nota. El oscuro de todos sus elementos se camufla con la penumbra, mientras que la Super-Luminova de la esfera y las manecillas es realmente cautivador.







En cuanto a calidad percibida, lo sitúo por encima del Undone Basecamp, eso es algo bueno, aunque pone de relevancia que el calibre NH35 se queda algo escaso para sus pretensiones, echando de menos un Miyota 9015 o incluso mejor un STP1-11.

El grosor de la caja parece que sea debido a cuestiones de diseño, puesto que el bisel interno, es decir, el espacio entre lo que es la esfera y la base del cristal tiene casi 3mm que se podrían haber recortado para hacerlo más plano. Como anécdota con el reloj, y debido a que la marca está a las 6, cuando se han interesado por el reloj, han terminado preguntándome qué marca era, al encontrar el esperado UNDONE situado a las 12.







En la muñeca es cómodo de llevar, incluso por su concepto, casi pide llevarlo por fuera de los puños, que se vea que lo llevas. Siendo tan legible, su uso como reloj es muy satisfactorio. El inconveniente es la lupa, que ahora en retrospectiva creo que debería ser un elemento más a escoger dentro del configurador de opciones de la marca.







Conclusiones

Undone posiciona al Aqua como un excelente reloj mecánico por debajo de 500$, por los materiales usados (acero PVD, bisel cerámicos, cristal de zafiro, correa de Cordura®), y unos buenos acabados. En ese sentido, me parece superior al OceanX Sharkmaster 1000 y similar al Spinnaker Dumas, ambos ligeramente más baratos. Quizás esos 50€ de diferencian se deban a la personalización, la posibilidad de tener un reloj casi único, y que si bien es un valor subjetivo, en mi caso creo que merece la pena.







Como marca rival, yo creo que >Marc & Sons está en una linea parecida de precios, materiales y calidades. Los alemanes de M&S ofrecen una variedad mucho más amplia de modelos, mientras que Undone sólo tiene 3. No obstante, cada modelo de Undone ofrece miles de variantes, lo que hará difícil que no encuentres el que te guste.







▲ Más ▼ Menos Excelentes posibilidades del configurador

Buena calidad de construcción Precio ligeramente elevado