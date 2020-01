Kustom Mark 1

Conocí la marca Kustom Watches recientemente en Instagram, y aunque a priori me pareció una empresa similar a Undone o Unity, que ofrecen relojes que podemos personalizar, su modelo el Mark 1 captó mi atención. Tal vez porque con la esfera blanca y todo de acero inoxidable se parecía al AEGAON Tabula Rasa. El caso es que a medida que fui profundizando, descubrí algo más. Los relojes de Kustom, no sólo son personalizables, sino que además sus componentes están pensados para que sea el propio usuario el que pueda cambiarlos.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 9mm de alto incluyendo el cristal Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Mineral Lumen No Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso 105g (63g sin correa) Movimiento Miyota 2035 Complicaciones – Prestaciones +/- 20 segundos/mes. 3 años de duración de pila. Origen Italia/Hong Kong Garantía 2 años PVP 265€ Distribuidor Kustom Limited

Presentación

El Mark 1 se entrega en una caja alargada de cartón, en color negro, con un altorrelieve del mismo color mencionando la marca: Kustom. Un nombre que dicho sea de paso, está muy conseguido.







Al abrir la caja empiezan las sorpresas, porque aparecen ante nosotros varias cajitas individuales, con los elementos del reloj por separado. Es una sensación que tenemos olvidada, la ilusión que nos producía abrir un juguete nuevo.







Al abrir las cajas, se muestran los elementos individuales del conjunto.







No obstante, hay dos pegas en este sentido, no vienen las instrucciones de montaje, éstas se han enviado unos días antes de recibir la entrega por email, pero hubiera sido un detalle agradable poderlas conservar en formato físico. La otra es que las cajas, no permiten guardar el reloj montado, éste no cabe, así que para los que nos gusta reutilizarlas para almacenar el guardatiempo, es un problema.

Introducción

Kustom Watches es una completa novedad, puesto que empezaron su actividad en octubre de 2019. El concepto del Mark 1 no es solamente el de un reloj personalizable, sino el de un reloj modular, es decir, está pensado para que sea el usuario el que pueda ir alternando sus diferentes partes, y así llevar un reloj visualmente diferente cada vez. La marca nos ofrece de forma separada diferentes biseles (3 modelos); cajas (3 modelos); esferas (9 modelos); y correas (9 modelos). Si los cálculos no me fallan, eso debería dar más de 700 combinaciones diferentes, exactamente 729. Suficientes como para llevar un reloj ligeramente diferente cada día durante dos años sin repetir ni una sola vez.













El proceso de compra es muy sencillo, como suele ser habitual, escogemos una configuración existente del Kustom Mark 1, y a partir de ahí vamos modificando los componentes según nuestro deseo. Una vez concluido, nos mandarán el reloj a nuestra casa. En mi caso tardó menos de una semana, y usaron GLS.







Diseño y construcción

En su web explican muy fácilmente Cómo se ensambla el reloj, es un proceso que se nota que está estudiado. Es fácil de seguir, y una vez todo está ensamblado, denota la misma solidez que en un reloj convencional.







La caja tiene 41mm de diámetro sin contar la corona, es de un bonito acero inoxidable 316L en acabado cepillado que le da un aspecto muy moderno. Aunque ofrece una resistencia al agua de hasta 100M (10 ATM), tiene sólo 9mm de alto, así que es cómodo con cualquier tipo de indumentaria.







La esfera, totalmente monocromática me parece preciosa en esta versión. Un fondo blanco homogéneo, con los marcadores pintados en color negro. Los índices a las 12, 3, 6 y 9 si que van aplicados, siguiendo la misma combinación de contorno negro e interior blanco. Las manecillas siguen el mismo esquema, con una parte central de color blanco que las hace casi invisibles, y unos extremos en color negro que contrastan con facilidad. Aunque nos lo pueda parecer con tantas zonas blancas, no hay ningún tipo de lumen aplicado, algo que es muy extraño, puesto que una BGW9 le iría de maravilla. Impreso en color negro aparece la única indicación que delata que no estamos ante un reloj normal: «One-Off Design. Patented System» (Diseño único. Sistema patentado). No suelen gustarme los relojes sin fechador, aunque en este Kustom Mark 1 me parece la elección correcta, sin ningún elemento que rompa la claridad de la esfera.

La corona es roscada de acero inoxidable, y nos muestra como firma la letra «K» de Kustom, que se irá repitiendo en otros elementos.







El cristal es plano y de tipo mineral, una característica que sólo tiene como ventaja que produce menos reflejos que uno de zafiro. Aún así, en Kustom Watches le han aplicado un tratamiento antireflejos, algo que considero necesario ya que al ser la esfera tan plana, de otro modo sería fácil que se produjesen refracciones molestas.







La trasera es ciega de acero inoxidable y va atornillada, es honesta indicando que está diseñado en Italia y fabricado en China. Dado que son únicas porque forman parte de la «esfera», no estaría de más que tuviera grabado el número de modelo, algo que la hiciera más única.







El brazalete en este caso es un armis de acero inoxidable, muy sólido y de buena calidad, siendo todo él macizo. Los eslabones van atornillados, y el cierre es a presión en dos partes. Es mi componente favorito en este reloj, muy cómodo, resistente, y aunque no lo parezca, más ligero de lo que estamos acostumbrados.













Movimiento

El Mark 1 equipa un Calibre 2035, un básico en relojes de cuarzo sólo hora, y que es el mismo que vimos en el Figgën Manhattan. Arroja una precisión de +/- 20 segundos por mes, y una autonomía de 3 años con una pila de botón SR626SW. Puedes descargar las especificaciones técnicas aquí (333 KB. en formato PDF). Es robusto y fiable, pero le falta personalidad.







Sensaciones

Pienso que las variaciones que nos ofrecen serán todavía más interesantes a medida que la joven marca evolucione. Pese a las posibilidades que ofrece un cambio radical en la esfera, haría que el reloj fuera mucho más diferente. Incluso se podría combinar con diferentes maquinarias (cronógrafo de cuarzo, automático 3 agujas, …), una forma de adaptar el reloj a más gustos.

Voy a dividir las sensaciones en dos partes. Las primeras es una vez recibido el pedido, porque eso de ver los componentes por separado, seguir las indicaciones y ensamblarlo, ha sido lo más intenso del todo. Una combinación de emoción y de sentirte como si fueras un relojero que se hace su propio reloj. Después vienen las de llevar el reloj, racionalmente no se le ve ningún problema, muy sólido, bien terminado, y con un diseño bastante original. Sin embargo, apenas transmite nada, quizás por haberse centrado demasiado en el diseño y la apariencia y menos en la funcionalidad. Cuesta acostumbrarse a esa segundera invisible, a la que inicialmente, percibiremos como una mota de color negro. También a la ausencia de lumen, que con tanta superficie en los índices y en las manecillas, parece que lo esté pidiendo a gritos.







Conclusiones

A tenor del Mark 1 el precio de 265€ es alto, no debemos olvidar que monta una sencilla maquinaria Miyota y un cristal mineral. Si bien la facilidad de intercambio de sus partes es un gran atractivo por el que podemos pagar un suplemento, y que puede compensar. Creo que ese importe debería dar el suficiente margen como para que el reloj viniera con al menos dos biseles y dos cajas distintas que permitieran variar el reloj desde el momento cero. De otro modo, aprovechar esas ventajas resulta más complicado.

Todos los precios son los mismos, salvo por la correa, haciendo variar el importe total entre los 200€ y los 285€ dependiendo de la que escojamos (bisel -25€-, caja -40€-, esfera -110€-, y correa 25€-110€-).

En cualquier caso y si nos sentimos identificado con este concepto, creo que no hay ninguna otra marca en el mercado que ofrezca algo parecido. Exceptuando el cambio rápido de correas que sí que es algo que se va extendiendo, que podamos cambiar fácilmente su bisel, su caja o su esfera, es algo que entre puramente en el sector del modding, y que nadie hasta ahora se había a atrevido a facilitar.

Deben mejorar los detalles en su web, empezando por lo básico como serían las dimensiones de la caja o el ancho de la correa, hasta detalles más técnicos como el calibre exacto que incorporan, o el tipo de lumen.







▲ Más ▼ Menos Facilidad de intercambio de piezas y buenos acabados

Diseño bonito Precio elevado

Sin lumen