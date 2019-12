¿Cómo elegir buenos productos de afeitado?

En los comentarios sobre Cuidados en el afeitado clásico se me sugería continuar profundizando en el afeitado clásico. Es decir, los pasos que podría dar alguien que ya se ha Inicio en el afeitado clásico. Al igual que escribí en ¿Cómo elegir un buen reloj?, voy a intentar hacer lo mismo, pero referido al afeitado tradicional.

Se me sugería además, que no fuera necesario recurrir a internet, y claro, ahí comienza el primer problema, porque por los motivos de interés comercial que ya expliqué en ¿Por qué nadie conoce el afeitado clásico?, la distribución que tienen estos productos es muy limitada, ya sea en grandes superficies, como en droguerías/perfumerías. Salvo que tengáis la suerte de tener una tienda especializada en afeitado, a veces una cuchillería, si queréis más variedad no quedará más remedio que acudir a tiendas online como Gifts&Care.







Maquinilla

El problema en cuanto a maquinillas y a cuchillas, es que no todo depende de su calidad y de que sean fáciles de encontrar en tiendas. Depende también de nuestros gustos, de nuestra piel, y de nuestro bello. A algunos nos van mejor maquinillas más agresivas, que apuran más, pero con mayores riesgos de cortes, porque de esa forma pueden dar menos pasadas, y por tanto tener menos irritación, y otros prefieren maquinillas más suaves, que cortan menos y son más dulces, pero que ya es suficiente. Todo varía de en cómo seamos, y de la frecuencia con que nos rasuremos. A mayor frecuencia, pelo más blando y también mayor irritación, así que convendrá una combinación de cuchilla-maquinilla más bien suave.

Como la Filomatic FiloC ya no está en los centros Carrefour, y si queremos algo más bonito, que no más eficiente que la Wilkinson Classic, podemos ir a por el Wilkinson Sword Premium Classic Set que se vende en El Corte Inglés. Eventualmente la maquinilla Lea Traditional es como la Wilkinson Classic, aunque probablemente esté fabricada por Treet Corporation.

En un extremo de agresividad algo superior, la maquinilla Beter, pero no hay ya más opciones.







Cuchillas

Como decía, las cuchillas que pueden equilibrar, suavizar, o reforzar el comportamiento de la maquinilla. Una cuchilla suave con una maquinilla agresiva o viceversa). Aquí no hay más truco que el de ir experimentando y descubriendo lo que nos funciona y lo que no.

Las mejores, muy duraderas y afiladas son las Gillette Platinum que venden casi a precio de oro en El Corte Inglés, combinadas con una maquinilla suave dan un buen rendimiento. Fuera de allí, no nos queda otra opción que las de marca blanca o casi blanca. Las Persona que se venden en Mercadona, o las de Wilkinson que son bastante suaves, aunque nos van a costar casi tanto como la maquinilla.







Brocha

La diferencia entre una brocha y otra, además de sus materiales y por tanto la capacidad de absorber agua, espumar y extender el jabón, es sobre todo de durabilidad. Las de mala calidad rápidamente van perdiendo pelos y se les doblan las puntas.

Si vamos a practicar el afeitado clásico como debe ser, con brocha, necesitaremos una. La de Wilkinson es la única fácil de conseguir. En El Corte Inglés he visto una Casal Fe que solamente sirve para salir del paso, pero que es muy barata. Lo mejor, si encuentras una de marca Vielong 13071, fabricadas en España y de buena calidad. Las brochas de afeitar Lea que también suelen verse en grandes superficies, también sirven, porque están fabricadas por ellos.







Jabón

El apartado del jabón es de los más sencillo. Todos tienen un grado de eficacia similar, las variaciones son realmente leves. Las diferencias suelen ser de aromas e ingredientes. Por suerte los de La Toja y Lea más que suficientes, baratos y fáciles de encontrar. Si lo que preferimos es una crema de afeitado, más fácil de aplicar y de espumar que la barra de jabón, también encontraremos sus respectivos productos en las dos marcas.







Lociones, aftershaves, …

En este punto debemos elegir si queremos un producto con base alcohólica (aftershave o masaje), o sin ella (loción o bálsamo). La elección va a gustos, así que como son económicos, prueba ambos. En este punto es relevante el aroma, algo que es muy subjetivo, y que obviamente tiene que ser de tu agrado.

Para mi los clásicos siempre están ahí, y son fáciles de adquirir, ya sea Varón Dandy o Floïd.

Tienes también LEA y LEA Classic, La Toja, o incluso marcas blancas.