En la reseña del OceanX Sharkmaster 1000 tocábamos el tema de los relojes de buceo radicales, prodigios de la resistencia que tal vez no estuvieran hechos para todos. Ya cuando publiqué la prueba del AVI-8 Hawker Hurricane tenía muchas ganas de tener otro miembro de la familia Dartmouth Brands Ltd, en concreto de Spinnaker. Y realmente cuando vi los nuevos Dumas, que ahora además de con correa de silicona se ofrecen con milanesa de acero, y a los que han añadido las nuevas esferas en color blanco y amarillo (además de la negra y azul que ya existían), mé pasó como con el Vintro Le Mans 1952 Automatic, y me enamoré.

Si AVI-8 rendía tributo al mundo de la aviación, Spinnaker Watches con sus Cahill, Tesei, Bradner y este Dumas, lo hace a a las actividades acuáticas y sus instrumentos, ya sean éstas el buceo, la natación o el yatching, adoptando los valores tradicionales de valentía, aventura, y capacidades de aquellos héroes de antaño. En cuanto al buceo que es donde entra en juego el Spinnaker Dumas SP-5081, lo es en el sentido de los pioneros que practicaban esta disciplina durante los años 60, 70 y 80 especialmente.Un reloj en la linea del Kronos K-300, que incluso ofreciendo una resistencia al agua de hasta 300M, es ponible, y para algunos como yo, también elegante. Y es ahí donde el nombre, o mejor dicho el apellido de Dumas tiene mucho que decir. ¿No sabes quién era? Pues sigue leyendo.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 16mm de alto Corona Roscada dede acero Esfera Amarilla Bisel Rotativo unidireccional de acero Cristal Zafiro pñano Lumen Sí Trasera Cristal de zafiro de exhibición roscada Correa Milanesa de acero de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM (300M) Peso 200g Movimiento Seiko SII NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Reino Unido. Made in Hong Kong Garantía 2 años PVP 400$ -357€ al cambio- (oferta 320$ -288€ al cambio-) Distribuidor Spinnaker Watches

Presentación

Nos encontramos una anodina caja de cartón blanco firmada por Spinnaker.







Al abrirla, aparece una nueva caja de cartón en tonos azulados, en vez de la marca aparece el logotipo, esa especie de vela de barco. Es bonita, pero se ve barata de poca calidad. A diferencia del AVI-8 Hawker Hurricane la del Spinnaker Dumas es pequeño tamaño, y sin apenas guiños a Dumas, ni a referencias marinas que la ambienten. No acaba de colmar nuestras espectaticas iniciales.







Una vez abierta nos encontramos el reloj, una esfera de un luminoso amarillo, y un aspecto de calidad más que interesante.







La dotación muy escasa, un pequeño díptico y la etiqueta también de papel, manteniendo la opción de AVI-8 de que sea el propio usuario el que se descargue el Manual de instrucciones (4,0 MB. en formato PDF) en vez de entregarlo impreso.







Diseño y construcción

Siendo un reloj tipo diver, y con inspiración en el mundo del buceo, lo de Dumas no viene de Dumas Davy de la Pailleterie, más conocido como Thomas-Alexandre Dumas o Alejandro Dumas; sino de su compatriota francés Frédéric Dumas a quienes sus compañeros Jacques-Yves Cousteau y Philippe Tailliez le apodaron Didi, adquiriendo gran fama, no sólo en su equipo con los otros dos pioneros, sino ejerciendo como actor en muchas de las películas y documentales de Cousteau. Frédéric Dumas falleció en 1991, de manera que lo que han decidido hacer en Spinnaker, me parece una preciosa contribución a su memoria.







El Dumas de Spinnaker se ofrece en 4 versiones cromáticas distintas, algo que me parece muy bueno, y que no suele ocurrir con otros fabricantes. Además, algunas muy poco convencionales: SP-5081-11 (Negro); SP-5081-22 (Azul); SP-5081-33 (Blanco); y SP-5081-44 (Amarillo). Las versiones azules y blancas tienen el bisel externo en color azul, mientras que en las otras dos es de color negro. Ciertamente parece que faltase la naranja y la verde botella, espero que en Spinnaker nos puedan traer en breve. Sobre la anterior generación del Dumas, los SP-5070, aumentan su precio en 50$.







Si os dáis cuenta, las dos versiones iniciales en negro y en azul, reflejan claramente su aspecto de gama vintage. A mi modo de ver, la amarilla (SP-5081-44), es la más atractiva, porque además de esa base tradicional, les quita sobriedad, dándoles un tono más desenfadado y moderno. Las lineas se reconocen fácilmente como rescatadas de 1970, recordándonos al Doxa Sub 300 u al Omega Ploprof. La razón es su caja de acero inoxidable 316L y forma octogonal, le da un aspecto indiscutiblemente retro y muy original, no tenemos más que ver el Haldor Abissi o el Thermidor Vintage.







Tiene 44mm de diámetro sin contar la corona, la caja de acero inoxidable 316L está toda cepillada, reforzando su aspecto de reloj instrumento. Tiene un grosor de 16mm, aunque aparenta una relativa discrección, es estanca nada menos que hasta 300M (30 ATM), o lo que es casi lo mismo 1000 pies. La corona es roscada y está firmada.







Los índices están aplicados, mejorando así la calidad percibida, pero también la legibilidad gracias al efecto 3D que proporcionan. Van recubiertos de lumen (Swiss Super-LumiNova), al igual que las manecillas, y su rendimiento es muy bueno.







La esfera de color amarillo se combina perfectamente con las agujas en contornos de color negro, facilitando el contraste. La minutera está sobredimensionada, y es de color naranja para facilitar su identificación, un esquema parecido al que vimos en el Undone Basecamp. En el interior de las esfera hay unos numerales pintados en modo 24 horas, particularmente no los encuentro demasiado útiles, pero es cierto que quedan bonitos.







El bisel exterior es de color negro en esta versión, rotativo unidireccional, de 120 clics, y también lleva Super-LumiNova aplicada. Con buen reloj de buceo, cuenta con índices minuteros en los primeros quince minutos. La marca afirma que el bisel va recubierto de cristal, no indican si lleva tratamiento endurecedor K1 o de otro tipo. Suelen gustarme los biseles que mantienen el color de la esfera o de la caja, aunque en el Dumas, reconozco que el color oscuro nos ayuda mucho a enfocar la mirada en la esfera.







El cristal es de zafiro plano con tratamiento antireflejante, muy duradero, y muy funcional. Me alegra que no hayan optado por uno tipo bombé, como se suele hacer en la mayoría de homenajes a modelos vintage.







El brazalete es una malla milanesa de acero inoxidable de nada menos que 4mm de grosor y 22mm de ancho, contundente, pero muy cómoda al mismo tiempo. En primer lugar, le da un toque de antaño al reloj, contribuyendo a su aspecto retro, pero como es fácilmente ajustable por el usuario sin necesidad de herramientas especializada, es un plus a la hora de comprar online. Muchos se evitarán el tener que acudir a una relojería para que se lo pongan a su tamaño. Por cierto que en el manual en formato electrónico del reloj, se explica muy bien el proceso. La novedad es que incluye un cierre desplegable (deployante), lo que evita que la longitud sobrante nos moleste en la parte interior de la muñeca como le ocurría al Figgën Manhattan. El inconveniente es que como la trabilla también de acero se va deslizando con el movimiento, siempre nos quedarán uno o dos centímetros de correa de acero sueltos en el extremo, que irán rozando.













La trasera es de acero inoxidable roscada con cristal de exhibición, lo que nos deja ver el sencillo calibre Seiko, pero también admirar la bonita personalización del rotor en color negro como en el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik.







Movimiento

Con el Spinnaker Dumas en Dartmouth Brands han decidido dar un pequeño salto de calidad, abandonando los Miyota 8215 en favor del Seiko NH35, más refinados, suaves y agradables. Pese a que el NH35A suministrador por Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI), es un calibre automático económico, idéntico al Seiko 4R35 es muy fiable, pero también bastante completo, ofreciendo remonte manual y parada de segundero (hacking). Dado que he hablado de él con el OceanX Sharkmaster 1000, el Stoic World The Pilots Watch y el Rhythm Eternity, no me extenderé demasiado con él: Una frecuencia de 21.600 vph, 24 rubís, y el eficaz magic lever de Seiko de cara a ofrecer carga bidireccional.







Sus especificaciones disponibles aquí (1,1 MB. en formato PDF), acreditan una reserva de marcha de 41 horas, y una precisión de -20/+40 segundos/día. Sorprende, porque anteriormente Seiko solía indicar una desviación máxima de -25/+35 segundos/día.

Sensaciones

Aparenta ser un reloj más caro de lo que es, y eso es buena señal. El mecanizado de la caja y sus acabados son de muy buena calidad, pero en donde brilla es en su conjunto, porque la caja inspirada en los modelos de 1970, hace que este reloj, que de otro modo sería un reloj puramente diver y deportivo, se convierta en una pieza apta incluso para vestir. Es un reloj bastante grande y bastante pesado, pero visualmente no lo parece, quizás porque el cristal de zafiro plano lo hace más compacto. A la hora de llevarlo, como su distancia entre asas de 48mm es bastante comedida, no resulta para nada incómodo.







Los colores claros me elevan el estado de ánimo, especialmente en tiempo frío y días oscuros como los que vivimos ahora. Dan un toque de vitalidad, de optimismo que siempre viene bien. Y es que el tono amarillo de la esfera está muy logrado, más aún que en las fotografías oficiales que se ven de él. De hecho, toda la esfera lo está, destacando la manecilla minutera de color rojo. No sólo es bonito, sino que como reloj de buceo que es, resulta tremendamente legible, y que es precisamente lo que busco en un reloj, que sea funcional, y que sea atractivo.







Un verdadero todoterreno, o mejor dicho un SUV, sirve igual para ir a la oficina, estar por casa, o salir a comprar, como para una importante reunión con clientes, o un rato de natación en el mar.







La malla milanesa es masiva, la mejor que he visto en ese sentido, sin embargo, el extremo de la misma sobresaliendo es algo a lo que cuesta acostumbrarse, y el único motivo por el que preferir la anterior generación. Es una pena que desde Spinnaker no permitan elegir la antigua correa de silicona.

Conclusiones

Con el Dumas en Spinnaker están dando mucho más que las marcas establecidas. Por ejemplo los Orient Triton y Orient Kamasu (Mako III), los ingleses nos ofrecen un precio más competitivo, y una resistencia al agua superior. Si nos vamos a Seiko, obviamente incluso sus nuevos Seiko 5 Sports quedan por debajo, pero es que los Prospex con el 4R36, no sólo son más caros, sino que son 200M, y con cristal mineral tipo hardlex. Sus rivales vienen por tanto del lado de micromarcas, viniéndome a la memoria el Deep Blue Master 1000 Automatic Diver, que es también algo más asequible. Y es que el Dumas es muy difícil de superar, porque por 288€ promociones incluidas, nos ofrece un reloj de buceo con unas lineas originales.







▲ Más ▼ Menos Excelente combinación vintage-deportivo

Diseño bonito Trabilla de la milanesa

Presentación básica