El curioso bug de QB64 (on error)

Hace unas semanas me comentaban un curioso bug en QB64. Una herramienta de desarrollo de la que a modo de curiosidad fui de los primeros en evaluar en 2010, pero que nunca llegué a recomendar como herramienta de tipo profesional. Tanto por sus características, por como ha quedado comprobado por su soporte.

Debido a la poca proactividad, ya sabéis, gente que reporte el problema y que pretende que inviertas más tiempo que ellos, cosa que como un tonto hice, decidí aprovechar el trabajo al menos para sacarle más jugo al asunto. Para empezar, mencionaban un problema sobre un algoritmo del que ni siquiera fueron capaces de publicar el código fuente, así que lo reimplementé así:

ON ERROR GOTO ErrorHandler FOR iError% = 0 TO 71 ERROR iError% NEXT INPUT A ErrorHandler: PRINT "Error"; ERR; "on program file line"; ERL RESUME NEXT

Entonces reproduje el problema. Resultaba ser que lanzando los errores por código, todos eran capturados dentro de la rutina de manejo de errores vía «ON ERROR», sin embargo el error 11, es decir, división por cero lanzaba un MessageBox. No indicaban que versión de QB64 lo sufría, así que lo hice con la última 1.4, constatando que era así, que tenía ese problema.

Tras editar el código, para después compilarlo y ejecutarlo:







Se trataban los errores del 0 al 10:







Y al llegar al 11, se lanzaba el MessageBox indicando «Division by Zero» quedando abortada la ejecución del programa.







Probé lo mismo portándolo a PowerBASIC Console Compiler, el código fuente sin usar ninguna directiva de optimización quedó así:

Function PBMain() On Error GoTo ErrorHandler For iError% = 0 To 71 Error iError% Next ErrorHandler: Print «Error»; Err; «on program file line»; Erl; «description»; Error$ Resume Next End Function

Había dejado de «tarea» que verificase si en QBASIC o en QuickBASIC, los dialectos con los que QB64 pretende ser compatible ocurría o no. Por supuesto no comprobó nada, así que al tiempo que escribo este análisis lo he hecho yo. Podría haberlo probado con Visual BASIC for DOS o con Microsoft Basic PDS 7.1, sin embargo no los tenía a mano y lo hice con el legendario Quick BASIC 4.5.

Como era de esperar Quick Basic no adolecía de ese problema. Todos los errores eran adecuadamente capturados por el manejador o handler de «On Error»:













Su alucinante documentación en forma de ayuda sensible al contexto, más aún tratándose un título de 1988, tampoco mencionaba ninguna excepción en cuanto al tratamiento de errores.







Estaba claro que si QB 4.5 se comportaba así, e incluso lo hacía PB/CC, el problema estaba en el mencionado QB64.

Como ya sabéis, la filosofía de QB64 es generar código C que es compilado, en este caso con el GCC 8.1.0 de MinGW incluido dentro de internal\c\c_compiler\bin, como muestra este es el código que ha producido:

S_0: ; do { error_goto_line = 1; if (!qbevent) break; evnt(1); } while (r); S_2: ; fornext_value2 = 0; fornext_finalvalue2 = 71; fornext_step2 = 1; if (fornext_step2 < 0) { fornext_step_negative2 = 1; } else { fornext_step_negative2 = 0; } if (new_error) { goto fornext_error2; } goto fornext_entrylabel2; while (1) { fornext_value2 = fornext_step2 + (* __INTEGER_IERROR); fornext_entrylabel2: *__INTEGER_IERROR = fornext_value2; if (fornext_step_negative2) { if (fornext_value2 < fornext_finalvalue2) { break; } } else { if (fornext_value2 > fornext_finalvalue2) { break; } fornext_error2:; if (qbevent) { evnt(3); if (r) { goto S_2; } } do { error(*__INTEGER_IERROR); if (!qbevent) { break; } evnt(4); } while (r); fornext_continue_1: ; } fornext_exit_1: ; do { qbs_print(qbs_new_txt("? "), 0); qbs_input_variabletypes[1] = 536870944; qbs_input_variableoffsets[1] = & ( * __SINGLE_A); qbs_input(1, 1); if (stop_program) { end(); } qbs_cleanup(qbs_tmp_base, 0); if (!qbevent) { break; } evnt(6); } while (r); LABEL_ERRORHANDLER: ; if (qbevent) { evnt(8); r = 0; } do { tqbs = qbs_new(0, 0); qbs_set(tqbs, qbs_new_txt_len("Error", 5)); if (new_error) goto skip3; makefit(tqbs); qbs_print(tqbs, 0); qbs_set(tqbs, qbs_add(qbs_str((uint32)(get_error_err())), qbs_new_txt(" "))); if (new_error) { goto skip3; } makefit(tqbs); qbs_print(tqbs, 0); qbs_set(tqbs, qbs_new_txt_len("on program file line", 20)); if (new_error) { goto skip3; } makefit(tqbs); qbs_print(tqbs, 0); qbs_set(tqbs, qbs_add(qbs_str((double)(get_error_erl())), qbs_new_txt(" "))); if (new_error) { goto skip3; } makefit(tqbs); qbs_print(tqbs, 0); qbs_print(nothingstring, 1); skip3: qbs_free(tqbs); qbs_cleanup(qbs_tmp_base, 0); if (!qbevent) { break; } evnt(9); } while (r); do { if (!error_handling) { error(20); } else { error_handling = 0; error_err = 0; return; } if (!qbevent) { break; } evnt(10); } while (r); sub_end(); return; } if (error_occurred) { error_occurred = 0; if (error_goto_line == 1) { error_handling = 1; goto LABEL_ERRORHANDLER; } exit(99); }

Incluyendo la sobrecarga de gestión del break, la basura que produce es considerable. Me imagino que GCC se lo pasará bien tratando de optimizar todo eso. No me sorprende que sin información de DEBUG el ejecutable resultante sea de 2 MB. cuando haciendo más que eso con PowerBASIC Console Compiler son 11 KB. Como referencia, el código en QB 45 eran 30 KB. una vez desempaquetado el EXEPACK.

Mi primera teoría era que el manejador de excepciones interceptaría la división por cero a nivel de runtime de C, dejando así sin efecto el código generado por QB64. Evidentemente este gestor de excepciones puede modificarse, así que pensé que esa habría sido la causa del problema. Estaba equivocado.

Tras descargarme el código fuente completo desde Github me di cuenta que la función ERROR de BASIC se había implementado directamente con error en C. Se encontraba dentro de internal\c\libqb.cpp, un mastodonte de casi 1,3MB. de código fuente.

void error(int32 error_number) { //critical errors: //out of memory errors if (error_number==257){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #1",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);}//generic "Out of memory" error //tracable "Out of memory" errors if (error_number==502){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #2",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==503){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #3",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==504){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #4",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==505){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #5",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==506){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #6",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==507){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #7",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==508){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #8",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==509){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #9",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==510){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #10",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==511){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #11",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==512){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #12",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==513){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #13",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==514){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #14",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==515){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #15",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==516){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #16",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==517){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #17",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==518){MessageBox2(NULL,"Out of memory","Critical Error #18",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} //other critical errors if (error_number==11){MessageBox2(NULL,"Division by zero","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==256){MessageBox2(NULL,"Out of stack space","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==259){MessageBox2(NULL,"Cannot find dynamic library file","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==260){MessageBox2(NULL,"Sub/Function does not exist in dynamic library","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==261){MessageBox2(NULL,"Sub/Function does not exist in dynamic library","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==270){MessageBox2(NULL,"_GL command called outside of SUB _GL's scope","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (error_number==271){MessageBox2(NULL,"END/SYSTEM called within SUB _GL's scope","Critical Error",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL); exit(0);} if (!new_error) { if ((new_error==256)||(new_error==257)) fix_error();//critical error! if (error_number<=0) error_number=5;//Illegal function call new_error=error_number; qbevent=1; } }

Su cometido era sencillo. Clasificaba lo que se consideraban errores críticos de la aplicación, y que conllevaban que la ejecución se abortase acompañadas de un Messagebox, con otros que eran críticos. En general los errores críticos tenían códigos elevados, superiores al 256, y que por tanto no se lanzaban dentro del programa. Sin embargo, ahí aparecía también el error 11, la división por 0. ¿Por qué el QB64Team había optado por gestionarlo así? Eso mejor lo deberían responder ellos, porque eliminando esa linea o comentándola, bastaría para alterar su comportamiento llevando así el flujo a fix_error que es la rutina que obtiene el descriptivo del mensaje de error.

void fix_error() { char *errtitle = NULL, *errmess = NULL, *cp; int prevent_handling = 0, len, v; if ((new_error >= 300) && (new_error <= 315)) { prevent_handling = 1; } if (!error_goto_line || error_handling || prevent_handling) { switch (new_error) { case 1: cp="NEXT without FOR"; break; case 2: cp="Syntax error"; break; case 3: cp="RETURN without GOSUB"; break; case 4: cp="Out of DATA"; break; case 5: cp="Illegal function call"; break; case 6: cp="Overflow"; break; case 7: cp="Out of memory"; break; case 8: cp="Label not defined"; break; case 9: cp="Subscript out of range"; break; case 10: cp="Duplicate definition"; break; case 12: cp="Illegal in direct mode"; break; case 13: cp="Type mismatch"; break; case 14: cp="Out of string space"; break; //error 15 undefined case 16: cp="String formula too complex"; break; case 17: cp="Cannot continue"; break; case 18: cp="Function not defined"; break; case 19: cp="No RESUME"; break; case 20: cp="RESUME without error"; break; //error 21-23 undefined case 24: cp="Device timeout"; break; case 25: cp="Device fault"; break; case 26: cp="FOR without NEXT"; break; case 27: cp="Out of paper"; break; //error 28 undefined case 29: cp="WHILE without WEND"; break; case 30: cp="WEND without WHILE"; break; //error 31-32 undefined case 33: cp="Duplicate label"; break; //error 34 undefined case 35: cp="Subprogram not defined"; break; //error 36 undefined case 37: cp="Argument-count mismatch"; break; case 38: cp="Array not defined"; break; case 40: cp="Variable required"; break; case 50: cp="FIELD overflow"; break; case 51: cp="Internal error"; break; case 52: cp="Bad file name or number"; break; case 53: cp="File not found"; break; case 54: cp="Bad file mode"; break; case 55: cp="File already open"; break; case 56: cp="FIELD statement active"; break; case 57: cp="Device I/O error"; break; case 58: cp="File already exists"; break; case 59: cp="Bad record length"; break; case 61: cp="Disk full"; break; case 62: cp="Input past end of file"; break; case 63: cp="Bad record number"; break; case 64: cp="Bad file name"; break; case 67: cp="Too many files"; break; case 68: cp="Device unavailable"; break; case 69: cp="Communication-buffer overflow"; break; case 70: cp="Permission denied"; break; case 71: cp="Disk not ready"; break; case 72: cp="Disk-media error"; break; case 73: cp="Feature unavailable"; break; case 74: cp="Rename across disks"; break; case 75: cp="Path/File access error"; break; case 76: cp="Path not found"; break; case 258: cp="Invalid handle"; break; case 300: cp="Memory region out of range"; break; case 301: cp="Invalid size"; break; case 302: cp="Source memory region out of range"; break; case 303: cp="Destination memory region out of range"; break; case 304: cp="Source and destination memory regions out of range"; break; case 305: cp="Source memory has been freed"; break; case 306: cp="Destination memory has been freed"; break; case 307: cp="Memory already freed"; break; case 308: cp="Memory has been freed"; break; case 309: cp="Memory not initialized"; break; case 310: cp="Source memory not initialized"; break; case 311: cp="Destination memory not initialized"; break; case 312: cp="Source and destination memory not initialized"; break; case 313: cp="Source and destination memory have been freed"; break; case 314: cp="_ASSERT failed"; break; case 315: cp="_ASSERT failed (check console for description)"; break; default: cp="Unprintable error"; break; } } }

Como aspecto gracioso, una prueba más de la falta de soporte de QB64, en su Wiki mencionan lo siguiente:







Según ellos el «ERROR 11» no tiene ninguna diferencia, por más que en el código fuente la tenga, y que el comportamiento del programa de ejemplo así lo manifieste.

Pero en la página que habla del comando ERROR, se nos dice lo contrario:







Medio oculto tras una nota al pie indican: «Note: Don’t use error codes under 97 or over 200 as QB64 may respond to those errors and interrupt the program.»

Es decir, que los errores por debajo de 97 y por encoma de 200 pueden interrumpir el programa. Y esa es la explicación a todo el asunto. QB64 ha optado intencionadamente por comportarse diferente a QBASIC y QuickBASIC. Puede que tenga algo que ver con su eslogan de «BASIC for the modern era», en donde han decidido alterar algo que llevaba 35 años funcionando desde los tiempos del Microsoft PC BASIC Compiler.

Aquí (633 KB. en formato ZIP) podéis descargar el código fuente así como el compilado con QB 4.5 y QB64 1.4.