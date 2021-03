Wicked Watch Co. Pearl Diver (Prototipo)

Tras el Davosa Argonautic BG retomamos el camino de los relojes de bronce que habíamos iniciado con el Fonderia Navale Vintage. Viene de la mano de una firma de reciente creación llamada Wicked Watch Co. y que presenta su prototipo del modelo Pearl Diver.

El Pearl Diver es un reloj con bastantes diferencias que lo hacen especial, algo que me gusta. Pero además es que la trayectoria de Wicked Timepieces se aleja también totalmente de la habitual historia de un coleccionista de relojes que decide fabricar su propia marca… ¡Hasta en su origen son diferentes, porque tienen por sede a Suiza! ¿Quieres conocer todos los detalles? Pues sigue leyendo.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Bronce CuSn8. 40mm de diámetro sin contar la corona (43,8 con ella). 13,77mm de alto incluyendo el cristal (12,7mm sin él) Corona Roscada de bronce Esfera Negra símil carbono Bisel Rotativo unidireccional de bronce Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 100g Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Suiza. Made in China. Japan Movement Garantía 1 año PVP 370€ (desde 185€ en campaña) Distribuidor Wicked Watch Co. / Wicked Timepieces

Presentación

Se entrega con un estuche tipo watchroll de viaje fabricado a mano y de cuero genuino en color negro. Es de pequeñas dimensiones pero de buena calidad, inclusive con la piel grabada con el nombre de la marca. El interior es algo más espartano con una gamuza de color también negro, pero cumple su cometido. Los justifican como una forma de reducir los deshechos y al mismo tiempo invertir el dinero pagado en lo que hace falta, el reloj.







Una etiqueta de bronce que va atornillada al cierre tiene grabado el número de unidad del reloj, así que cada packaging es único. El Pearl Diver es una tirada limitada de 500 unidades por variante (calibre y color), es decir un máximo de 5.000 piezas. Pero además, y a los que como yo seáis fanáticos del lume os encantará, porque lleva aplicado material luminescente (Swiss Super-LumiNova®). ¡Es espectacular!







La dotación no abruma en cuanto a cantidad, pero supera sobradamente a lo que estamos acostumbrados. Una correa de cortesía tipo NATO textil de una pieza, un paño para limpiar el reloj, un manual de instrucciones, y lo más raro de todo: un sobre lacrado.







Ese sobre contiene en su interior la tarjeta de garantía, no es de papel o de cartón como otras marcas, sino que es una pequeña placa metálica que causa una impresión excelente.







En la versión final habrá todavía más añadidos, por ejemplo una cartera de cuero conteniendo una herramienta para cambiar correas así como pasadores y tornillos de repuesto.

El packaging está lleno de detalles originales que no había visto nunca, cosas que con utilidad y sin incrementar el precio excesivamente proporcionan una experiencia de compra agradable, y se quedan grabados en el recuerdo.

Introducción

El Pearl Diver apareció como campaña de micromecenazgo tanto en Indiegogo como en Kickstarter a finales de 2019 si bien no logró el mínimo necesario para llevarlo a cabo. Pascal, el fundador de W Timepieces, ahora Wicked Watch. Como le ocurrió a Timelocker eso no le desanimó y aprovechó el fracaso para mejorar el concepto y el producto. Ahora se preparan para su lanzamiento nuevamente en KS. A fin de cuentas la empresa había abierto su tienda en eBay en 2017 (newwatchparadise) y desde entonces vendido cientos de relojes de otras marcas. ¿Por qué no iba a hacerlo con la suya propia?

Comenzó apostando por las marcas asequibles y con insuperable relación calidad-precio (San Martin, Heimdallr, …), pero agregando un buen control de calidad y una buena atención al cliente logrando obtener más de 600 votos positivos. Así que no debería extrañarnos que Wicked Timepieces apueste por ese mismo tipo de piezas, aquellas que sin ser caras ofrecen mucho valor.

Ello explica también el porqué Wicked Watch Co. con sede en Suiza fabrica con orgullo y sin nada que ocultar en China. Un poco como Trigalux, Wicked Watch tiene tres patas diferentes:

– Wicked Timepieces: Su propia marca de relojes.

– Wicked Mods: Componentes y accesorios para modding relojero.

– Lume atelier: Dedicado al relumming.

Otra cosa que me gusta mucho es la transparencia, especificando de dónde es cada uno de sus proveedores.







Sobre este Wicked Pearl Diver, que es un prototipo o si se quiere una unidad de preserie, y a falta de poder reseñar la versión definitiva del reloj, estos son los cambios que la marca tiene previstos:

– El estuche será algo más grande y en color marrón vintage. El interior estará forrado con microfibra.

– Se mejorarán los acabados y la calidad de la caja.

– Mejores controles de calidad en los insertos para verificar que estén correctamente alineados).

– El bisel tendrá marcador de minutos en el primer cuarto de hora.

– Las esferas usarán tipografía en color blanco para mejorar el contraste.

– El disco fechador será negro en los modelos con esfera negra y carbono.

– La calidad de las manecillas de la versión NH35 será más alta, igual a las del STP1-11. La manecilla horaria será más corta.

– El cristal de zafiro tendrá tratamiento antirreflejos azulado en las versiones NH35.

– La trasera seguirá el mismo esquema, pero será diferente y con acabado arenado.

– Se sustituyen los pasadores atornillados por pasadores de muelle.

– La correa de cuero usará la misma piel que el watchroll.

– Todos los pedidos incluirán una correa de caucho natural hecha a mano.

En cuanto a la gama, el Pearl Diver se compone de 4 variantes:

– Magpie: Esfera de carbono forjado.

– Crow: Esfera negra granulada.

– Phoenix: Esfera de carbono forjado con salpicaduras doradas.

– Cardinal: Esfera de color rojo fumée.

– Basilisk: Esfera verde con efecto rayos de sol.













Diseño y construcción

La caja tiene 40mm de diámetro sin contar la corona y un grosor de 13,7mm que es lo habitual en un reloj así. La versión suiza es algo más delgada (12,5mm). Está fabricada en bronce y por formas tiene un aspecto elegante y conservador.













La corona está protegida por un discreto guardacorona. Es de bronce y va roscada, algo muy recomendable en un reloj como este que ofrece un hermetismo de hasta 200M o 20 ATM. El detalle que nos hace recordar de inmediato su packaging es que va firmada con el logotipo del ancla, pero además con lume aplicado.













El bisel es también de CuSn8, rotativo unidireccional de 120 clics. El sonido que hace al girarse es intenso y de mucha calidad, al igual que también la precisión. Lleva marcadores cada 5 minutos que son luminiscentes.







La esfera es de color negro reproduciendo el efecto del carbono forjado. Lo hace aplicando diferentes texturas al material en formas suaves y geométricas como si fueran una tela de camuflaje. Eso produce refracciones diferentes en función de la incidencia de la luz. El resultado es diferente y trabajado, aunque no es lo ideal en cuanto a legibilidad diurna.







Todos los elementos van impresos en color amarillo. Incluso los índices parecen estarlo. En realidad van aplicados, sólo que utilizando la tecnología Lumicast de RC Tritec y que se utiliza en la aplicación del lume. En vez de extender la pintura luminescente manualmente ofrecen piezas de material cerámico en 3D con la forma que se deseen y que ya van recubiertas con el material que se solicite. Eso implica que la aplicación es mucho más regular e intensa. Las piezas de LumiCast® las han desarrollado desde Les Cadraniers de Genève SA, una empresa especializada en el trabajo con esferas y que produce para para IWC, Vacheron Constantin y H. Moser & Cie..







Todos los elementos con lumen han utilizado Swiss SuperLuminova GL X1, el máximo grado disponible y que por tanto ofrece mayor intensidad, pero en especial mayor duración. Así que pese a que tanto manecillas como índices son de un tamaño normal, ni grandes ni pequeños, ofrecen un lume que supera a los grandes conocidos como Trigalux o San Martin. Por defecto vienen con C3 (amarillo-verde) el más brillante y mi favorito, pero se puede cambiar por BGW9 (blanco-azul) u Old-Radium (marrón-amarillo) sin costo añadido como es este caso.

Las agujas son de tipo plongeur, buzo o buceo, llevan los contornos plateados cepillados La versión definitiva usará las mismas que en la variante STP1-11, es decir fabricadas por uno de los proveedores suizos que trabaja también para Christopher Ward o IWC.

Monta un cristal de zafiro ligeramente abombado con el tratamiento antirreflejante Econorm ARunic® en ambas caras. Ofrece una legibilidad muy buena, así que con la versión STP1-11 en donde es doblemente abombado, algo más delgado y producido en suiza por SEBAL SA debe ser magnífica.







La trasera es de acero inoxidable, va roscada y con el grabado de la unidad correspondiente a la serie limitada.







La correa es de cuero italiano y 22mm de ancho en las asas. Muy gruesa y resistente pero a la vez muy flexible y cómoda. Los pespuntes de costuras en hilo de color blanco le dan ese aspecto vintage que se busca con el Pearl Diver. Monta una hebilla también de bronce que va firmada y con Swiss Super-LumiNova que me encanta. Adicionalmente se acompañará también de una correa de caucho natural tipo flúor y con la misma hebilla.



















Movimiento

Esta versión es la que monta el archiconocido calibre NH35A, la más asequible de todos los Pearl Diver. El aspecto diferencial es que se garantiza que el movimiento es Made in Japan, a diferencia de otras marcas que usan aquellos que son producidos en Malasia o Singapur. La maquinaria cuenta con parada de segundero, remonte manual y es de uso bastante agradable. Sus prestaciones son discretas, si bien en donde destaca es en su fiabilidad, su robustez y su precio. Es el mismo movimiento que he reseñado recientemente con el About Vintage 1820 Automatic o el NYI Watches Liberty Limited Edition. Podéis consultar los detalles proporcionados por TMI en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







En el cronocomparador se ha comportado de manera magnífica dando +0,75 segundos/día, una cifra que dice mucho del potencial de esta máquina y que confirma lo que suele ser habitual, los modelos de preserie han sido ajustados cuidadosamente, confiemos en que las versiones definitivas también.







De todas formas y considerando los apenas 90€ de diferencia que la separan de la que monta el STP1-11 creo que la Seiko no compensa. El STP1-11 no solamente es más refinado y ofrece mayores prestaciones, sino que debido a las normativas de la FHS la versión con calibre suizo puede ostentar en su trasera el Swiss Made, ya sabéis: maquinaria suiza, ensamblaje y control de calidad en Suiza y al menos que un 60% del valor sea del país.







Sensaciones

El aspecto del reloj en la noche se ve espectacular. No es sólo algo estético, sino que he probado que la hebilla luminiscente es una gran ayuda para abrocharse el reloj en la oscuridad. En lo que al lume corresponde es el mejor reloj que he probado, superando la referencia de San Martin que tan bien conocen en Wicked Timepieces. Si lo comparo con el Spinnaker Tesei que también tiene grado X1 y mucha mayor superficie, el Pearl Diver sigue resultando vencedor pese a que la tonalidad es la Old-Radium con menos brillo.







Durante el día lo sentimos como un reloj de buceo de inspiraciones clásicas pero que por sus dimensiones es perfectamente apto para la vestimenta elegante. Son todo cuestión de gustos, en lo personal me gustaría con un par de milímetros más de diámetro.







Es muy cómodo de llevar y muy legible, aunque cuesta un poco acostumbrarse a las texturas del carbono en la esfera.







Los acabados de algunos de sus componentes distan de la calidad requerida en una unidad de producción, algo que el propio Pascal y Wicked Watches saben y que como mencionaba en la introducción mejorarán a medida que salgan de la linea de producción. Personalmente lo que más me molesta es el cepillado de las manecillas, más tosco todavía que el del Orient Nepture/Triton. Se nota también en la calidad del grabado de la trasera, demasiado débil

muchas veces incluso para ser visto, pero no olvidemos que estamos ante un prototipo todavía.







De cara a futuro me quedo con muchas ganas de la versión en rojo fumée (Cardinal), lume C3 y con el movimiento STP1-11 que espero poder reseñar aquí mismo.







Conclusiones

Con precios de entre 185€ a 370€ para la versión Japan movt (Seiko NH35) y de 275€ a 653€ para la versión Swiss movt (Swiss Technology Production STP1-11) hablamos de cifras enormemente competitivas en relojes de bronce. Con los precios de Kickstarter más aún que las de un reloj chino de características similares como el San Martin SN038-Q (460$ con Seiko y 658$ con Sellita) que incluyendo los descuentos, no se encuentran por menos de 290$ y 450$ respectivamente. Un aspecto importante es que los clientes europeos recibiremos el envío desde Alemania, así que no hay impuestos ni tasas adicionales que pagar.







Si te gusta el lume, los de Wicked Watch Co. han hecho un trabajo excelente con esta pieza. Pero si además del lume te gusta el bronce, no hay ninguna alternativa que lo supere a este precio.







▲ Más ▼ Menos Lumen espectacular y Lumicast (incluyendo estuche, corona, índices, agujas y bisel)

Precio inmejorable en campaña Calibre escaso en esta versión (mejor pagar el suplemento por el STP1-11)

PVP fuera de campaña