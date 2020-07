Hay una disciplina de editores y procesadores de texto que pretende evitarnos distracciones. Suelen ser entornos minimalistas pensados para que nos concentremos en la tareas de escribir, el enfoque o focus.

Hace unos años eché un vistazo a Ommwriter y Write Monkey que no terminaron de convencerme. Existe también PyRoom que al estar escrito en Python, ni siquiera lo he probado.

Focus Writer es uno más, un desarrollo que se inició en 2008, y que sin cambios radicales, se mantiene activo 12 años después. Está escrito en C++, así que es eficiente, si bien debido a todas las características que incorpora es más voluminoso de lo que uno podría pensar: 190 MB. instalado, una cifra que es equivalente a una suite ofimática ligera como Softmaker Office o FreeOffice.







La ventaja es que FocusWriter es sofware libre, código abierto y multiplataforma (Windows, macOS y Linux). En Windows sólo corre en versiones Win64, algo que me agrada, pero que deja fuera a algunos usuarios. No costaría tanto compilarlo para Win32. Lo mejor de todo, es que tienen también una versión portable que no requiere ser instalada.







Sus características principales son:

– Corrector ortográfico.

– Estadísticas en tiempo real.

– Soporte multidocumento y de sesiones.

– Autoguardado.

– Soporte de formatos TXT, RTF y ODT.

– Imagen de fondo, ancho de página y fuentes configurables.

– Temporizadores y alarmas.

– Objetivos (Número de palabras/día).

– Temas personalizables.

– Disponible en 20 idiomas.

En mi caso, el problema no es de falta de concentración o de falta de dedicación. Cuando me pongo, me pongo, y de forma natural estoy tan inmerso en la escritura que evito las distracciones. Mi problema es de inspiración, que no siempre le viene a uno cuando la necesita. En ese sentido, Focus Writer no me aporta demasiado. Otro punto en contra es su corrector ortográfico. Está basado en Hunspell, y cumple en cuanto a ortografía, pero queda lejos de la revisión ortotipográfica y gramatical que por ejemplo tenemos en Microsoft Word 2019.







En todo caso, en su página oficial puedes hacerte con él y probarlo tu mismo.