Dos relojes con cosas en común

Como en El color amarillo y en Aquel Duward Aquastar, hoy vuelvo a hacer un ejercicio de memoria relojeril, quizás más reciente.

Son los dos relojes que han sido mis favoritos desde hace mucho tiempo. El Casio G-Shock GW-6900 y el Orient M-Force 2011 EL0300. Como ya os expliqué, me gustaron tanto que llegué a tener, y aún tengo dos unidades de cada uno: El GW-6900-1 en negro, el GW-6900-9 en amarillo; el M-Force EL03002M en naranja, y el M-Force EL03005Y0 en amarillo.

Entonces intento hacer memoria, ver qué tienen en común relojes tan aparentemente dispares como un Casio 6900 y un Orient M-Force, porque ya para empezar, el primero es digital, mientras que el segundo es mecánico.







Son de los primeros que compré

Cuando retomé mi afición relojera, ambos fueron de los primeros relojes que compré, al menos de un precio comparativamente elevado para lo que yo estaba acostumbrado. Supongo que cuando algo representa un cierto esfuerzo, ya sea económico o de otro tipo, hace que sea más deseado.

Otro aspecto que tenían en común es que no eran modelos recién salidos al mercado, el GW-6900 era de 2009, y el EL0300 de 2011. Pero me gustaban tal cual eran. Incluso podríamos decir que sus lineas iban más allá todavía, con los Orient Star de principios del 2000, y los Casio DW-6900 de 1995.







Resistentes, y robustos

Siempre me gustaron los relojes así. Resistentes, robustos, y también legibles. Son prácticos y aptos para todo. Esa solidez venía también de unas dimensiones que en aquel momento me parecieron demasiado grandes. No había mastodontes como los de Garmin, así que el GW-6900 parecía una sartén en la muñeca. El M-Force, además de grande era pesado. Todo un reto.

Además de una resistencia al agua equivalente en ambos relojes (20 ATM o 200M), comparten una tecnología muy parecida. En Casio es G-Shock, capaz de hacer que el reloj resista impactos. En Orient es M-Force, resistente a campos magnéticos ISO 764, y a golpes según ISO 1413.

Tengo 2

Ya lo explicaba en El color amarillo, pero me gustaron tanto, que me hice con dos de cada. Eso sí, aproveché para tunearlos o modificarlos. De nuevo también, cambiándoles las correas. El Orient llevaba una de silicona que cambié por una Strapcode Super Engineer II de acero PVD. En el Casio, cambié su correa de resina por el armis mixto BC.

Japoneses

Casio y Orient son marcas japonesas, que en mi opinión son referencia. La primera en relojes digitales, y la segunda en mecánicos. Para mi es sinónimo de relación calidad-precio. Y es que si hablamos de los precios oficiosos, no hay ninguna marca que ofrezca algo tan competitivo como el Casio por menos de 100€ o como el Orient por 300€. Pese a ser japoneses, solamente el Orient M-Force es Made in Japan, el Casio GW-6900 no lo es.