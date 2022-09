Datar unas J’hayber

Una vez que hube publicado el problema de las zapatillas J’hayber con fecha de caducidad, pensé que teniendo dos números de serie de ellas y su correspondiente fecha de fabricación podría extrapolarlo para estimar la fecha de fabricación de cualquier modelo de J’Hayber, y que de esa manera, nadie más comprara zapatillas que llevan demasiado tiempo almacenadas. Recordad que la propia marca ha admitido que el poliuretano de la suela se degrada pasados entre 2 y 5 años de la fecha de fabricación. Si confiamos en lo que afirman de que en sus almacenes no están más de 6 meses, queda descontar el tiempo que estén en la tienda, y esa será su vida útil.

Un caso extremo serían unas zapatillas que tras 6 meses en la fábrica de J’hayber se pasasen 6 meses más en el almacén de la zapatería, y luego 6 meses más en nuestro armario. Cuando las estrenásemos, apenas las podríamos disfrutar 6 meses. ¡Nada más que medio año nos durarían!

Como recordaréis, mis dos fiascos mostraban los siguientes número de serie o referencia (se puede ver levantando la plantilla del pie izquierdo):

– 0015324 28 030

– 0016403 28 042

Por la respuesta que me dieron, entendí que solamente las primeras cifras eran significativas. Así:

– Referencia 0015324: Fecha de fabricación 02/2013.

– Referencia 0016354: Fecha de fabricación 09/2015.

– Referencia 0016403: Fecha de fabricación 10/2015.

Contacté con otros usuarios que habían tenido el mismo problema, y ello me permitió documentar una secuencia de fecha de fabricación confirmada por la marca, junto con su número de serie. Esos datos los completé con las muchas otras J’hayber que tengo, estimando cuándo podrían haberse fabricado.

Parece que el esquema se aplica a todos los miembros de la familia J’hayber Olimpo u Olimpos. Entre ellas las Antorcha, Origen 1972, New Match, Master, Rally, Pegasus, New Pista, Olimpia, New Olimpo/Aventura Olimpo, New Atenas/Aventura Aventura e incluso a modelos descatalogados como las Atolón.

Número Fecha de fabricación 15324 feb-13 16354 sep-15 16403 oct-15 19053 may-19 19112 nov-20 19363 may-21 19595 sep-21 19702 feb-22

Por ejemplo, si tras levantar la plantilla el número que ves es 19609, eso significará que están fabricadas entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, en concreto aproximadamente en noviembre de 2021.

Calculadora online de fecha de fabricación de las zapatillas J’hayber Olimpo Introduce el número de referencia J’hayber que encontrarás bajo la plantilla del zapato izquierdo: