Siempre he tenido un watch-winder de batalla. Entre mis manías, hábitos, costumbres o como queráis llamarlo, siempre me gusta hacerle a los relojes un «rodaje» antes de pasarlos por el cronocomparador. Asegurarme que están en funcionamiento unos cuantos días, que giran para que los aceites se extiendan bien y que cuando voy a medir su precisión están en carga completa.

Si me es posible lo hago en todas mis reviews de relojes. Hace como seis años me hice con un winder chino de esos baratos. Por unos 60€ que debió costarme en eBay me dio buen resultado. Lamentablemente el motor terminó quemado y ya no funcionaba, así que me deshice de él y comencé a usar mi watchwinder premium, el Barrington Single Winder. Es un pedazo de ingeniería y de construcción, digno de su precio entorno a los 150€; pero tiene un grave problema. El reloj queda al descubierto, accesible para que los que tengáis gato, perro o niños pequeños puedan terminar con vuestro guardatiempo en el suelo.

Hice una búsqueda rápida en las tiendas online habituales y me sorprendió encontrar winders de aparentemente buena calidad a precios muy asequibles, poco más de 20€. Finalmente me decidí por este modelo, que enviado por Amazon.es costaba 33,90€ y me ahorraba interminables esperas en Aliexpress y eventualmente problemas de aduanas.

Se trata de un watchwinder, devanador o caja giratoria de tipo genérico que como el desmagnetizador de relojes se ofrece con diferentes marcas (Mvpackeey, Tmishion, Boogift o Gbrand), de diferentes vendedores y en diferentes plataformas online (Amazon, eBay o Aliexpress). Un watch-winder de aspecto marcadamente chino que lo convierte en un watchwindel, devanadol o caja gilatolia. Un poco como el Tudol Pelagos.

Este modelo tiene todo lo que necesito, que no es demasiado. Puede funcionar con pilas convencionales AA no incluidas o pilas recargables y además incluye un adaptador de corriente europeo; y gira en las dos direcciones. No incluye ningún tipo de selector como en otros modelos más avanzados, pero esa simplificación más que un inconveniente lo veo una ventaja, menos cosas que pueden romperse.

Tampoco es programable en cuanto al modo de giro siempre lo hará primero en sentido antihorario durante dos minutos, se detendrá durante 6 minutos, y luego girará en sentido horario 2 minutos más y volverá a parar por 6 minutos. Nuevamente algo sencillo, pero suficiente.

En el folio que hace de documentación, y que incluye una portada una sección de FAQ, instrucciones y especificaciones no se menciona ninguna marca ni empresa responsable. Lo que es más curioso, ofrecen una garantía limitada por 30 días, nada más que eso.

La cubierta es transparente de plástico como cabría esperar por ese precio. En esta versión más económica el exterior es de plástico símil-piel en color negro con pespuntes de las costuras en blanco. No está mal la verdad, y menos para su precio.

Incluso la base está cuidada, yendo recubierta de terciopelo para evitar que termine arañando el mueble sobre donde la hayamos colocado. Y para mi sorpresa, no desliza absolutamente nada.

Esto de que venga con un enchufe tipo estadounidense y le proporcionen un adaptador es un tanto cutre. Si fuera un objeto que te puedes llevar de viaje tendría un pase, pero lo cierto es que se nota que es así para abaratar costes. Como todas las tomas de alimentación suelen ser compatibles lo he solucionado usando el transformador de mi viejo watchwinder chino, el mismo que luego usé con el Barrington sin ningún tipo de problema. En cambio han tenido el detalle de incluir una gamuza de limpieza y una bolsa de gel de sílica desecante.

El funcionamiento, al menos ahora que está nuevo es muy silencioso, me imagino que a ello algo contribuye la cubierta cerrada. El motor tiene fuerza suficiente como para mover relojes contundentes tipo buceo todo de acero. El interior es agradable, un aterciopelado en color crema que me gusta mucho. Se ve resistente aunque probablemente con el tiempo se vaya poniendo feo.

Suponiendo que podamos fiarnos de los datos del fabricante o distribuidor, éste indica un ritmo de giro de entre 6,5 y 8,5 rpm, es una tolerancia muy grande que es significativa en cuanto a los pobres controles de calidad que debe de tener.

La almohadilla sobre la que se coloca el reloj es bastante estrecha, aunque suficiente incluso para brazaletes de 24mm de ancho. El problema es que es similar al que usan la mayoría de cajas de relojes chinas, unos elementos que terminan dañándose o despegándose. A malas, sería cuestión de buscar uno que sea compatible.

Os dejo con algunas fotos del fabricante, una de ellas me ha resultado muy graciosa, se ve un Casio G-Shock en él… (risas).