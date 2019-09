Si la memoria no me falla, fue con el artículo sobre mi nueva bici hace más de 11 años que no hablaba sobre vehículos para el tiempo libre. Hoy voy a hablar de patinetes y seguro que muchos pensaréis que lo haré sobre los patinetes eléctricos como el Xiaomi Mi Scooter M365 que tan de moda está en las grandes ciudades. Pero no, el protagonista de este artículo es el Hudora BigWheel 205 un patinete clásico o manual.

Las razones son bien sencillas. La utilidad de los patinetes eléctricos es previsible que se vea notablemente reducida. El aumento de los accidentes, y la dificultad en su convivencia urbana, hará que tarde o temprano sean un medio de transporte regulado, como lo son las bicicletas, o como ocurrió con los drones. Se aplicarán ciertas restricciones, así que seguramente cuando montes a bordo de un patinete eléctrico, no podrás ir ni hacer lo que te de la gana. Por otro lado que sean eléctricos implica que hacemos poco ejercicio con ellos. Vivimos en una sociedad sedentaria, y yo soy un claro ejemplo. No quiero además que cuando salga a la calle sea encima sobre un dispositivo de movilidad personal que me lleva de un lado a otro sin que apenas deba moverme. Hay un factor más, y son las baterías de litio que los denominados scooters eléctricos equipan. Estas baterías, degeneran muy rápidamente cuando se descargan. O sea que si con el buen tiempo le vas a dar mucho uso a tu patinete motorizado, todo va a ir bien, pero cuando llegue el mal tiempo, y recuerda que muchos de ellos no son aptos para circular con lluvia, lo dejarás aparcado durante meses en casa. Su carga descenderá al mínimo, y cuando meses después vayas a usarlo de nuevo, en el mejor de los casos, la batería te dará mucha menos autonomía que cuando era nuevo. En el peor, ni siquiera cargará. Como las baterías suelen ser caras y difíciles de conseguir, te quedarás con un aparato inútil ocupando el espacio de tu casa.







Hay un factor más, y es que al menos yo lo quiero para el ocio, para moverme un poco y pasar un rato entretenido. No tiene sentido malgastar energía en eso, aunque sea un consumo parecido al que tiene un teléfono móvil, o sea bastante.

Entonces tuve claro que quería un patinete manual o clásico. Lo primero que había que determinar es que fuera apto para adultos. Independientemente de que el fabricante lo considere infantil, lo que hay que mirar es la altura del manillar, y el peso que puede resistir, asegurándonos que la conducción sea cómoda con nuestra altura, y que el chasis aguante nuestro peso corporal.

La siguiente cuestión es si queremos ruedas pequeñas, o ruedas grandes. Las ruedas pequeñas son ideales para acrobacias, mientras que las grandes lo son para circular. Un patinete de ruedas grandes aísla mejor de las irregulariedades del terreno, es por tanto más cómodo, aunque también menos maniobrable. Relativo a las ruedas, cuando son grandes, pueden ser macizas, o neumáticas, o sea, llenas de aire. Las macizas permiten menos rozamiento, adquieres mayor velocidad con ellas, mientras que las que llevan aire, son más confortables.







Tras unas cuantas búsquedas me encontré con el fabricante alemán Hudora, que se considera el que mejor relación calidad-precio ofrece en las gamas medias. La empresa, que para mi era totalmente desconocida fue fundada en 1919 por Hugo Dornseif, dedicándose inicialmente a la fabricación de patines. Actualmente Hudora GmbH es un fabricante de productos para deportes, juegos y ocio con su sede en Remscheid. Su catálogo incluye patines de ruedas, patines en línea, patines de hielo, patinetas, monopatines y camas elásticas. Pero también porterías de fútbol, pelotas, y fubtolines, ese poco explotado invento español.

Con sus características claras, todo me llevó al Hudora BigWheel® 205, y sólo me quedaba escoger el color, se ofrecía en las siguientes opciones:

– Referencia 14695: Gris-Verde.

– Referencia 14724: Rojo-Negro.

– Referencia 14748: Púrpura.

– Referencia 14751: Turquesa.

– Referencia 14759: Rojo-Dorado.

– Referencia 14764: Magenta-Plata.

Como algunas variantes son más difíciles de conseguir, y otras se encuentran más caras, entre las disponibles me quedé con la 14695 que tiene unos colores alegres y vistosos.

Lo último era escoger dónde comprarlo. La marca lo vende oficialmente en su web a un PVP de 99,95€ con gastos de envío a parte. Al final opté por Bikester, la tienda especializada en bicicletas y otros artículos para el ocio, en donde lo tenían a 99,95€ con el envío incluido, que combinado con los códigos de descuento que de vez en cuando lanzan, lo pude conseguir entorno a 85€.

Si bien puedes encontrar las principales características del Hudora RX-205 Pro en cualquier sitio, no está de más recordarlas:

– Material de la estructura: Aluminio.

– Superficie de la plataforma: 30 X 11cm.

– Peso: 3,5 Kg.

– Capacidad de carga máxima: 100 Kg.

– Tamaño de las ruedas: 8 pulgadas.

– Tamaño del rodillo delantero: 205mm.

– Tamaño del rodillo trasero: 205mm.

– Ajustabilidad de altura del manillar: 79cm – 104cm.

– Estatura mínima: 116cm.

– Modelo de ruedas: Goma dura 87A.

– Plegable: Sí.

– Tipo de frenos: Freno de pie trasero.

– Rodamientos: ABEC-5.

– Equipamiento de seguridad: Reflectores en el manillar y en la cubierta.

Para no no repetirme, porque características y comparativas vas a poder encontrar en muchos sitios, os dejo primero con el «unboxing», y luego continúo con el enfoque que le voy a dar es el de mi experiencia personal con él.

























Las dudas

Si estáis leyendo este artículo es porque os atraen los scooters clásicos. Quizás hasta os planteéis comprar uno. Mi primera duda es si la tienda Bikester que no conocía sería de fiar. Pues sí, lo son, de hecho en el paquete incluyen un impreso para devolver el producto si por el motivo que sea no nos agrada. Es cierto también que en las preguntas frecuentes indican que envían el paquete al día siguiente de realizar el pedido, y que el plazo de entrega es de 2-4 días. En mi caso, tardaron 3 días en enviar el pedido, y éste tardó en llegarme 9 días laborales. Por lo demás todo correcto, pudiendo ver el estado del envío y hacer seguimiento del transporte con el número de tracking.







Me preguntaba si después de casi 30 años sin subirme a un patinete sabría manejarlo, si en mi mala forma física sería capaz de conducirlo, o si me parecería divertido. Bien, primero de todo deciros que soy muy patoso, así que puede que os sorprenda que en mi primera salida me desenvolví con él mucho mejor de lo que esperaba. Tras unos 45 minutos era capaz de girar, frenar, darme impulso, e incluso cambiar de pie durante la marcha. Ningún problema, que no te eche para atrás ese factor.

¿En cuánto a si es cansado? Sí, más de lo que pensaba, y de una forma diferente a la que imaginaba. Rápidamente noté tensión en la pierna en descanso, o sea con la que no me doy impulso, pensé que ocurriría con la otra, la que hace la fuerza. Tiene lógica que al ir semiflexionada, el músculo deba tensarse y por tanto al no estar acostumbrado se canse. En cuanto se domina un poco lo de erguirte con ambos pies sobre la plataforma en posición de descanso y el cambio de pie, la cosa mejora mucho. En todo caso, lo quería para hacer algo de ejercicio en vez de quedarme sentado ante el ordenador de manera que en ese aspecto, misión cumplida.







Efectivamente un patinete manual es muy divertido. Intuía que me lo pasaría bien con él, pero lo es más aún de lo que esperaba. Fácilmente puedes ir a una velocidad superior a la que tienes caminando, así que las cosas pasan más rápido y te entretienen más. El paisaje, aunque sea urbano cambia con rapidez, lo que antes tardabas 10 minutos en hacer caminando, en buenas condiciones con el patinete lo haces en 4.

Me asustaban un poco las ruedas duras en vez de neumáticas. Son como las de unos patines o de un monopatín (ahora llamados skate), no sabía si resbalaría o si sería peligroso. Tranquilos porque agarran muy bien en terrenos secos. No hay nada de que preocuparse.

La primera salida

Cuando el Hudora 205 está plegado en casa ocupa poco espacio, lo puedes dejar incluso dentro de un armario. El primer paso es desplegar el patinete, y ajustar la altura del manillar. Un proceso rápido y sencillo y que ni siquiera necesita que mires las instrucciones para hacerlo, aunque en caso de duda, explica como se hace.







Ante la primera salida no había previsto si sería de 10 minutos o de 2 horas. Solamente salí de casa con el patinete e improvisé un recorrido. El chasis de aluminio del Hudora Big Wheel es bastante ligero, unos 4 Kg, así que podemos bajarlo a la calle fácilmente. El asa textil de transporte nos ayuda a llevarlo de un sitio para otro con facilidad si va plegado. Si ya está montado, lo mejor es cogerlo por la horquilla delantera. Pesa poco pero es bastante voluminoso, por tanto hay que maniobrar un poco para bajarlo por las escaleras sin rozar la pared o para meterlo en el ascensor.

Mi calle tiene las aceras muy lisas y la zona de tráfico bien asfaltada. Tiene una pendiente ligera y resultó ser el recorrido ideal para empezar. Lo primero que debes hacer es ensayar el freno cuando vas a poca velocidad. Puedes reducir la velocidad a la vieja usanza, apoyando el pie sobre el pavimento, pero no te acostumbres porque ese rozamiento es poco eficaz, si vas rápido, necesitarás muchos metros para detenerte así. La posición de frenado presionando el guardabarros con el pie es bastante natural, así que en un par de veces ya sabremos hacerlo.







Los giros abiertos son sencillos desde el primer momento. Impulsarse no entraña problemas, aunque notaréis como poco a poco le vais pillando el truco y vuestro impulso es más eficiente. En vez de impulsarte con mucha energía que hará que hagas más fuerza y te canses antes, es más eficaz proporcionarle un impulso suave con mayor frecuencia.

En pavimento liso y terreno llano, se pueden recorrer muchos metros con un impulso ligero, tal vez no debas impulsarte más que una vez cada 5-10 segundos, y te permite adquirir una buena velocidad. En terrenos bacheados, como las típicas aceras de las calles, la cosa empeora bastante. Pese a sus ruedas de generoso diámetro, el ruido y las vibraciones que produce en el chasis es molesto, aunque no incómodo. Sin embargo lo peor es que el rozamiento aumenta muchísimo, y donde antes podías mantener la velocidad con un impulso cada 10 segundos, ahora este debe ser cada 2-3 segundos y la velocidad se reduce a la equivalente de un paso ligero caminando. Por tanto primer consejo, busca una ruta con suelo liso, calles peatonales asfaltadas, carriles bici o plazas con losetas sin irregularidades.







La primera pendiente ascendente fue otro de los aspectos interesantes. Tras los primeros cinco o diez metros ya descubres que es mejor descender del patinete y subirlo caminando. Si la rampa no es muy larga, podemos superarla montados, y aprovechar el descanso que nos proporcionará la siguiente recta o bajada. Sin embargo si es larga, no vale la pena perder el tiempo intentando remontarla. Si además el terreno es bacheado, por lo que decía antes, nada que hacer. Iremos todo el rato impulsándonos a una velocidad que puede llegar a resultar ridícula.

La ruta duró unos 45 minutos. Terminé cansado, pero sin agujetas ni nada parecido. La sensación fue agradable. Como lo iba a volver a usar dos días después, ni siquiera lo plegué, dejándolo en una esquina del recibidor apoyado sobre su pata de cabra.

La segunda salida

Ahora que ya tenía las bases, la segunda salida prometía. Mentalmente planifiqué un recorrido que se ajustara mejor al patinete. Un trayecto sobre buen pavimento, y que me permitiera alternar rectas con subidas y bajadas ligeras. Con la técnica más interiorizada, podía también prestar más atención al entorno. Me fijé que mientras que la mayoría de adultos conducían patinetes eléctricos, eran generalmente los niños los que llevaban los modelos clásicos. No soy demasiado vergonzoso, pero no pude evitar preguntarme si acaso ¿Estaría haciendo el ridículo un señor de 40 años a bordo de él?







Entonces me crucé con una chica, de unos treinta años, también subida en un patinete manual de rueda grande. Minutos después, vi también a un papá con un niño y una niña, todos con patinetes manuales. Mi conclusión es que por las calles de las grandes ciudades hay más scooters manuales de los que nos pensamos. Es evidente que menos que eléctricos, pero como llaman menos la atención, tampoco nos fijamos demasiado. En suma, no hay ninguna sensación de ridículo.







La ruta me llevó a una plaza de mediano tamaño, ahí ensayé los giros más pronunciados. Se dice que girar en dirección al pie que tenemos en reposo es lo más complicado. Es cierto, porque el pie del impulso ni nos hace de protección, ni de contrapeso para inclinarnos más, pero no ofrece mayor complicación que un giro con bicicleta. Aproveché también para adquirir más velocidad, una bajada bastante larga y no demasiado pronunciada. Tal vez llegase a 20 Km/h. El patinete es muy estable y nos permite controlarlo sin problemas, incluso girando a alta velocidad, sólo un par de precauciones. Asegúrate que luego tienes espacio para reducir la velocidad si es necesario, y que no te vas a encontrar con obstáculos ineludibles. Una tapa de alcantarilla más levantada o baja de lo normal puede darte un tremendo susto si vas rápido.







Ir rápido es emocionante, pero cansa. Todo lo que bajas, luego tienes que subirlo, así que tampoco es el entorno ideal. Mejor hacer tramos con poco desnivel, que nos permitan disfrutar del paseo.

Conclusiones

Iré al grano: Si tienes ocasión, ¡prueba un patinete manual ya mismo! Te va a gustar la experiencia, aún hace buen tiempo pero sin el calor agobiante del verano, el momento ideal para disfrutar del aire y de tus paseos. En invierno lo podrás plegar y guardar en cualquier sitio. Puedes olvidarte de él hasta la siguiente temporada, porque dado que su batería eres tu, no se va a descargar y acabar dañando.