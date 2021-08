javiergutierrezchamorro.com en el Internet Archive

Siempre me ha gustado mucho el proyecto del Internet Archive, una forma de preservar webs, libros, películas y software. De hecho desde el año 2015 que hicieron una copia de mi ScratchUpload.

Sin embargo nunca me había dado por autoconsultarme. Me ha sorprendido que tienen archivado el histórico de esde blog desde el año 2014, algo que me ha permitido ver su evolución.

Por aquel entonces usando ya WordPress aunque con un tema modificado por mí. Un diseño que se asocia claramente a esa época, en comparación con los actuales más sencillos y legibles.

Sin embargo no he encontrado capturas de como era esta página con anterioridad, he tenido que rebuscar por ejemplo dentro de la retrospectiva de Simple PHP Blog para encontrar que en 2010, todavía bajo el subdominio de guti.bitacoras.com era así:

O en 2006:

Y finalmente en sus inicios de 2004, dentro de guti.webcindario.com: