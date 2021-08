El canal oficial de G-Shock en Youtube

Con la campaña publicitaria Calypso W-217 criticaba la labor de la marca de relojes española propiedad de Festina para de manera indirecta defender a Casio. La tortilla se volvió a girar cuando unos meses atrás escribía Publicidad diluida de Casio G-Shock en donde se ponía de manifiesto como malgastaban parte del presupuesto en anuncios mal segmentados usando Google AdWords.

Hoy le toca de nuevo a Casio G-Shock, pero no a nivel español como fue el caso, sino a nivel europeo y también global.

Si empezamos por el perfil global de Casio G-Shock, el CasioGshockOfficial en Youtube, tienen bastante contenido, aunque como veis y pese a los esfuerzos que implica la grabación y edición de videos de ese estilo, el tráfico o engagement es terriblemente bajo. Hablamos de una norma general de menos de 1.500 visualizaciones, entorno a 40 «likes» y apenas 2-3 comentarios en cada entrada.

El perfil mundial de Casio G-Shock, con contenido en inglés tiene una imagen de marca y un potencial enorme. Irónicamente, el artículo donde criticaba la publicidad de Casio G-Shock en España, sin ser particularmente popular, logró multiplicar por 10 la cantidad de comentarios e igualar el número de visualizaciones. Todo ello siendo un particular y con una humilde página web independiente.

En Europa las cosas son si cabe peores y es que ghockeu, pese a que sospechosamente su último video obtenga 60.000 visualizaciones, no seré yo quien les acuse de compra de visionados, no deja de llamar la atención que tenga solamente 13 «me gusta» y un par de solitarios y poco enriquecedores comentarios. Retroalimentación o feedback de los usuarios que se han molestado en escribir algo, y que al igual que ocurre con la matriz mundial ningún representante de la marca se ha dignado si quiera a responder. No son tampoco demasiado prolíficos y con suerte publican un nuevo video cada mes.

En cualquier caso esas cifras igualan al resto de videos en el canal, contenidos que generalmente no llegan a las 1.000 visualizaciones y que raramente tienen más de una decena de comentarios.

Para termimar está CasioES el canal para España, pero de toda la marca Casio, no sólo de G-Shock. Tiene videos que ni llegan al centenar de visualizaciones. Su media es de apenas 300 o 400 con unos 20 likes y 3-4 comentarios.

No voy a volver a citar los datos de mi página ni tampoco el de otras webs de relojes, lo compararemos con otro canal de Youtube, también de alguien independiente y que no tiene el apoyo económico de una gran empresa detrás: el G-Shock en Español (GES) en el que tuve el placer de participar con Una charla con Guti.

Si prestamos atención al video de Entrevista Exclusiva con Zona Casio vemos que las cifras de audiencia son parecidas y a veces incluso mejores a las que vemos en Casio G-Shock Europe y Casio G-Shock Official, la diferencia es que hay muchos más comentarios (18) y mucho más útiles, y lógicamente muchos más me gusta (70).

No todo es para Casio, porque si nos vamos a Citizen Watch o TAG Heuer encontramos unas cifras bastante mejores, pero que a mi modo de ver son bajísimas. TAG Heuer, los líderes en marketing y publicidad del sector relojero, y en este caso el canal más exitoso de los que he visto, tienen medias de 5.000 visionados, unos 150 «likes» y apenas 30 comentarios. Ellos si hacen algo bien, y es que responden a los seguidores que deciden comentar.

¿Les compensa a las marcas toda esa inversión? Guión, storyboard, localizaciones, producción, dirección, post-producción… Lo que pienso es que esos contenidos son muy bonitos. Son escenarios muy sugerentes, protagonistas atractivos o bandas sonoras cautivadores. Tienen un gran interés masculino: aventurero y con helicópteros en Casio, o de velocidad y coches de Fórmula 1 en el caso de TAG, pero no son ni útiles, ni relevantes ni veraces. Filmaciones profesionales de estudio que muchas veces ni siquiera muestran el reloj real sino renders o maquetas. Son entretenimiento puro, no información. Y me temo que cuando la gente quiere entretenimiento, optará por ver una película o una serie de televisión en vez de ver esos contenidos. Si quiere información y opiniones sin salir de Youtube visitará el GES, o puede que incluso lleguen a esta página o alguna parecida.