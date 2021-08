Balanza digital CX-Series

Después del cronocomparador Weishi MTG1000, buscaba una balanza de precisión que fuera compacta y me permitiera pesar relojes. El peso es una cifra que muchas marcas no proporcionan y que hasta ahora solía medir de manera muy orientativa con con una báscula de cocina Bernar Omega. Hubiera preferido un instrumento mecánico y así evitarme problemas de pilas, pero no existen a precios asequibles en la actualidad, así que opté por esta genérica CX-Series.

La recibimos en una esperada caja de cartón blanco que está bastante cuidada. Aunque es un empaquetado bulk que no muestra ningún indicativo de fabricante o de comercializador incluye la fotografía del producto y sus características más esenciales.

En la parte de atrás vemos sus especificaciones más técnicas, si bien en forma general, ya que de esta balanza hay diferentes versiones.

En el lateral aparecen esas versiones, esencialmente diferenciadas por el rango máximo de pesaje, y la precisión, o mejor dicho, rango de visualización del mismo. Algunas representan el peso con un dígito, y otras con dos. Opté por esa segunda opción, es decir, hasta 500 gramos con dos decimales (0,01g , hectogramos o cg). También indica estar aprobada CE y RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Se acompaña de un díptico en inglés que nos hace de libro de instrucciones, pero es enormemente intuitiva y fácil de usar, así que esas dos páginas casi parecen un desarrollo de sus características.

El aparato está construido en plástico y su aspecto es bueno, parece más caro de lo que es, en gran parte gracias a un perfil que imita el metálico pero que en realidad es plástico cromado. La cubierta protectora negra está bien cuidada y parece sólida, si bien su cierre a presión no parece que vaya a durar demasiado. No deja de ser una rebaba de plástico rozando contra otra de plástico. En mi caso no hay problema, no pretendo transportarla, algo que parece no tener sentido en una balanza de bolsillo.

Puesto que iba a convivir con el resto de material que utilizo en las reseñas, cuanto más compacta fuera, mejor. Pero al mismo tiempo debía permitirme comprobar el peso de objetos de cierto tamaño como es el caso de algunos relojes. Para ello podemos utilizar la cuberta protectora como plataforma o cubeta, algo muy práctico y que no en todos los modelos ocurre.

En el frontal 4 botones nos dan acceso a las funciones de la báscula: TARE (calibrar a cero por ejemplo descontando el peso del cacito); MODE para alternar entre las diferentes unidades de pedición (gramo, onza, …); PCS (para contar cuantos objetos hay en base a un peso determinado unitario, lo que no tiene más misterio que una división) y ON/OFF para encender y apagar. Los botones sólo se tienen que pulsar una vez, no hay combinaciones extrañas que efectuar. Las operaciones tampoco requieren pulsar más de una tecla. Son de plástico duro y se pulsan agradablemente, parecen duraderos.

El compartimento de las pilas también abre y cierra con aparente robustez, no se le ven problemas lo cual me sorprende porque hasta en aparatos más caros suele ser uno de los puntos débiles. Veremos con el tiempo si es cierto o sólo una apariencia. En ese sentido llama la atención el adhesivo con el control de calidad pasado, pero que además especifica el año de fabricación de esta unidad (2020).

Funciona con pilas convencionales en vez de las caras, y difíciles de conseguir pilas tipo botón. Éstas no vienen incluidas, así que aproveché dos AmazonBasics AAA recargables que tenía por ahí, y las puedo recargar cuando necesite. Me parece más sostenible y ecológico. Hay modelos parecidos que llevan una batería de litio incorporada y se recargan por USB. Ya sabéis que el problema es que si pasan mucho tiempo completamente descargadas al final el acumulador se daña y es irrecuperable. Llegados a ese punto, ponte tu a buscar que tipo de batería recargable necesita. Mucho más práctico unas pilas recargables estándar.

Es muy funcional, nada más pulsar sobre el botón de ON/OFF, el panel de presentación te muestra un saludo en forma de «HELLO», menos de un segundo después está ya preparada para trabajar. Un display que imita al LED, pero que es en realidad un LCD invertido y retroiluminado, como si fuera un Casio G-Shock GW-B5600 con la luz activada; ofrece una buena legibilidad que es lo que me importaba, si bien ahora a posteriori hubiera preferido un LCD normal, menos vistoso pero igual de funcional y con menor consumo energético al no ser necesario alimentar la luz. Lleva sistema de autodesconexión, tras 180 segundos de inactividad se apaga automáticamente. Es algo que valoro mucho cuando estás concentrado escribiendo y se te va el santo al cielo.

La base es de metal y se ve sólida. Dejando los objetos estáticamente en la plataforma las mediciones no fluctúan, eso hace innecesarias otras funciones tipo MIN, MAX o AVG. Tendremos el peso exacto de un sólo vistazo. Además incorpora indicación de baja carga de pilas, en esa situación el LCD mostrará la palabra «Lo».

Como no la iba a usar salvo para las pruebas de relojes, tampoco necesitaba algo muy caro o especializado. Me costó 7€ en Aliexpress, aunque este modelo en concreto no lo he visto en otras tiendas online tipo Amazon o eBay.

En mi canal de Youtube he dejado un pequeño vídeo mostrando su desempaquetado y algunas de sus características.

Especificaciones técnicas:

Color: plata

Capacidad máxima: 100g/200g/300g/500g

Precisión: 0,01g/0,1g

Rango de Error: +/- 0,03g

Unidades: g /oz / tl /gn /ozt /dwt / ct

Alimentación: 2x pilas AAA (No incluidas)

Luz trasera: Retroiluminación blanca

Pantalla LCD: Pantalla LCD de 5 pulgadas

Plataforma: acero inoxidable

Apagado automático: 1 minuto

Dimensiones: 115X65X15mm