Un reloj, una calculadora y una cámara

Como dice Paul Davis, esta mañana me he puesto el Formex Pilot Chronograph: «El día comienza cuando me pongo el reloj».

Después de desayunar, he visto la Casio fx-9860GIII, la calculadora que estoy usando últimamente. Ya había hablado en ¿Por qué usar una calculadora? sobre las ventajas que nos da una calculadora comparado con un teléfono móvil, tableta u ordenador. Es esa autonomía, esa independencia… Pero también es ese placer que sentimos algunos al usar un instrumento especializado, en vez de un todo en uno.







Los smartphones, que como miembro de la comunidad tecnológica son aparatos que me encantan, y de los que admiro su capacidad de integración, son capaces de hacer fotografías y vídeos, dar la hora, navegar por internet, consultar el correo, realizar cálculos, usar temporizadores y cronógrafos o usarlo de podómetro.

Entonces he visto mi Sony DSC-H300, cómo al igual que ocurriera con los walkman, reproductores de CD portátiles o de MP3, los PIM y PDA y muchos otros; han quedado reemplazados por el teléfono. Supongo que recordáis el artículo sobre ¿Para qué sirve un cronógrafo de mano?…







Puede que además sea un sentimiento de nostalgia o de atracción por el pasado, algo que muchos de vosotros sentiréis nada más ver cosas como el podómetro mecánico Zaria.







O la regla de cálculo Kontrolpribor KL-1:







En cuánto a relojes, que es de lo que nos ocupa, muchos pensarán que un guardatiempo como el que se muestra, un Formex Pilot que cuesta aproximadamente lo mismo que un Apple iPhone 11 Pro, hasta donde yo se, el smartphone más caro de los que se venden. Sin embargo, no es sólo lo que ofrece (horas, minutos, segundos, día de la semana, día del mes no perpétuo, cronógrafo), sino la forma en la que lo hace, con una maquinaria mecánica, exactamente igual a cómo se hacía en 1970. Usando nuestro movimiento, la energía cinética en vez de energía eléctrica con baterías recargables altamente contaminantes, pero también siendo objetos que duran toda una vida, transcendiendo esos 2 años típicos que nos va a aguantar un smartphone.