MAM Originals dice que tiene el reloj de Regreso al Futuro

Me molesta un poco tener que ser crítico con una marca de relojes españoles, y esto, sin ser tan grave como el caso de Marea copia descaradamente al Casio F-91, sigue la misma tónica.

Empecé a ver contenidos patrocinados del reloj de la película Regreso al futuro (Back to the future), y me llamó la atención su declaración: Back To The Future Official Watch, o sea Reloj Oficial de Regreso al Futuro; una pieza que habían creado en MAM Originals propiedad de Move Art Mission S.L.. Ante el miedo de enfrentarnos a otro caso Grupo Ayserco o Nowley, decidí investigar un poco.

Todo parece legal, puesto que ellos mismos dan a conocer a bombo y platillo que es una colaboración especial con Universal Studios, y que ha dado como fruto tres relojes de edición limitada que vienen a ser los primeros que aparecen. Me gusta que un grupo multinacional del entretenimiento haya confiado en una empresa española, así que la crítica es sobre todo para los mencionados Estudios Universal, propiedad de NBC Universal, a su vez propiedad de Comcast Corporation.

Debe ser que la franquicia de Regreso al Futuro debe estar de capa caída, debe ser barata, o buscan de cualquier modo revitalizarla, pero señores de Universal, estos relojes no tienen nada que ver con la película. Se trata de los modelos BTTF 090, BTTF 091 y BTTF 092 que por mucho que en MAM hayan decidido justificarlo diciendo que tiene doble pantalla, una LCD y otra LED inspirada en la del DeLorean DMC-12; o que esté construido con acero inoxidable 304L (SS304) como el chasis del coche.

Si echamos un vistazo al reloj, sin que nos hayan pegado el rollo introductorio nos daremos cuenta que no tienen nada que ver con las películas. Todos asociamos a los personajes con un Casio o un Seiko.







Debo reconocer que quiénes les ha creado la campaña gráfica ha hecho un buen trabajo, con elementos gráficos que nos retrotraen a los 80, y con mucho estilo.













Ya os explicaba en mi review del Casio CA-53W que en la primera entrega, Marty Seamus McFly lleva un Casio CA-50, y que después se actualiza al mencionado CA-53W en las dos siguientes entregas.















De hecho en 2015, coincidiendo con el 30 aniversario de la película, Casio relanzó el CA-506 del que siempre me quedé con ganas de tener, y lanzó su campaña «Casio is the future», no sabemos hasta qué punto fue legal o mejor dicho oficial, pero sí que ciertamente era fiel a las películas.







Por su parte, Doc Brown, llevaba en su mano izquierda un Armitron 101 con calculadora, y en la derecha un Seiko A826 «Training Timer«. Una idea, que por aquel entonces era poco usual.