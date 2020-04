Relojes para el confinamiento

Con el confinamiento forzoso, me sorprendí a mi mismo con un pensamiento. Entre cuatro paredes, uno tiene más tiempo. Puede pensar, escribir, hacer ejercicio, ver series o películas, leer, pero también a hacer cosas de las que normalmente no tenemos tiempo.

Hace unas semanas, limpiaba y engrasaba con aceite de silicona mis relojes de resina. Hoy le tocaba el turno a otra actividad de mantenimiento relojero: Cargar los relojes solares. Es algo que suelo hacer 3 o 4 veces al año. Tengo tantos relojes que cuando veo que uno deja de estar cargado al máximo, coloco todos expuestos a la luz indirecta del sol para que se recarguen, y así no dañar sus acumuladores.

Encerrado en casa me di cuenta que había varios solares que estaban ya a media carga (nivel M), lo cual no es sorprendente, pues cuando me los he puesto ha sido para estar en casa y apenas han visto la luz natural.

En un entorno así, y pese a que me encanta la tecnología sin mantenimiento es cuando me di cuenta de la confianza y la autonomía que proporciona un reloj mecánico. Si particularmente es de carga automática, parece que estén hechos para aprovechar nuestra energía cinética, nuestro movimiento. Algo que mientras estemos activos, les dará carga, sin necesidad de luz artificial o natural.

No quiero hablar de un reloj para el fin del mundo, pero sí que en estas circunstancias, me parecen mucho más operativos y prácticos, aunque su precisión diste mucho de ser ideal. Si los llevamos puestos, incluso haciendo una vida tranquila y sedentaria, estarán ahí listos para nosotros, y nos podremos despreocupar de su funcionamiento.