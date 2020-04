2 de abril. Día mundial del autismo por Sergi

Antes de nada o todo, según se mire, quiero agradecer a D. Javier la posibilidad de participar como presentador de una entrada en su magnífica Bitácora. Es un honor poder disfrutar de este espacio.

Y, por supuesto, a mis alumnos y alumna que son la verdadera razón por la que hablo en este momento. Sin olvidar, y no menos importante, a Maribel; la mejor persona y profesional con la que trabajo “codo a codo” la friolera de 12 años. También a Lucia, Silvia, Rosario, Israel, Isabel y María que compartieron los años en esta ardua tarea de ser un aula de educación especial en un centro ordinario.







CEIP Sant Francesc de Borja (Llombai).







Logo del proyecto Erasmus+ que lleva a cabo la escuela (UE).

‘El 18 de diciembre de 2007 la ONU (62/139) aprobó que el 2 de abril, se celebrara el día internacional para la concienciación de las personas con autismo. Pero podemos y debemos preguntarnos ¿Qué es el trastorno del espectro autista?

Es un trastorno del neuro desarrollo (DSM-V, APA) que afecta en diferente grado a la comunicación y relación social y, también, a un patrón muy restringido de intereses y actividad. Siendo en grado de afectación de 1 más leve a 3 más grave. Es decir, que nos encontramos a personas que son capaces de ordenar el nombre de los dinosaurios por tamaño y alimentación, hasta alumnos no orales altamente dependientes.







Cartel elaborado por nuestros alumnos para conmemorar el 2 Abril (Sobre todo Maribel)

Pero no quería transmitir únicamente conocimiento y definiciones. No se conmemora únicamente una definición sintomatológica y etiológica (síntomas y origen). Sino todas y cada una de las personas que bajo este trastorno luchan por la inclusión social. Y, por encima de todo, mis niños y niñas que entraron con 3 años y salen con 14 de mi aula; como comprenderéis no soy ni puedo ser objetivo.

Podría hablarles, con perdón, de mil anécdotas divertidas y lágrimas compartidas. Porque hoy es un día para el recuerdo de aquellos superhéroes de la resistencia ante la adversidad y de sus familias que luchan por un “lugar en este mundo”, que suele perder de vista a los que son diferentes.







Cuando estén delante de una persona con TEA (autismo) utilicen el sentido común y tengan en cuenta:

1) Trátenlos con respeto, se lo merecen. De tú a tú y no tengan miedo. Abran sus metes, olviden los estereotipos de películas y novelas que trataron el tema de manera superficial. Ellos y ellas no los olvidaran; los archivaran como un dato y les asignaran un tiempo en su vida de momentos.

2) Si los ven nerviosos, no sientan pena ni lástima, denles espacio y que muestren lo que sienten. Todos tenemos un mal día.

3) Si no siguen las normas sociales no piensen que son inadaptados o malos. Dejen que los toque, que los huelan, que les exploren. Sólo quieren conocernos.

4) No son síntomas con patas. Son personas con nombre, vida, intereses (como los nuestros) más restringidos ( o no tanto ¿verdad?). Se llaman Raúl, Kevin, Mario, Nahuel, Alex Totu, Joan, Mireia, Pablo, Ainara… Y siempre los tendré en mi corazón.

5) No los valoren por lo que no pueden hacer, sino por aquello en lo que son extraordinarios. Viven en un mundo impreciso, lleno de situaciones que no comprenden y les cuesta predecir…

6) Denles una oportunidad, no por caridad, lástima… Sino por justicia social, por empatía y solidaridad.

Ellos y ellas se lo agradecerán.

Por último, ¿qué puedo hacer hoy 2 de Abril? Simplemente reza, medita, piensa e intenta comprender… Ponte una camisa azul, lazo o cuelga algo celeste en el balcón. Hoy has aprendido algo nuevo, una semilla: “la diversidad no es diferencia sino la riqueza de querer y ser querido”.

PD. Reitero mi agradecimiento por este espacio a D. Javier.

“Here comes the sun [Aquí llega el sol]

And I say: [y digo]

It’s all right” [todo está bien]

“Beatles”

Autor: Sergi