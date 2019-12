Relojes y recuerdos

Aunque desde que recuerdo he sentido algo especial por los relojes, de niño lo que me fascinaba de ellos era su complejidad, su ingeniería para mi inexplicable. Preguntas tan ingenuas e inocentes cómo el preguntarme qué hacía que la cuerda durase un día entero cuando a mis juguetes apenas le duraba unos segundos. O el intentar averiguar cómo lo hacía aquel Casio digital para saber los días que tenía cada mes, algo que yo ni siquiera dominaba.







Desde aquello han pasado muchos años, tal vez más de los que me gustaría. Mis conocimientos relojeros e informáticos han mejorado notablemente, de hecho no me va mal con ninguno de los dos. Sin embargo eso no impide que me siga cautivando la complejidad de un reloj mecánico, o la forma en que un reloj digital es capaz de realizar tantas funciones. Además de admirar el reloj en sí, sino la forma en la que cuenta el transcurso del tiempo.

Algo que no me ocurría antes, es que cargo los relojes con recuerdos. Mi primer reloj, ese RUF que me encantaba y salió rana, los que me han acompañado en mis viajes por República Dominicana, los que me han regalado, y en suma aquellos con los que he compartido momentos que tiempo después, han resultado ser memorables. Instantes que los relojes han vivido conmigo, siendo parte de mí, fusionándose no solamente con mi muñeca, sino también en cierta forma, con mi alma y mi corazón. Son relojes que cuando me los pongo, siento sus recuerdos, como si devolvieran parte de la energía que obtuvieron en el pasado mientras compartíamos aquellos instantes.

También disfruto entendiéndolos, como el Casio GPR-B1000 cargado de funciones, hasta ese Vintro Le Mans que me encanta, pero que adelanta algo más de lo que me gustaría.







Cuando se trata de un mecánico, me agrada escoger un reloj de sus cajas, recordar si adelantaba o atrasaba, y ponerlo en hora con cierto margen para que vaya compensando esa desviación. Siendo consciente que ni siquiera los horarios de trenes que ya no salen a «y cuarto o a y media» sino a «y trece o a y treinta y uno» son exactos, y que por más que las pantallas indiquen lo contrario, partirá un minuto arriba o un minuto abajo sin que podamos hacer nada para remediarlo. Mi vida no depende de llegar un minuto antes o un minuto despues, sin embargo, en mi satisfacción si que influye un reloj mecánico, que funciona aprovechando la energía potencial de un muelle, sin pilas, con diminutos engranajes que aunque comprendo en teoría, sería incapaz de reproducir.

Al mismo tiempo me llenan también los relojes digitales de cuarzo, tal vez porque me recuerden mi infancia o mi juventud, pero en los que sigo teniendo aquella imagen de tecnología punta, de futuro.

En el exterior todos tienen su atractivo, desde aquellos robustos y sobredimensionados que hacen que me sienta como un super-hombre capaz de superar cualquier obstáculo, aún a sabiendas que realmente el reloj resistiría mucho más que yo mismo, hasta esos modelos sencillos y minimalistas, en donde su mérito está precisamente en la carencia de adornos.







Los relojes caros, por supuesto, esos que pocos tienen el privilegio de disfrutar, pero también los baratos, aquellos que han logrado que cualquiera que lo necesite pueda optar a él, a saber la hora en cualquier momento y en cualquier lugar.







Valoro por un igual las marcas históricas, esas que están llenas de herencia y de logros pasados. Las que conquistaron España, pero también las de la antigua Unión Soviética, las suizas, las alemanas… Del mismo modo que las marcas recientes, esas que pocos conocen y que se esfuerzan por dar algo diferente, algo que no son capaces de proporcionar las que están ya consagradas.







Porque la función de un reloj, no hay duda, es dar la hora. Pero detrás de eso, hay mucho más.