Project O Concepts O1 Black Sphere

Habiendo hablado de relojes españoles, alemanes y por supuesto suizos, después del Meia Lua Inception de origen portugués, me congratula tener aquí un reloj de procedencia francesa. Es el O1 o mejor dicho O1 de la marca parisina Project O Concepts.

Como muchas creaciones revolucionarias, o al menos que se salen de lo corriente, comenzó gracias a la una campaña en Kickstarter, sin embargo debido a la falta de promoción, ésta no tuvo éxito, por lo que decidieron iniciar el proyecto por su propia cuenta, lo que sería el pistoletazo de salida para que la marca pudiera llevar a cabo su primera creación, el O1 que tenemos aquí.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Cristal acrílico sintético. 43,25mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de altura. Corona Roscada de acero Esfera Transparente/Negra Bisel Fijo acrílico Cristal Acrílico Lumen Sí Trasera Cristal acrílico Correa Correa de cuero de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 3 ATM (30M) Peso 22g (sin correa) Movimiento Miyota 8N24. 21 rubís. 21.600 vph Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Esqueletizado Prestaciones 42 horas de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Francia. Made in France. Japan Movement Garantía 2 años PVP 750€ Distribuidor Project O Concepts

Presentación

El O1 Black Sphere se entrega en una caja de cartón con un exterior que reproduce la fibra de carbono. Es de dimensiones alargadas en vez de rectangulares como suele ser habitual.







En su interior nos encontramos el reloj, en esta versión con el perímetro en negro, y el terciopelo interior del mismo color parece que vayan a conjunto. Un anagrama de plástico en color negro y con efecto tridimensional, hace las veces de logotipo de la marca, asemejando a la molécula acrílica.







La dotación que lo acompaña viene en un sobre aparte. Un a hoja impresa que hace las veces de manual de instrucciones, certificado de autenticidad y tarjeta de garantía. Es demasiado escueto, aunque se agradece que esté rellenado a mano y que nuevamente incluya el logotipo en tres dimensiones. Viene acompañada de una tarjeta de visita de Matthieu Keller, el propietario y responsable creativo de la marca.







Introducción

Si bien en cuanto a diseño y moda, los italianos salen ganando, Francia siempre ha sido capaz de combinar esa moda con la ciencia. Si nos limitamos a su capital, París, sólo hay un lugar que combine técnica con moda: La Torre Eiffel. La torre de 300 metros construida en 1887 y que fue un prodigio en la época en cuanto al hierro hierro pudelado.







Además, conocemos a París, como la ciudad de la Luz, y en cierta forma, la transparencia del O1 combinada con su colorido, es lo que le aporta el toque de luz. La semejanza con el O1 Evolution Glow in the dark es evidente.







Matthieu Keller es el diseñador a cargo de Project O Designs, y el propietario de Project O Concepts, los responsables de este Project O1. Desarrolló su carrera como diseñador industrial en la industria naval, hasta que finalmente decidió aunar sus conocimientos, y su creatividad junto con su pasión relojera. El O1, tomando la O del símbolo que representa al oxígeno, ha sido posible gracias a los avances en cuanto a ciencia de los materiales que ofrecen los polímeros.







Diseño y construcción

Project O Concepts diseña y fabrica todos los componentes de sus relojes en Francia, salvo el calibre, que es importado de Japón. De hecho todo se ensambla a mano en su taller parisino. A simple vista vemos que es un reloj diferente, se ha creado para que podamos apreciar su maquinaria desde cualquier ángulo, que más que un reloj sea un complemento de moda apto tanto para hombres como para mujeres, y en el que predomine el diseño y la creación. Sólamente la investigación en cuanto a materiales les llevó 8 meses de tiempo, y de hecho, únicamente un fabricante francés aceptó el reto de construir una caja con esas capacidades.

Cuentan solamente con un modelo en su catálogo, el mencionado O1, pero que se ofrece en diferentes variantes:

O1 Green Sphere (contorno de la esfera verde); O1 Transparent Sphere (contorno de la esfera transparente); O1 Evolution Glow in the Dark (contorno de la esfera con lumen) y el O1 Black Sphere que es nuestro protagonista de hoy (contorno de la esfera en negro).

Si en un reloj tradicional diferenciamos entre caja, cristal y tapa trasera, en el Project O Concepts O1 no podemos hacerlo, puesto que todo está fundido en una sola pieza de resina acrílica sintética transparente. Un material como el que se usa en los cristales de las gafas. Así que empecemos desarrollando este aspecto.







Ellos lo llaman OYO (cristal de síntesis acrílica), un material brillante como el cristal, pero con un mejor índice de refracción (1,49), más ligero que éste, y resistente a los arañazos, la radiación solar, y el envejecimiento. Precisamente ésto último es lo que me preocupaba, ya sabéis que muchos de los plexiglass antiguos, iban volviéndose opacos y amarilleando con el paso del tiempo. Eran polímeros como el PC, diferentes al PMMA que se mantendrá transparente para siempre. Por sus características físicas, es 7 veces más resistente a los impactos que el vidrio, lo que explica porque las viseras de los casos de Fórmula 1 utilicen este material. Genéricamente se le conoce como polimetacrilato de metilo (>PMMA) o metacrilato, que esencialmente con diferentes tratamientos se ofrece bajo denominaciones comerciales como Acrylite®, Lucite®, R-Cast®, Plexiglas®, Optix®, Perspex®, Oroglas®, Altuglas®, Cyrolite®, Zylar® o Sumipex®.













Tiene unas dimensiones de 43,25mm de diámetro sin contar la corona, ligeramente grande, pero que debido a la uniformidad del conjunto que no diferencia caja de bisel, se viste mucho más contenido. Como el acrílico que hace las veces de cristal es bastante abombado o convexo, la altura del reloj crece hasta los 14mm. De nuevo es algo que no se nota cuando lo llevamos.







La esfera esqueletizada es la elección perfecta para este diseño, aunque para mejorar la legibilidad incluye un perímetro de color negro en esta caso (Black Sphere) que es donde están aplicados los índices. Es la versión más seria, elegante y misteriosa del reloj, pero también la más anodina. Nos permite una vista de casi 360º, sin ninguna arista ni corte, todo en una pieza combinando el diseño con el arte.







Ofrece una resistencia al agua de 3 ATM o 30M, suficiente para tolerar el agua, y que es más de lo que uno podría imaginar a tenor de su diseño y sus materiales, porque la tapa trasera es también transparente y del mismo material. No es que tenga una ventana de exhibición como que estamos acostumbrados, sino que toda la tapa, al igual que el resto del reloj lo es. Una idea impresionante.







Las manecillas de tipo espada con un suave redondeo en su parte central, tienen el contorno también en negro. Llevan luminova aplicada de color blanco, pero con refulgencia verde. No obstante, y como sólo está en las agujas, pierde bastante eficacia práctica y también espectacularidad. Debe ser del tipo BGW9, aunque por algún motivo su rendimiento en cuanto a duración no es el esperado. Si lo es en cuanto a intensidad.







La corona es de acero y va sin firmar, debido a las tensiones que deberá resistir con su uso diario es normal que sea metálica.

Las correas se pueden escoger entre diferentes opciones: negra, o marrón de cuero, o bien de goma, se venden también por separado a 48€. Llevan cierre de tipo desplegable, y éste va sin firmar. No obstante, puede montar cualquier correa estándar de 20mm de anchura.







Debido a su concepto con el módulo para reloj de bolsillo, con 30€-90€ podemos convertir el O1 de un reloj de pulsera, a un reloj de bolsillo, dándole una polivalencia muy interesante.







Movimiento

El movimiento del O1 es un calibre automático esqueletizado. Obviamente si el objetivo es poder apreciar el movimiento desde la caja, la esfera o la trasera, éste debe ser una versión tipo esqueleto, diseñado para ser visto desde todos los ángulos. En Project O han optado por el Citizen/Miyota 8N24, la versión del conocido 8215.







Eso significa que es una maquinaria conocida y de demostrada fiabilidad, pero no demasiado refinada. Tiene 21 rubís, late a una frecuencia de 21.600 vph, y aunque no tiene parada de segundero, si que cuenta con remonte manual. Declara 42 horas de reserva de marcha y una precisión en el rango de -20/+40 segundos/día. Para más detalles, podéis descargar su especificaciones técnicas (778 KB. en formato PDF).







Dado el posicionamiento de O1, creo que esta maquinaria no le hace justicia, sin incrementar demasiado el precio yo habría apostado por un Seiko NH70/NH71 o mejor aún un STP6-15.

Sensaciones

De cara a nuestro entorno es un reloj que llama la atención. Se ve diferente sin necesidad de analizar sus detalles. Como me decía un amigo, parece como si fuera una bola de cristal. Cuando nos fijamos más, yo al menos lo veo como un artefacto retro-futurista, un objeto que es un reloj y que cuando se observa se comprueba que es así, pero que no lo parece. Es una sensación extraña que puede entusiasmar o bien causar rechazo, pero que no deja indiferente a nadie. Tiene una gran parte de arte, y en el fondo ese es uno de sus objetivos, el provocar una reacción en quien la ve.







Es impresionante poder ver el interior del reloj, su maquinaria en movimiento en cualquier ángulo. Como además el acrílico ofrece menos reflejos que el cristal mineral, y por supuesto que el zafiro, no es molesto ni deslumbrante como lo podría ser el cristal de roca. El inconveniente es que no es tan transparente, y dado que sus formas son en muchos casos redondeadas, distorsionan el interior, dándole a veces un aspecto plástico. Una curiosidad es que al carecer intencionadamente de marcas y logotipos, se pone de relevancia en objeto en sí mismo, el O1, en vez de la marca, la Project O Concepts, algo que es muy distinto de lo que solemos ver.







Aunque su legibilidad no es la mejor cualidad, sí que resulta tremendamente cómodo. El material con el que está construido lo hace tan ligero (unos 45g con la correa y 22g sin ella), que hagamos el movimiento que hagamos no nos va a molestar. Muchas veces si no miramos la muñeca, ni nos daremos cuenta que lo llevamos.

Conclusiones

Admirable que haya emprendedores que den rienda suelta a su creatividad y nos ofrezcan algo diferente al resto. El mercado es enorme y hay gustos para todo, así que si lo que buscamos es un reloj lo más transparente y esqueletizado posible, no hay competencia, sólo el O1 lo ofrece a precio razonable. Claro que hablamos de 750€, que es una tarifa elevada. Aún considerando que se trata de un reloj de poca tirada, y con una gran inversión en cuanto a concepto y desarrollo, se aleja un tanto del objetivo inicial de Keller para hacerlo accesible a todos los bolsillos. Es cierto que durante la campaña de Kickstarter se podía conseguir a menos de 289€, una cifra que aunque no incluía IVA ni transporte, era muy diferente.







▲ Más ▼ Menos Estética única con visión de 360º

Made in France Calibre básico

Aspecto plástico