Antes de tener el Volkswagen Polo GTI y el Opel Corsa GSi, tuve un SEAT Ibiza 1.5 GLX, mi primer coche. Como soy cabezón, buscaba exactamente ese modelo, era justamente el coche que quería. Tampoco tenía demasiado dinero para gastarme, así que tras mucho rebuscar en periódicos y revistas, lo encontré en la histórica La Casa de L’Utilitari (La Casa del Utilitario). Un negocio de venta de automóviles de ocasión que en aquellos años se anunciaba muchísimo en medios, y que hoy en día con la revolución de internet os asustaría solamente leyendo las reseñas en Google.

Era 1996 o 1997, recién me había sacado el carnet de conducir, y las 280.000 pesetas que me pedían por el coche que anhelaba me parecieron un precio razonable. Al final el pequeño Ibiza salió rana, y de los 55.000 kilómetros que marcaba el odómetro, todos ellos hechos por su único dueño, un señor mayor que ya no usaba el coche; debieron ser en realidad más de 100.000 y conducidos por alguien que llevaba el coche a fuego y no le hacía el mantenimiento correspondiente.

Era un Seat Ibiza I MK1 (tipo 021), es decir la primera versión de la primera serie, y según sus placas, matriculado en 1987. El exterior era de color blanco, una pintura no demasiado habitual entonces que se preferían los metalizados, pero que caracterizándome, era mi favorita.

La historia del modelo es muy curiosa, y aunque afortunadamente hay bastante información en la web os explicaré lo que me ha parecido más interesante. El Seat Ibiza fue presentado en el Salón del Automóvil de París de 1984, unos meses antes de que lo hiciera su primo el Seat Málaga en el Salón del Automóvil de Barcelona.

SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) fue una empresa pública fundada por el Instituto Nacional de Industria con sede en la Zona Franca de Barcelona. Obtuvieron la licencia de modelos de la italiana FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) que así se convirtió en un accionista minoritario de la empresa (junto al gobierno y varias entidades bancarias).

Parece que todo funciona muy bien y progresivamente FIAT iba obteniendo más participaciones en la empresa. En 1979 se acuerda que SEAT pase a formar parte de la FIAT, una forma para que los italianos pudieran obtener mayor capacidad de fabricación y así satisfacer la creciente demanda; y los españoles conseguir la inversión que necesitaban. Sin embargo, cuando FIAT obtuvo acceso a las cuentas de la marca española, viendo sus enormes pérdidas y su plantilla sobredimensionada, rompieron el acuerdo y vendieron su participación al INI por el precio simbólico de una peseta.

Eso les dio una tregua de poder seguir fabricando los modelos que ya tenían licenciados, pero no los automóviles nuevos de la marca. En 1981 buscaban nuevo postor, negociando con Mitsubishi, Nissan, Toyota y Volkswagen. Finalmente fueron estos últimos los que se adjudicaron a SEAT cosa que ocurriría en 1982 y que progresaría hasta que en 1990 la marca fuera en la totalidad propiedad del grupo VW.

Así que cuando se lanzó el Ibiza la empresa no estaba boyante precisamente, eso les hizo tomar una serie de decisiones que demostraron ser muy acertadas dentro del nombre clave Proyecto S1 que es como se conocía al Ibiza. La primera fue la de aprovechar la plataforma del SEAT Ronda, que a su vez la tomaba del SEAT/FIAT Ritmo, ahorrando así costes. La decisión era poco habitual por entonces, un utilitario del segmento B que se basaba en una base de una gama superior, el segmento C. Lo que derivaría en un maletero amplio y unas buenas cotas de habitabilidad.

Volkswagen había lanzado el Golf II en 1983 con un diseño de Herbert Schäfer. Giorgetto Giugiaro de Italdesign, el artífice del Golf I, había presentado también la propuesta para la segunda generación, y que fue rechazada, quedando guardada en su maletín hasta que los de SEAT llegaron con su necesidad. El diseño era bonito, y siendo además un descarte, es de suponer que los de Italdesign lo vendieran a buen precio, a fin de cuentas era mejor poco, que nada.

Contrataron también a Karmann como consultores de la carrocería y a Porsche Engineering como consultores para la motorización, lanzando primero el de 1,5 litros y después su variante de 1,2 litros. De ahí que en alguna publicidad escucháramos lo de «estilo italiano, tecnología alemana e inspiración española». Se dice que los de Porsche cobraban regalías por lucir aquello del «System Porsche», algo que a Seat le iba muy bien y que sobre todo fuera de España proporcionaba solvencia y ventas.

En poco tiempo y sin demasiado esfuerzo lograron un coche con unas líneas muy atractivas, unos motores potentes y lo sacaron a la calle a un precio muy competitivo. Ciertamente a nivel tecnológico y de acabados no estaba a la altura de sus rivales, pero como se suele decir, un coche nuevo entra por la vista y se paga por el bolsillo; y en eso el Ibiza era un líder, era bonito y de los más baratos en su segmento.

En 1986 con el por aquel entonces rey Juan Carlos I, encargó para su hijo el Príncipe Felipe un vehículo exclusivo. Con la base de mi 1.5 GLX, añadió equipamientos del futuro 1.5 SXI (faros antiniebla, inyección electrónica y el aire acondicionado) que no llegarían a la serie hasta 1988. Y para tunearlo más, montaba el kit Bolero de la marca alemana DSD (aletas traseras ensanchadas, los faldones laterales y el alerón), además de asientos firmados por Recaro y hechos a medida, y un color exterior en dorado. Un vehículo que pertenece a la colección de clásicos de SEAT. A fin de cuentas si durante la juventud su padre conducía un Mini Cooper fuertemente preparado, su hijo no podía ser menos.

Otra anécdota, esta no verificada, es que parece ser que el actor Imanol Arias declaró en un programa de televisión que él tuvo un Seat Ibiza Turbo y que recordaba ponerse a 120 Km/h entre semáforos. Lo del turbo es posible, se vendían kits de terceros y en Alemania apareció la versión 1.5T con un motor que daba 109 CV en vez de los 100 del 1.5 SXI o los 85/90 del 1.5 GLX.

A partir de 1988 recibiría ligeros cambios estéticos y de 1991 hasta 1993 NE -New Style- ya muy de la mano de Grupo Volkswagen.