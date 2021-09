Tissot Heritage Visodate Automatic

Tras el análisis del Steinhart Ocean I Premium Blue Ceramic hoy traígo el Tissot Visodate Heirage Automatic, un reloj que desde que lo vi hace unos 10 años me gustó. En su momento dudaba entre el Automatics III (T065.430.11.031.00), también algo más económico, pero aunque similar en formas, careciendo de toda la historia que tiene el Visodate. Así que después del RSWC Heian Instant Date Snow White, hoy traemos un reloj conceptualmente muy parecido, pero también mucho más caro. Es verdad que últimamente da la impresión que Tissot está perdiendo prestancia en favor de otras marcas del grupo y que teóricamente ocupan el mismo segmento como Certina o Hamilton. Todo ello no impide que uno de los motivos por los que comprar un Tissot Heritage Visodate sea porque es de la vieja escuela, y no me refiero solamente a su historia, sino porque esta reinterpretación es ya madura, y el modelo lleva en el mercado desde 2010, cuando Tissot todavía era Tissot.

¿Porqué no ir a por el nuevo Tissot Visodate Powermatic?, os lo voy a explicar a continuación.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 11,6mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Blanca Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen No Trasera Exhibición a presión Correa Malla milanesa de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 3 ATM Peso 112g Movimiento ETA 2836-2. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen Suiza. Swiss Made Garantía 2 años PVP 595€ (oferta 465€) Distribuidor Tissot SA

Introducción

En el año 1853 Charles-Félicien Tissot y su hijo Charles-Émile Tissot fundan la empresa Chs Tissot et Fils para en 1865 con el cambio generacional comenzar a llamarse Charles-Émile Tissot & Fils y en 1917 regresar al Chs. Tissot & Fils SA.

El hecho más curioso es que en 1925 se asocian con Louis y Gustave Brandt, los propietarios de la marca Louis Brandt et Frère – Omega Watch & Co. y que a partir de 1982 serían solamente Omega SA con el objetivo de aunar esfuerzos comerciales entre ambas marcas.

En 1930 tras la dura crisis económica del crack de 1929, esa alianza da un paso más allá y ambas marcas se unen bajo un mismo paraguas empresarial, la Société Suisse pour l’Industrie Horlogère SA SSIH a la que en 1932 se uniría el fabricante de calibres Lemania. En ese período se comercializan relojes con doble marca Tissot-Omega. Hasta entonces Tissot había creado relojes iguales o mejores que los de Omega, pero con la repartición de tareas eso lleva a reposicionar ambas marcas, con Omega en la parte alta y Tissot en una zona más general.

En 1976 adoptan la denominación de Tissot Marché Suisse SA y en 1982 la de Tissot SA. Si bien la nueva crisis por la era del cuarzo es aún más dura que la anterior y el groupo SSIH está bajo mínimos.

Independientemente de Tissot y Omega la Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG), manifestaba aún más dificultades económicas. ASUAG fundada en 1931 era la propietaria de marcas como Longines, Rado, Certina, Mido y Ébauche (ETA SA).

En 1983 SSIH y ASUAG se fusionan, pasando a formar la Société de Microélectronique et d’Horlogerie (SMH y que en 1998 sería renombrado como The Swatch Group, y hasta hoy… En pocos párrafos he logrado exponer ordenadamente lo que Estelle Fallet no logró en su libro «Tissot: La novela de una fábrica de relojes«.

Por tanto Tissot, pese a sus diferentes propietarios y denominaciones comerciales, lleva casi 170 años en el negocio de la relojería suiza. Fue precisamente con motivo de su centenario (100 aniversario) en 1953 la marca de Le Locle decidió lanzar un reloj pionero, el Tissot Visodate tomando ese nombre de su complicación de fecha incorporada. Pasó a formar parte de la historia al ser el primer reloj de carga automática con cambio de fecha instantáneo. El Rolex Datejust lo había incorporado en 1945 pero el cambio a las 12 de la noche era gradual. Es un modelo anterior por tanto al PR516 que se lanzó en 1965.

En diferentes versiones estuvo en el mercado hasta finales de 1970 con los Tissot Visodate Seastar, que quedaron abandonados. Finalmente en 2010, la casa lanza su interpretación llamada inicialmente como Tissot Visodate 1957 y después solamente como, Visodate un modelo con correa de cuero vacuno marrón y referencia T019.430.16.031.01 que desde hace unos meses no se vende en España, aunque todavía está disponible la referencia en negro T019.430.16.051.01.

En 2018 aparecen nuevas versiones del Visodate Heritage, disponibilidad de mallas milanesas de acero (T019.430.11.031.00), una nueva esfera en color azul (T019.430.11.041.00), pero también nuevas variantes de cuarzo que prescinden del indicador de día de la semana (T118.410.11.277.00). Le sigue en 2019 la edición especial Alpine Dieppe 50th anniversary (T019.430.11.031.01), que es esencialmente el mismo reloj pero con esfera gris en vez de blanca y algunas personalizaciones especiales.

A principio de 2021 llegan los nuevos Visodate Powermatic 80 (T118.430.11.271.00), incorporando el nuevo calibre con 80 horas de reserva de marcha, pero una frecuencia de sólo 21.600 vph. Viendo como se desarrollan los acontecimientos, temo que desaparezcan las versiones convencionales movidas por el ETA 2836, así que decido comprarlo. Vistas así las cosas tenemos:

– Heritage Visodate: Cuarzo ETA F06.111 sólo fecha y 40mm de diámetro de 305€-370€.

– Heritage Visodate Automatic: Automático ETA 2836 fecha y calendario y 40mm de diámetro de 545€-695€.

– Heritage Visodate Powermaric 80: Automático Powermatic 80.121 fecha y calendario y 42mm de diámetro de 620€-655€.

El sobreprecio de la malla milanesa contra la correa de cuero de 50€ (545€ contra 595€) es elevado aunque en el global del precio del reloj me parece justificable.

Presentación

Me gusta cuando las tiendas personalizan el packaging de aquello que compramos, y en este caso en HoraExacta lo han envuelto para regalo como si fuera un comercio presencial, un detalle que valoro.

Una vez que lo hemos desenvuelto tenemos la típica caja de cartón de color blanco de Tissot, la misma que en el Savonnette Mechanical, sólo que con motivo del 160 aniversario de la marca ahora nos muestra la evolución de sus diferentes logotipos y denominaciones.

Retirada la cubierta blanca se repite lo que ya conocíamos: un estuche de buena calidad, pero de cartón en el característico color negro de Tissot y el rojo de la bandera de Suiza.

Y en su interior, el elegante Visodate, por supuesto.

La parte trasera es la que contiene la dotación, un catálogo de la marca y el mencionado libro de Estelle Fallet publicado con motivo del 150 aniversario de la marca: «La novela de una fábrica de relojes». Un bonito detalle, pero un volúmen que por su desorden y la falta de pasión no hace justicia a la marca.

También podemos descargar en formato electrónico su manual de instrucciones (88 KB. en formato PDF), un hecho que siempre digo que me parece muy cómodo.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L completamente pulida a espejo. Tiene 40mm de diámetro y un grosor de solamente 11,6mm. El acabado le da un aspecto elegante, mientras que el comedido tamaño y lo plano que es el carácter vintage que todos buscamos en un reloj así.

La corona es del mismo material y con el mismo acabado, lleva grabada la «T» de Tissot y funciona a presión (push-pull), no hace falta más con una resistencia al agua de solamente 3 ATM (30M), es decir el típico «Water resistant».

El cristal es de zafiro bastante curvado, aunque ofrece una buena visibilidad desde cualquier ángulo, incluyendo aquellos completamente laterales. No lleva tratamiento antirreflejos o AR.

La esfera es de un bonito color gris perlado o nacarado, más bien tirando a mate pero no completamente del todo. Los índices y el logotipo de Tissot van aplicados y son de metal brillante, mientras que el resto de leyendas (marcadores minuteros y las palabras «VISODATE» y «AUTOMATIC») están pintadas en gris oscuro mate.

Monta unas agujas tipo delfín (dauphin, dauphine). Las superficies son plateadas pulidas, al igual que la ventana del fechador a las 3.

La trasera tiene una ventana de exhibición también de cristal de zafiro. Lo malo es que funciona a presión, algo que no es una buena opción en cuanto a durabilidad y que creo que además de intentar homenajear a los relojes de antaño es una forma más de ahorrar costes.

El tipo de correa es de cota milanesa o malla milanesa, también espejada y de buena calidad, nada que ver con la del Figgën Manhattan. Tiene 20mm de ancho en la asas y un cierre grabado a láser con el logotipo de Tissot.

El peso del conjunto es de 112 gramos, la cifra esperable.

Movimiento

En esta versión tenemos al legendario ETA 2836-2 en vez del Powermatic 80.121/ETA C07.121 basado en el Powermatic 80 o Powermatic 80.111/ETA C07.111 con la complicación agregada de día de la semana. Por eso late a 28.800 vph, tiene 25 rubís y ofrece una reserva de marcha de 38 horas. Tiene rotor de carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual y resulta de una utilización muy agradable.

Como detalle curioso está el semanario, que ofrece los días abreviados con tres letras tanto en inglés, como en inglés precedido de ordinal. No tiene mayor importancia pero me ha parecido curioso que repita idioma, quizás lo suyo hubiera sido usar esa segunda franja para el francés, el alemán o incluso el español.

La marca no indica el grado de acabado, pero parece ser el más bajo, el standard, algo que han intentado camuflar con un rotor de carga personalizado en color dorado. Es la misma maquinaria que vimos en la review del Roamer Saturn II así que no me extenderé demasiado con ella.

Ante la prueba del cronocomparador he medido un desfase diario de +15,25 segundos/día, una cifra regular, pero dentro de las tolerancias de la marca. Genéricamente el manual expone que los Tissot mecánicos que no son cronómetros están en un rango de -10/+30 spd, lo cual no cuadra con los +/- 12 segundos/día de desviación media que declara ETA y la máxima de +/-20 spd.

Lamentablemente y con esa nula regulación de fábrica, con este ya es el tercer Tissot que acabará en el SAT usando la garantía por falta de ajuste, el rendimiento del ETA 2824 queda a la altura del asequible Orient F6722 que monta el Bambino (AC00009N) y para nada rinde tributo a aquellos afinadores de la época dorada de la marca. Si no fuera porque es algo que me pasó tanto con el PRC-200 Auto Chrono como con el Savonette y este Visodate, habría pensado que es algo intencionado para así dar relevancia a los calibres Powermatic, pero visto todo ello, creo que simplemente es lo que siempre han hecho, no ajustarlos. Parece que empieza a ser algo generalizado en los calibres suizos de entrada, ya sean suministrados por ETA, como por Sellita como en el Iron Annie Flight Control, y al final tendré que apostar por el STP1-11 como el del Ceccacci Elegance Gent.

Sensaciones

Llevarlo en la muñeca es una vuelta a las formas atemporales del pasado. Su diseño me encanta, retro, pero sin resultar anticuado. El complemento perfecto para el Tissot Savonnette Mechanical de plata. Es cierto que la manecilla minutera podría ser algo más larga, pero no es nada grave.

Los acabados son buenos, los esperados en un reloj de este precio o incluso algo por encima. Que el zafiro no lleve ninguna capa antirreflejante no me parece nada grave. Obviamente a nadie el amarga un dulce, pero al menos con esta esfera plateada los reflejos no son exagerados, probablemente con la variante en negro sí que sea más preocupante.

La malla milanesa ha demostrado ser todo un acierto. No es ni demasiado gruesa ni demasiado fina, así que resulta mucho más ligera que un brazalete o armis, y por tanto más cómoda. No rompe la estética retro y me parece mucho más práctica y por supuesto duradera que la correa de piel.

Conclusiones

El precio de 595€ está en la línea de otros relojes Swiss Made con prestaciones parecidas, es comparable al Mondaine SBB Classic Automatic A132.30359.16SBB de 837€ y que monta un calibre equivalente. Reconozco que los nuevos modelos, con un diámetro de 42mm deben ser espectaculares gracias a ese tamaño añadido de esfera. Pero por lo demás, prefiero esta versión con mayor historia y más encanto.

Los precios del Visodate al igual que todos los Tissot no paran de aumentar, unos meses atrás costaba 565€, y si nos fijamos en el Tissot PRC 200 Auto Chrono en su momento costaba 795€ y ahora son ya 995€. Lo curioso es que si lo comparo con un RSWC Heian, muy similar en cuanto a diseño, no hay ningún argumento razonable para justificar que el Tissot sea casi siete veces más caro y además más impreciso. siete veces más barato y por cierto mucho más preciso. Del mismo modo, tampoco hay demasiada diferencia entre este Tissot Visodate y un TAG Heuer Carrera Calibre 5 de 2.650€.

En todo caso me parece una compra recomendable y de la que vale la pena aprovechar como yo hice, tal vez pronto ya no esté disponible o se haya encarecido notablemente. Un reloj que vale la pena tener en cualquier colección.

▲ Más ▼ Menos Diseño histórico

Buena relación calidad-precio para ser un suizo Ajuste del calibre

Trasera a presión

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 6 Calibre 7 Prestaciones 5 MEDIA 7