SoftMaker Office 2021

Siempre me ha gustado SoftMaker Office, quizás porque Alemania, en cuanto a desarrollo de software siempre han apostado por la eficiencia. Esperemos que a los de SoftMaker Software GmbH no les pase como a Avira Operations GmbH & Co con su Antivir que acabaron destrozándolo.

He hablado unas cuantas veces de su suite ofimática SoftMaker Office, sobre todo de sus ediciones gratuitas como SoftMaker Office 2008 gratuito y FreeOffice 2012. Desde entonces hemos tenido FreeOffice 2012, 2016, 2018 y la última 2021.







En cuanto a la versión de pago, la dejé en SoftMaker Office 2010 y ha continuado los mismos pasos. Hoy con la versión 2021 es más compatible con Microsoft Office que LibreOffice, y sobre todo, mucho más veloz y más ligera. Como aspecto interesante que no tiene ninguna otra suite de oficina, es capaz de ejecutarse en modo portable desde una unidad extraíble, y la tenemos disponible tanto en 32 como en 64 bits.







Ese esa es la razón por la que algunas aventuras de Paul Davis las he escrito sobre TextMaker 2021, y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenéis su correspondiente comparativa contra Microsoft Word 2019.













Si eres de los que usa OpenOffice o LibreOffice, te recomiendo que al menos pruebes FreeOffice.