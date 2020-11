Weishi timegrapher NO 1000 / MTG1000

Hoy traigo aquí la reseña de una nueva herramienta de relojería, las anteriores fueron el desmagnetizador para relojes y el cargador para relojes solares. En este caso se trata de un timegrapher o cronocomparador, es decir un instrumento capaz de auscultar el corazón de los relojes mecánicos ya sean estos de cuerda manual o de carga automática.

Se trata del Weishi NO 1000 / MTG1000, el modelo de entrada y por tanto más económico de la gama que se puede comprar por unos de 95€ (112€) si se envía desde España para evitar aduanas). Weishi o Wei Shi es una marca que sólo conocía del afeitado clásico así que intuyo que no son más que un remarcador o un distribuidor. Es por esa razón que este Weishi 1000 lo podemos encontrar también bajo las firmas de TYMC, Ace o Elma entre muchas otras. No confundir con Witschi de Witschi Electronic AG una marca suiza que fabrica el crono-comparador Watch Expert que cuesta a partir de 2.000€.

Además de este NO.1000 existen el NO.1500, NO.1900 así como las series 2000, 3000 y 5000. A nivel electrónico nadie tiene muy claras las diferencias entre ellos, así que todos suelen adquirir el 1000 que es el más barato. Externamente se diferencian porque el 1000 tiene 4 botones; el 1900 una pantalla más grande y a color; el 2000 tiene impresora y más botones; el 3000 que es más caro que el 2000 y el 5000 que es más caro que el 3000.

Centrémonos en las especificaciones del Weishi 1000 entonces:

Detección automática de frecuencia: 12000, 14400, 18000, 19800, 21600, 25200, 28800, 36000 y 43200 vph.

Selección manual de frecuencia: 3600, 6000, 7200, 7380, 7440, 7800, 9000, 9100, 10800, 11880 12000, 12342, 12480, 12600, 13320, 13440, 13500, 14000, 14040, 14160, 14200, 14280, 14400, 14520, 14580, 14760, 14850, 15000, 15360, 15600, 16200, 16320, 16800, 17196, 17258, 17280, 17786, 17897, 18000, 18049, 18514, 19332, 19940, 19800, 20160, 20222, 20944, 21000, 21031, 21306, 21600, 25200, 28800,

32400, 36000 y 43200 vph.

32400, 36000 y 43200 vph. Tamaño de 172mm X 124mm X 95mm. Peso: 402g

Funciona con tensiones de 110v a 240v.

Se puede escoger con enchufes USA o EU.

Cálculo y visualización en tiempo real de:

Frecuencia (Beat rate).



Error (Beat error).



Cantidad de oscilaciones (Beat number).



Amplitud.

Recibimos el cronocomparador en un envoltorio de porexpan, que más parece marisco congelado que un aparato electrónico.







En el interior tenemos separados sus componentes: la unidad principal, el micrófono con su cable y la toma de alimentación.







No hay ni rastro del manual de instrucciones, así que antes de continuar, os detallo unas pequeñas indicaciones. Básicamente, lo que se ve en pantalla del timegrapher 1000 al encenderlo y colocar un reloj, son 4 números arriba de la línea punteada. De izquierda a derecha representan:

1) Adelanto o retraso en segundos/día.

2) Grados de amplitud del volante. Lo óptimo es entorno a 270º.

3) Beat error, o indice de escape, con esto se mide como de preciso es el movimiento.

4) Ángulo de alzamiento o lift angle. Cada calibre tiene el propio, aunque en la mayoría es de sobre 52º, y que es como viene configurado el dispositivo por defecto, aunque lo podemos modificar. Alternancias/hora del movimiento. Esta característica viene de fábrica con autodetección para las alternancias más usuales. Desde 14.400 hasta 42.000, pero de necesitarse también se puede cambiar manualmente.

Hay un Botón debajo que dice «Menu/Speaker». Con este botón se activa o desactiva el altavoz mientras la medición está en curso. Si no hay ninguna medición en curso actúa a modo de menú permitiéndonos cambiar los ajustes de la medición, por ejemplo el lift angle. Los botones de «Up» y «Down» son los que nos permiten navegar por ese menú y cambiar valores.

Si lo necesitáis en formato electrónico, lo dejo a vuestra disposición aquí (156 KB. en formato PDF).







La unidad central es el componente principal. Una pantalla LCD y 4 botones. Algo sencillo.







En la parte trasera tenemos los conectores. No hay posibilidad de error, sólo dos, el correspondiente al micrófono y el de la toma de corrience.







Una vez enchufado lo conectamos con el interruptor tipo pera que trae el cable de corriente.







Tras una pantalla de inicio o splash, automáticamente se pone a escuchar el micrófono, detectando automáticamente la frecuencia en vph o bph del reloj que hayamos colocado. No debemos pulsar ningún botón, lo cual es muy cómodo y sencillo. La verdad que el aspecto con los colores tipo Turbo C me ha resultado entrañable.







Casi de inmediato empieza a registrar las mediciones en la parte superior de la pantalla, y a graficar la evolución a lo largo del tiempo en la parte central. Un LED se enciende y se apaga confirmando la detección de cada beat o latido.







El siguiente vídeo que he grabado creo que es más esclarecedor y autoexplicativo.

Hay más cosas interesantes que no he visto en vídeos ni en reseñas. Por ejemplo el soporte del micrófono gira en diferentes direcciones, permitiéndonos así medir la marcha del movimiento en diferentes posiciones. Ya he dicho que no hay que abrir el reloj en absoluto para medirlo (sí para regularlo, claro). Aclarar que tampoco es necesario quitar el brazalete y la correa, por más que lo hayáis visto en muchos sitios que lo hacen así, lo puedes poner tal cual, ahorrando mucho tiempo.

Estoy impresionado con lo bien que funciona y con la calidad y robustez aparente del medidor. Asusta, porque siendo un producto de origen chino quizás no dure en absoluto, pero de momento no se puede pedir más.

Al igual que yo, tendréis bastantes preguntas, así que las voy a intentar responder.

Que ventajas tiene sobre una app?

Aquí he explicado diferentes apps de móvil que yo usaba anteriormente: WildSpectra Mobile, Clock Tuner o Tickoprint. Su ventaja es que las puedes usar gratuitamente. Su inconveniente es que requieren que hagas las mediciones con mucho cuidado. Probablemente necesites comprar un micrófono de mejor calidad, meter el reloj dentro de un vaso para aislarlo de los ruidos, o probablemente, abrir la tapa trasera para que el micrófono lo escuche con claridad. Nada de esto te hace falta con un timegrapher como el Weishi 1000. Colocas el reloj sobre el micrófono, sin importar que tengas la televisión encendida al lado, o que el reloj tenga una gruesa caja de acero resistente 500M, empezará a medir.

¿Qué diferencia hay entre las diferentes marcas?

Ninguna diferencia. Es un componente chino que remarcan diferentes vendedores y distribuidores. El No. 1000 que podemos encontrar en Aliexpress por menos de 90€ enviado desde China es exactamente el mismo que podemos encontrar en Amazon o eBay enviado desde España o Europa por entre 130€ y 300€.

Se puede ver marcado como Eco-Worthy, Kohstar además de las ya mencionadas TYMC, Ace o Elma entre otras.

¿Cual debo comprar? El ¿MTG-1000, el MTG-1500 o el MTG-1900?

Yo he comprado el NO 1000. El 1900 tiene pantalla en color, algo que no tiene ninguna utilidad. Del NO.1500 no hay información sobre sus diferencias. El 1500 permite medir el desfase diario en décimas de segundo en vez de segundos y tiene una mejor pantalla. En todo caso, el 1000 no me ha dado ningún problema con ningún reloj. Mientras buscaba información me topé con esta tabla.







Soporta la lectura de calibres Omega Co-axial?

Este es uno de los rumores que corren. Que el Weishi No.1000 no es capaz de medir relojes con calibres de escape co-axial. Parece ser que es falso, lo cual tiene lógica si sabes lo que es el Coaxial de Omega. Aunque dicen que entonces mide erróneamente la amplitud. No tengo ningún Omega, así que estaré encantado de confirmártelo si me lo mandas.

¿Cómo puedo saber el ángulo de alzado de mi reloj?

Lo habitual es de 48º a 54º, pero es el fabricante del calibre el que indica el ángulo óptimo. Hay bastantes bases de datos en internet que recopilan los lift angles de diferentes maquinarias. La de WatchGuy es bastante completa, así que la he convertido a Excel y te la ofrezco para descargar aquí (52 KB. en formato XLSX).