Tras el Radiant Dax, coy a continuar con mi apoyo a la industria relojera española, en esta ocasión hablando de Relojes Thermidor, no solamente es el hecho de que sea un marca de relojes españoles, sino que además es una de mis predilectas, y desde aquí siempre me he sentido arropado por José Cascón Montero y todo su equipo. Lo habéis podido ver con anterioridad en el Thermidor Elegant Automatic, el Thermidor Automatic Edición Limitada, el Thermidor Divers Automatic o el Thermidor Vintage.

Con las calamidades de Justina y Relojes Micro, el Thermidor Automático Elegant era aún más deseable. Y es que este reloj es especial por fuera, combinando una caja rectangular con un indicador de fecha y día que es poco habitual. Pero por dentro, lo es todavía más, gracias a que monta un calibre poco conocido, y que desgraciadamente veremos cada vez menos. ¿Quieres saber por qué?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm X 36mm sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Exhibición de acero inoxidable atornillada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 6T51. 28.800 vph, 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual Prestaciones 40h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen España Garantía 2 años PVP 99€ (90€ usando el cupón «GUTI») Distribuidor Distribuciones Thermiwatch

Presentación

El reloj llega en una anodina caja de cartón blanco con tapa. Nos puede parecer que estamos ante el mismo packaging que en otros Thermidor que ya había probado, pero hay un detalle que es diferente. En vez de solapas la cubierta se abre a presión.







Una vez retirada la tapa nos encontramos con una preciosa caja de madera natural con el logotipo de la casa en letras plateadas. Es increíble, porque estamos ante un reloj que cuesta solamente 90€, y que como marca española, viene acompañada de la garantía de 2 años que exige la Unión Europea. En pocas palabras, supera, y lo hace de largo a piezas que cuesta cerca de 1.000€ como el Tissot Savonnette Mechanical, o de marcas con aspiraciones, y también mucho más caras como el René Mouris Cygnus.



















Además del reloj y su correspondiente etiqueta, se incluye la tarjeta de garantía y un bonito detalle: una pulsera de la marca totalmente gratis. Es una primera impresión estupenda, con el único fallo que sin llegar a ser algo crítico, no estaría de más que la hoja de instrucciones estuviera también impresa y llegara el logotipo de Thermidor. Por fortuna la podemos descargar en cualquier momento aquí (141 KB. en formato JPEG), algo que nos permite tenerla siempre accesible.







Y para compensarlo, otro añadido sin mucha importancia, pero que me gusta. La caja contiene una bolsa desecante. Algo que es útil para mantener el reloj en perfectas condiciones mientras se almacena, y que podemos aprovechar para nuestra caja.







Introducción

La trayectoria de la marca Thermidor ya sabéis que es una de las históricas de nuestro país. Se empezó a utilizar en 1956 y fue registrada en 1962. Explicaba todos esos detalles en la review del Thermidor Vintage. Desde entonces ha mantenido su actividad de manera interrumpida, de esto modo, forma parte de las grandes como Kronos, Duward o Radiant. Es tal su relevancia, que incluso lo hemos visto en alguna que otra muñeca dentro de las aventuras de «Paul Davis en A contrarreloj«.







Dentro de su colección automáticos, tenemos disponible el Automático Elegant en tres referencias:

– Referencia 79477SSWHBR: Esfera blanca y correa de piel marrón oscuro.

– Referencia 79477SSBKCM: Esfera negra y correa de piel marrón claro.

– Referencia 79477SSWHCM: Esfera blanca y correa de piel marrón claro.







Diseño y construcción

El Automático Elegant tiene una caja de acero inoxidable 316L completamente pulida a espejo, dándole un aspecto muy elegante y sobrio. Mide 42mm de altura y 36mm de ancho, siendo por tanto de forma rectangular.







Con 12mm de grosor no es particularmente plano considerando que es un reloj automático que ofrece una resistencia al agua de 50M (5 ATM). El motivo principal es su trasera, que es curvada para adaptarse a la forma de la muñeca, y por otro, su cristal mineral, que es curvado siguiendo la simetría de la tapa posterior.







La corona es de acero inoxidable y va sin firmar. Sus dimensiones son adecuadas para facilitar la operación con ella, aunque va demasiado a ras de la caja y por tanto cuesta algo de extraer. Pienso que debe ser algo intencionado por parte de Thermidor, haciendo que así sea más difícil que se abra accidentalmente por ejemplo cuando sacamos la mano del bolsillo.







La esfera de es color negro sólido, pero algo brillante lo que le da más empaque y lo hace más clásico. El logo de la marca y los textos están pintados en blanco, mientras que los numerales e índices son metálicos brillantes y van aplicados.

Las manecillas tienen contornos también metálicos y pulidos, lo que a veces no contrasta demasiado. Son de en forma de lápiz.







Sorprendentemente en un reloj de corte elegante, las manecillas tienen un lumen que pese a sus pequeñas dimensiones, da un rendimiento bastante bueno.







La correa, tal y como indica el el grabado interior es de 22mm de ancho. Es de un cuero marrón claro y de una calidad mejor de la esperada. Pensaba que a este modelo le quedaría mejor una correa también negra como la esfera, pero ese tono marrón le da un toque diferentes y me gusta el resultado.







La hebilla es de acero inoxidable pulida, a juego con el acabado de la caja, pero va sin firmar.







Como explicaba al principio, la tapa trasera tiene una forma curvada, muy anatómica. Es de acero inoxidable espejado y va atornillada. Lleva una pequeña ventana de exhibición, que se asemeja a un ojo de buey y queda muy original. Además, nos permite apreciar el movimiento del calibre.







No se proporciona información del peso, según mi balanza es de 97g.

materiales

Algo destacable, más aún porque es un servicio que otras empresas ofrecen a un coste extra, los Thermidor los podemos encargar con el nombre grabado en la trasera que queramos, todo ello gratis.







Movimiento

En su interior late un calibre japonés de origen Citizen/Miyota. Si bien sus características son similares a las de los conocidos y fiables 82xx, es un movimiento de reducidas dimensiones con menos de 20mm de diámetro, destinado inicialmente a relojes femeninos, y que por tanto se adapta muy bien a piezas rectangulares como ésta. Tiene 21 rubís y como el resto de modelos de la serie 8, ofrece 40 horas de reserva de marcha y declara una desviación en el rango de -20/+40 segundos por día y lleva rotor de carga automática unidireccional con posibilidad de remontarlo manualmente.







Su principal diferencia es la frecuencia, oscila a 28.800 vph, la misma alta frecuencia que en los calibres suizos de gama media o en la actual serie 9 de Miyota, sus denominados Premium Automatic. Por ese motivo, tras su correspondiente ajuste, quedó estable a una desviación diario de solamente +4 segundos/día, una cifra espectacular.







Se trata del Miyota 6T51, la versión con fechador e indicador de día de la semana (Day-date) que pertenece a la misma gama que los 6T15 (sólo día del mes), 6T28 (open-heart), y los 6T33 y 6R33 de cuerda destinados a relojes esqueletizados. Un calibre lanzado al mercado en 2010, y que fue discontinuado en 2019, estando así menos de 10 años en el mercado. Curiosamente fue la gente de Diloy a los primeros que leí hacerse eco de la noticia.







Como han desaparecido de la web de Miyota Movement, he dejado aquí una copia de las especificaciones técnicas (599 KB. en formato PDF).







La particularidad que tienen los 6T51 y 6T15 es que el ajuste de fecha no se hace girando la corona, sino extrayéndola e introduciéndola. Lo mismo que en el Ricoh Medallion y muchos relojes automáticos de los 70. Tanto es así que inicialmente pensé que el reloj estaba dañado, que era imposible fijar la fecha correcta. Es por ese motivo que la marca nos ofrece sus instrucciones, algo que deberíais leer a priori, en vez de hacer lo que yo hice.







Sensaciones

No siento especial devoción por las cajas que no tienen una forma redonda, es algo subjetivo y sin ninguna razón de ser, solamente mis gustos personales. Lo que si es cierto es que a costa de la reducción de espacio útil en la esfera, esta no deja de tener una luz equivalente a los 36mm, resulta mucho más cómodo en la muñeca. Algo que se nota si la movemos o la flexionamos por ejemplo en el trabajo de oficina. La trasera curva se adapta muy bien, es como si el reloj se apoyase en nuestra muñeca en vez de flotar sobre ella, una agradable forma de adaptarse a nuestra anatomía.







Esa concepción rectangular me recuerda mucho a los cuadros de instrumentos de los coches de los años 60 y 70, por ejemplo el del Seat/Fiat 124 de primera serie (1966/1968-1969/1971), un diseño simple y elegante, pero también atemporal.







El Thermidor Elegant Automático es un reloj que parece muchísimo más caro de lo que es. Una pieza que a juzgar por el acabado de la caja, su trasera vista, y los materiales de calidad, aporta mucha prestancia.







Conclusiones

El PVP son unos contenidos 99€, si bien con el 10% de descuento usando el código promocional «GUTI» (sin las comillas), válido hasta el 31/12/2020 y que lo deja en solamente 90€ se convierte en una magnífica oportunidad para aprovechar antes de que se agoten y perdamos la ocasión de tener un reloj de calidad con el poco común calibre 6T51. Como el envío es gratuito para pedidos superiores a 50€, pues no hay nada más que sumar al importe. Y por supuesto, enviando desde Madrid, sin riesgos de aduanas ni historias parecidas.







