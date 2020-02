Me quedé prendado de las agradables sensaciones con el Vintro Le Mans Automatic, uno de los relojes que más me pongo desde entonces. Así que me entró el gusanillo por los calibres de Sea-Gull, y como ya tenía el Alpha Speedmaster Moonwatch, decidí ir a por el máximo de su gama, el calibre ST1908, con una de mis complicaciones favoritas, el indicador de fases lunares (no confundir con el de noche y día).

Así es como encontré este Sugess Mechanical Chronograph Moonphase Calendar 1963 Pilot Dress Watch Ivory, una marca china de Hong Kong, de la que apenas se sabe nada. De hecho este reloj lo he visto también con marcas como Sovil et Titus, y es muy parecido al Sea-Gull M199S que tiene un PVP 1.040€, y que se suele encontrar por unos 500€. Incluso he llegado a ver el popular Sea-Gull 1963 con la marca de Sugess en la esfera, lo que apunta a que Sugess o es una marca fantasma que aprovecha los private label de Seagull, o bien es una segunda marca de ésta.

En cualquier caso, el Sugess se puede comprar al apetecible precio de unos 160€, envío y tasas aduaneras a parte. Una lotería que me tocó incluyendo el recargo de ADTPostales, y de la que aún quedaba otra lotería más, ver si era un asiático de calidad como los Parnis Master, o una baratija. Esto es lo que intentaré averiguar en esta reseña.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40,5mm de diámetro sin contar la corona (42mm con ella). 13,7mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanco Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro abombado Lumen No Trasera Cristal de zafiro de exhibición roscada Correa Armis de acero, correa de piel y correa textil de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, cronógrafo de 30 minutos, día del mes, indicador de fase lunar Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Seagull ST1908 Complicaciones Cuerda manual Prestaciones 21.600 vph. 21 rubís. -30/+30 segundos/día. 42 horas de reserva de marcha Origen Made in China Garantía 1 año PVP 201,05$ + aduanas – disputa Paypal (unos 159€ al cambio) Distribuidor Aliexpress

Presentación

Nada destacable en la presentación, que creo que es responsabilidad del vendedor y no de la marca fabricante. Un estuche plástico de color naranja con una buena espuma en su interior. No le pega para nada al reloj, es más bien para relojes tipo diver, pero es mejor que nada. Al menos supera las bolsas de plástico en las que suelen llegar los Parnis.













Lo que si hay que recalcar, además del abundante branding de la tienda/vendedor en cuestión es la impresión de cronocomparador, que si bien no indica la posición, ofrece unas buenas cifras, y denota una minuciosidad por parte del responsable:

– 0 s/d de desfase.

– Amplitud: 175º.

– Elevación: 52º.







Introducción

Como decía al principio, el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase viene a ser el Sea-Gull M199S de los aún más pobres, la versión similar a este reloj:







Por esas cosas que ocurren con los productos de China, otros vendedores comercializan este mismo reloj en el packaging oficial, incluyendo estuche, etiquetas y manuales, que veréis que no es así en mi caso. También es cierto que los precios de esos vendedores suelen rondar los 300$.







Diseño y construcción

Comprar en Asia, mejor dicho, basta de eufemismos, en China, entraña algunos riesgos. Aunque mi versión seleccionada fue con la esfera en crema o marfil (Ivory), me enviaron la de la esfera blanca (White). Eso les valió una disputa de Paypal, que afortunadamente gané, lo que me ahorró 105$. El modelo en blanco ciertamente pierde mucho interés para mí, pero no había otra opción.







La caja tiene unas formas muy clásicas, a conjunto con el resto del reloj. Es de acero inoxidable 316L, de aparente buena calidad y buenos acabados. Afirman que ofrece una estanqueidad de 5 ATM (50M), adecuada al uso que se pretende de un reloj así. Aunque en su interior cobija una maquinaria de cuerda (remonte manual), que suelen ser más planas, su altura de 13,7mm lo hace casi tan voluminoso como algunos relojes de buceo. Está acabada en pulido brillante, muy elegante, con 40,5mm de diámetro sin contar la corona.







Ésta es a presión, también de estilo clásico con una forma de cebolla, pero sin ser tan extremadamente cónica. Es completamente estéril, sin ninguna firma.







La esfera, de color blanco como ya he mencionado no es uniforme, sino que incluye tres decoraciones diferentes. En el perímetro externo es lisa, en la parte intermedia con círculos concéntricos grabados, y en la más interna con figuras geométricas. Es un trabajo que hace que el reloj adquiera una prestancia más elevada de la que su precio podría indicarnos.







Otro detalle importante son sus manecillas, de tipo bastón muy clásicas, pero en color negro en vez de plateado como suele ser habitual, facilitando enormemente la lectura, y a mi modo de ver, la apariencia del reloj. Como cronógrafo que es, a las 9 se sitúa la subesfera del segundero y a las 3 el totalizador de minutos del cronógrafo. Sin embargo esta versión con Moonphase, añade como su nombre indica la complicación de fase lunar. La tenemos a las 6, no es un indicador de día y noche, sino una verdadera fase lunar. El complemento es el día del mes o fechador, que vemos situado a las 12 como subesfera.







El cristal es de zafiro, abombado pero no excesivamente. No es mi opción predilecta, aunque hay que admitir que el ser convexo le aporta el toque vintage que va acorde con el reloj. No se indica si tiene tratamiento antireflejante, parece que sí, aunque no que sea de excelente calidad. Aún así como las decoraciones de la esfera reducen bastante los reflejos, es algo que podemos perdonar.







La trasera es de acero atornillada, con una enorme ventana de exhibición de cristal de zafiro que nos deja apreciar el bonito calibre Sea-Gull ST1908 de su interior. Entre las inscripciones grabadas, nos llama la atención que las palabras «Sapphire» y «SCT1608» están escritas en dirección contraria al resto, parece y error, quizás debido a que la caja es genérica y de un modelo a otro de reloj sólo cambian esos mensajes. En cuanto al SCT1608, no puedo decir a qué hace referencia, no es el modelo del reloj, puesto que ninguno de los vendedores que he mirado lo identifican de ese modo.







La correa es adecuada al precio del reloj, no las conocidas basuras chinas. De piel en color negro de 22mm de ancho, algo más rígida de lo que nos gustaría, pero con un cierre desplegable que funciona muy bien y que va firmado por Sugess.







Movimiento

El movimiento del reloj era sin lugar a dudas su principal atractivo. Me encantan los movimientos con muchas complicaciones, quizás por eso admiro el ETA 7751 o el Miyota 9100. El ST1908 de Seagull, también conocido como ST-1908/TY2908/SG2908 es una variante del popular ST19/ST1900, pero al que agrega verdadera fase lunar a las 6 y día del mes a las 12. Es una pena que los de Seagull no tengan ninguna variante con disco fechador en vez de subesfera, que sería mucho más práctico.

En la reseña del Vintro Le Mans 1952 hablé sobre la historia de estos calibres. Nada relevante por lo demás, 21.600 vph, 21 rubús, 42 horas de reserva de marcha, y una precisión en el rango de -30/+30 segundos/día.

Las maquinarias de cuerda manual tienen mucho encanto, sin embargo debo admitir que la cuerda automática como la del ST1940 es mucho más práctica.







Sensaciones

Algunos compradores se quejan de lo habitual, que las manecillas no están correctamente alineadas o que el cronógrafo no resetea bien. En mi caso todo ha sido satisfactorio, y como bien sabéis el mecanismo de rueda de pilares (column wheel), en vez de los actuadores, hacen que los pulsadores sean un placer de utilizar.







El Sugess Mechanical Chronograph Moonphase es para mi gusto es algo pequeño considerando toda la información que contiene la esfera. 42mm habrían sido ideales. Sin embargo como su distancia entre asas de 47mm no es tan pequeña, se ve en la muñeca algo más grande de lo que en realidad es.

Conclusiones

Otro de los problemas que hubo durante la compra fue que aunque pagué el suplemento por el envío con FedEx IE en vez de por EMS, el vendedor utilizó EMS, aquello estaba sentenciado, no sólo a pasar por aduanas, algo que con FedEx también iba a ocurrir, sino a sufrir la ineficiencia de Correos y de Gestión de aduanas de ADTPostales.

Tras todo ello, el balance quedó como sigue:

– Importe del reloj: 180,91$ (162,45€).

– Envío: 21,05$ (18,90€).

– Total compra: 210,04$ (188,60€).

– Aduanas e impuestos monopolísticos de ADTPostales: 68,98€

– Total con impuestos y aduanas: 257,58€

– Disputa Paypal: -105$ (-93,88€).

– Total pagado: 163,7€.

Aquí el veredicto es doble. Si nos referimos a este reloj con un precio de 257€, podemos considerarlo como una buena compra. Sin lugar a dudas la calidad que ofrece es buena, y la maquinaria que monta no está demasiado vista. Si el precio a pagar son de 163€ como en mi caso, o 188€ si no hubiera habido aduanas, es totalmente recomendable.







▲ Más ▼ Menos Calibre

Diseño y calidad mejor de la esperada Proceso de compra por Aliexpress

Gestión aduanera de ADTPostales