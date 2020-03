Como parte de esas batallitas que empecé en mi historia relojeril, y que continué en mi segundo reloj, hoy voy a hablaros de otro reloj muy importante para mi, el Ricoh Medallion.

Este Ricoh Mediallion lo compró mi padre en Canarias unos años antes que yo naciera, quizás 1972, quizás 1973, así que es aún más viejo que yo, lo cual es mucho decir. En mi niñez recuerdo ese reloj, mi padre ya no lo usaba, se había pasado a uno de los modelos de cuarzo que conquistaban el mercado. Sin embargo al igual que su Seat 124, ese reloj me encantaba. Yo aún no sabía que era un modelo inspirado en el Rolex Day-Date, y quizás por eso muchos años después adquirí un económico y resultón Steel BagelSport. Cuando estaba enfermo, o muchos fines de semana de los que pasaba por casa, me ponía en la muñeca aquel reloj. Recuerdo que aunque lo pusiera por encima de la manga del jersey me quedaba grande su brazalete. A grandes males, grandes remedios. Se doblaba la manga para que abultase más, y así el reloj cerraba «a mi tamaño».

Con 14 o 15 años pasé una época en la que lo llevaba cada día al instituto. Era época de robos, así que os podéis imaginar eso de llevarlo escondido junto al estuche de los bolígrafos, ponérmelo al llegar al colegio, y quitármelo al terminar las clases para volver al clase. Eso de llevar relojes de mis padres era algo que en un colegio donde habría más de 500 estudiantes, sólo Jaume Ferro, el que luego me prestaría su disquetera de 5,25 pulgadas y yo hacíamos.

Por aquellos años el reloj aún funcionaba, se adelantaba como un minuto diario, pero al menos funcionaba, aunque tenía el plexyglas algo roto. Uno de mis sueños era restaurarlo, y ponérmelo en la muñeca cuando fuera mayor. Tuvieron que transcurrir tres décadas más, y en algún momento de ese tiempo el reloj dejó de funcionar, hasta que decidí sino restaurarlo, al menos sanearlo. Quise aprovechar que mi querido Eduardo de la Joyería-Relojería Montgrí estaba a punto de jubilarse, algo que también explico en A contrarreloj 26 dentro de Guerra de containers, y dejar que fuera él quien lo tocase antes de que fuera tarde. Desmontar todo el calibre, limpieza por ultrasonidos, engrase, volver a montar, y ponerle un plexi nuevo.

Algo que me parece digno de mención es que el brazalete de acero me va perfecto, mi muñeca tiene un tamaño muy similar a la que tenía mi padre cuando lo compró.

El calibre Ricoh Auto o Calibre 61 se lanzó en 1970, era una maquinaria mecánica de carga automática bastante modesta, 21 rubís, rotor de carga bidireccional, y latiendo a 18.000 vph, una cifra baja, pero bastante habitual en la época. Su reserva de marcha era de 37h. Desde los años 60 en que Ricoh produjo sus primeros mecanismos automáticos, con 35 rubís, para reducir costes su cantidad se fue reduciendo. Posteriormente aumentarían la frecuencia hasta los 21.600 vph. Una particularidad que tiene el calibre es que el ajuste del día del mes se hace extrayendo la corona desde la segunda posición hasta la tercera. Cada vez que lo hacemos, se avanza un día. Para corregir el día de la semana no hay otra que mover ir ajustando la hora, cada día que pase, correrá un día.

Fue un reloj muy popular, no sólo en Japón, sino también en Europa. Prueba de ello es que en esta versión el día de la semana aparece en español. Durante su vida, el mismo concepto fue pasando primero Ricoh Medallion y después los Ricoh Dynamic y Ricoh Dynamic Wide.

En cuanto a características del reloj, su diámetro de 36mm y su luga o cíclope, elementos análogo al del Rolex Day-Date.

















































Antes de terminar con algo de material promocional de la época, me gustaría mencionar que hace unos años descubrí los Ricoh Atranta, relojes de cuarzo y con alimentación solar de los que apenas se llegó a saber nada, y que probablemente equipasen movimientos de Seiko.