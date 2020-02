Entrevista a Toni H. para Pilotvisual

Después de las entrevistas a José Luis González Atienza, a Juan José Delgado y el resto de contenidos, me encargaron que entrevistara por afinidad con mi blog, entrevistara a Toni H., su nuevo colaborador.

Hoy estamos con Toni H., campeón de Europa y de España de fitness. Os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con mi página, pues muy sencillo, Toni, es también un aficionado a la relojería.







Hola Toni. Muchas gracias por concederme esta entrevista.

Gracias a ti Javier.

Se te conoce profesionalmente por el fitness. Si no estoy equivocado, empezaste practicando culturismo a los 14 años, como Arnold Schwarzenegger.

En 2002 ese hobby se convirtió en tu modo de vida, abriste tu propio gimnasio, PowerGym, aquí en Castellón.

No debió ser una tarea sencilla, en aquella época el culto al cuerpo era algo excepcional, pero supongo que fue en ese momento donde empezaste a ganar experiencia, y a aprender, para tus siguientes iniciativas, ¿verdad?

Abrir un negocio vinculado a mi forma de vida, fue una buena experiencia que me ayudó a crecer profesionalmente.

Continuaste participando en diferentes torneos, impulsaste tu carrera del lado del entrenamiento personal…

Tras la apertura de mi gimnasio, empecé a prepararme para competir en el culturismo, siendo mi primer campeonato el cual también fue mi primera victoria proclamándome campeón de la comunidad valenciana.

Lo que pocos saben, y ha sido el principal motivo por tenerte aquí, es que vienes de una familia relojera. Tu abuelo fue Juan Herrera, propietario de una relojería en Barcelona, mi ciudad, desde 1937.

Sí, vengo de una familia de relojeros, por ese motivo decidí de emprender el negocio de joyerías, en la actualidad mis padres tienen varios negocios de joyería.

Supongo que ese fue uno de los motivos por los que te inscribiste en la Escuela del Gremio de Joyeros y Orfebres, finalizando tus estudios en 1994.

Si, así es. Estuve formándome en cursos de orfebre, logrando mi titulación.

Luego, en 2009, fuiste un paso más allá, siguiendo los pasos de tu abuelo, inauguraste la Joyería Toni H.

Correcto fue el inicio de una nueva aventura profesional, siendo una nueva experiencia, llevándome a posteriori abrir varias joyerías más hasta un total de tres tiendas en diversos puntos de la comunidad valenciana.

He visto que has llegado incluso a diseñar tus propias joyas: “The Amulet Of Champions”, con líneas inspiradas en el mundo del culturismo y el deporte. Nunca antes había visto motivos como los guantes de boxeo o las mancuernas en una joya.

Si tuve una gran inspiración la que me llevo a la creación de mi propia firma de joyería, diseñando un colgante de una mancuerna y fui incorporando a la colección varías joyas más.

Algo que además, has extendido no solamente al público masculino mayoritario del fitness, sino también a las mujeres, el target en cuanto a joyería.

Diseñé una colección femenina de collar, pulsera y pendientes, lo que tuvo una gran aceptación por el público femenino.

Me imagino que no ha debido ser fácil posicionarse en un nicho de mercado en donde lo importante es el cuerpo, no sus adornos.

Busqué diseñar una joya que tuviese relación con mi deporte, y finalmente puedo decir que mi joya y el culto al cuerpo van de la mano.

¿Piensas dar el salto a la relojería? ¿Veremos Toni H. Watches?

Es una idea que tengo presente, quizás os sorprenda jaja.

Hace poco has empezado a colaborar con Pilotvisual, una empresa a la que conozco bien, y con la que creo compartimos valores en cuanto a esfuerzo, fidelidad y seguridad.

Es una empresa con fuerza y carácter, tras lo cual me veo reflejado y por ese motivo me he volcado con Pilotvisual, para reforzar mi imagen y dar comienzo a nuevos objetivos deportivos y laborales.

¿En qué consiste ese tipo de colaboración? ¿Qué crees que aporta Toni H. a Pilotvisual y viceversa?

Ser su modelo de imagen y promocionar la marca en mis redes sociales.

¿Y por qué elegirlos a ellos? Con tu currículum, no te habrán faltado ofertas. ¿Qué destacas de ellos?

Pienso que su línea de gafas va muy esa aferrada a mi estilo el cual hace que ambos formemos un buen equipo.

En cuanto a gafas de sol, repasando tu Instagram, parece que tú también eres un fan de Randolph USA.

Me gusta por varios motivos, entre ellos que los modelos vintage me gustan mucho, y en concreto los Randolph para mí son los que más me gustan.

Te he visto también vistiendo tus propias joyas y diferentes modelos de relojes. Cuéntame cuál es tu favorita y tu favorito.

Mi joya preferida es la mancuerna de plata engastada con circonitas negras. Y mi modelo de reloj es el Invicta Reserve.

Y en cuanto a gafas, cuál es tu modelo predilecto y por qué.

Sin duda el modelo Anderson de Randolph, muestra un carácter único que va mucho con mi estilo.

Cursaste también en Barcelona, estudios de interpretación. Supongo que uno de tus sueños pendientes es dar el salto al cine.

Sí, es algo con lo que siempre he soñado por eso en este momento de mi vida, le estoy dedicando prioridad absoluta.

Lo que muchos no sabrán, es que ya has iniciado ese sueño. En breve te veremos en Movistar+ en una serie de televisión de Dani de la Torre, “La Unidad” creo que se llama, en donde tu interpretas el papel de un GEO.

Así es. El año pasado estuvimos grabando en Melilla, y sí, interpreto el papel de un GEO, el cual lucha contra el terrorismo yihadista.

¿Qué más hay que no sepamos de ti, Toni?

Bueno, ahora que lo dices tengo planes de sacar una canción para este verano. Estamos ultimando los preparativos en Zaragoza, será de género urbano, una canción comercial.

Así que de momento no puedo decirte mucho más.

Se tiende a pensar que el culto al cuerpo es solamente eso, cuerpo. Sin embargo ya desde hace casi dos mil años se dice “Mens sana in corpore sano”, es decir mente sana en cuerpo sano. Las dos son un conjunto. ¿Crees además que el fitness mejora las aptitudes intelectuales? Me refiero a la disciplina, la constancia, el esfuerzo, …

El culto al cuerpo y cuidarse en la medida de lo posible. Te hace que te mantengas en la mejor condición en cada etapa de tu vida.

En cuanto a eso, y volviendo a las gafas de Randolph, que como sabes tienen su origen en el mundo aeronáutico, la disciplina, el dominio y el control son aspectos clave. El vuelo requiere una precisión casi total, algo que sólo se consigue a base de práctica (entrenamiento) y constancia. Un poco como el culturismo, ¿no?

Sí. Entrega, constancia y dedicación.

Pues por mi parte esto es todo Toni. Ha sido muy interesante conocerte, dos disciplinas, el culturismo y la joyería que parecen no tener nada que ver entre sí, pero que contigo se han unido.

Muchas gracias. Ha sido un placer que hayas decidido contar conmigo para tu panel de entrevistas de joyería y relojería.

Os invito a seguirme en mis redes sociales y a que conozcáis mi colección de joyería www.theamuletofchampions.com:

– http://instagram.com/tonih_official

– https://www.facebook.com/ToniH.official