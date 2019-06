Los relojes Woodenson de Aliexpress

En el artículo sobre relojes de madera Woodenson reseñaba una de las piezas más exitosas de esta marca, el Woodenson Sasanoyo. Sin embargo, el producto que verdaderamente me llamaba la atención era su el despertador Finn. Un bonito radiodespertador LED con la carcasa recubierta de madera que vendían a 35€. Las existencias estaban agotadas, así que tuve que conformarme con el despertador Torim algo más económico (30€) pero que no muestra simultáneamente la temperatura en la pantalla principal, ni tampoco tiene higrómetro, algo que me interesaba mucho.































El problema de ese modelo, del despertador Torim es que es exactamente el mismo que el AOJE 5013 que podemos encontrar por 10€ en Aliexpress. De hecho, hasta han utilizado la misma fotografía del fabricante en el contenido promocional de la web como podéis apreciar a continuación:













Hablábamos de un incremento de precio del triple. 10€ contra 30€. Incluso el cable y las instrucciones en chino que proporcionaban eran iguales… ¡Qué decepción! En el mejor de los casos, Woodenson le había agregado la cajita de cartón que lo contenía, en el peor, solamente el sello con el nombre de su marca. Si ya me indignó el caso con Esteller y Maglite, que incrementaba en un 50% los precios en origen, imaginaros como me sentí cuando vi que Woodenson los multiplicaba por tres.

Decidí indagar sobre el resto de modelos, ¿quizás el Sasanoyo que había reseñado, también? En efecto así era, el Woodenson Sasanoyo era prácticamente, por no decir el mismo, que el Yiusa W262301. Nuevamente en Aliexpress estaba a 15€. Woodenson pedía 70€. Sin embargo, hasta las fotografías eran iguales. Con los chinos es difícil saber quién copió a quién, obviamente, pero de forma irónica, hasta el vendedor de Aliexpress daba más detalles sobre el producto que la gente de Woodenson.













En efecto y siendo el mismo reloj, que en un caso vale 15€ y en otro 70€, casi 5 veces más, debemos mencionar que el packaging de Woodenson era ideal como regalo, causaba buena impresión, incluía herramientas para ajustar la correa e incluía un grabado personalizado si lo deseábamos. Por tanto, y siendo el mismo producto, los añadidos entre ambos no eran comparables. Sin embargo, la diferencia de precio era brutal en este caso. Aún me quedaban ciertas dudas, tal vez a la tercera fuera la vencida. Hice la misma comparativa con el despertador Finn, el que me gustaba inicialmente.













El Woodenson Finn correspondía también idénticamente al AOJE 5089. Las diferencias en este caso eran razonables, el chino costaba en Aliexpress 27€, mientras que el «español» 35€, una diferencia más que razonable. Y es que todos debemos ser conscientes que un negocio en España es algo que resulta caro. No ignoro las subvenciones que ofrece el gobierno chino a la exportación, que en cierta forma impiden que aquí compitamos en igualdad de condiciones. Tampoco es desdeñable la inversión en maquinaria, si Woodenson graba los productos, y asumiendo que esa tarea se haga aquí, requiere equipo especializado y personal cualificado. También controles de calidad que deberían ser más estrictos que en Asia, o incluso restricciones en cuanto a salubridad. Hay que pagar IVA, aduanas, impuesto de sociedades, y el personal no cobra lo mismo aquí que en China. La ley obliga a una garantía de 2 años, hay que invertir en marketing, en soporte al cliente… Eso nos permite tener unas condiciones de vida que si bien siempre son mejorables, distan mucho a las que probablemente tengan los obreros que fabrican esos productos. Soy un gran defensor de nuestra industria (¿Por qué deberías gastar tu dinero en productos de aquí?, y aunque me gustaría que todo lo que se vende, se fabricara aquí, entiendo que las reglas del mercado actual lo impiden o lo desaconsejan en muchas situaciones.

Quiero decir que como compradores, somos los primeros que no solemos estar dispuestos a aceptar que un producto Made in Spain cueste el doble o el triple que uno chino. Eso no exime que con muchos productos de la tienda online de Woodenson, estemos pagando en una proporción tan elevada un producto que no lo vale. Para agravarlo, hay que tener en cuenta que los precios de Aliexpress son minoristas como los de Woodenson, e incluyen el envío al igual que éstos. Si habláramos de comprar de mayoristas, o de compras en grandes cantidades descenderían más aún.

Una empresa debe ser más que un atractivo plan de negocio que llame la atención de los inversores. La estrategia comercial debe ir más allá de poner un precio basado en sondeos según el valor percibido, porque cuando es así y el cliente descubre el valor real, todo se derrumba. Este tipo de estrategias no hacen sino que perjudicar a los implicados, pero también dificultar la labor a muchos que sí lo hacen bien, que sí que quieren aportar valor, y que en definitiva, luchan por abrirse camino en este cada vez más complicado mercado global. Desgraciadamente son muchos los que aplican este sistema, importar productos y rodearlos de un halo de intangibles (Trendhim, RelojesMania, …), no obstante que una práctica esté extendida, tal y como yo lo veo, no la justifica.

Pero ¿qué aportan realmente o qué es lo que quieren llevar en su expansión internacional? ¿Vender productos que ya venden otros mucho más baratos que ellos?, ¿remarcarlos en el mejor de los casos? Me duele decirlo, pero al menos yo, no es eso lo que quiero que ocurra.

Finalmente hay que remarcar algo, Woodenson no ha engañado a nadie. No dicen ni que lo que venden esté fabricado en España como hacen en Relojes Aviador, ni que sean diseños propios ni que las fotografías sean suyas. No han faltado a la verdad, en ningún momento, todo hay que decirlo. Pero por otro lado, se presta a engaño. Me pongo en la situación de alguien que decide comprarles y que como en este caso que relato, luego se da cuenta que son productos de Aliexpress a una fracción del precio que pagó por ellos.