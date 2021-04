El clickbait y los relojes

El clickbait, en castellano traducido como ciberanzuelo, cibercebo,​ cebo de clics o anzuelo de clics son esas webs que posicionan muy bien y presentan un contenido destinado a engañar a los lectores. Según la Wikipedia es un término acuñado en 1999 y que define a «aquellos contenidos que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de maneras sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles».

Seguro que habéis visto unas cuantas así, portales temáticos que ofrecen supuestas reviews de productos, supuestas webs de compras con opiniones de productos… Al final no son nada de eso y lo único que hacen es contener enlaces de afiliados a plataformas de compra tipo Amazon, eBay o Aliexpress. Es decir, pretenten que el usuario llegue a la página engatusado por el contenido, muchas veces directamente un copia y pega de diferentes fuentes, y entonces que termine comprando ese producto o cualquier otro en alguna tienda a la que ellos enlacen llevándose así su comisión. No es nada ilegal, tampoco los son las webs de apuestas o de trading. Pero sí que son incómodas.

Será porque navego mucho por las temáticas relacionadas con relojes que terminé topándome con un caso de «cebo de clic». Se trata de la web Top-relojes.com, una iniciativa de un tal Julian Conejos y que con la excusa de ofrecer comparativas sobre relojes, en realidad lo único que apenas tiene son enlaces de referido de Amazon.

En su caso concreto, cuando accedías a la marca española Relojes Namaste (B. Lilaram) presentaba una tabla comparativa de tu top de relojes. No está claro de si se refieren a un ranking de ventas, de ofertas o de mejores relojes puesto que simplemente lo llaman «Top 4».

Era tal la dejadez del sitio que en realidad ninguno de los 4 modelos del top pertenecía a la marca Namaste, pero sí que me llamó mucho la atención del «reloj» que ocupaba la tercera posición.







Se trata efectivamente de mi libro A contrarreloj: Paul Davis, quinta temporada, algo que me llenó de orgullo y me hizo sacar una sonrisa. Desgraciadamente no creo que el señor Conejos, que con todos mis respetos parece el nombre de un personaje de cuento venda demasiadas unidades de él desde el clickbait de Top Relojes.