1880 el turrón más caro del mundo

Supongo que al igual que yo recordaréis como de niños se anunciaba el Turrón 1880, siempre acompañado de su consigna o eslogan de «el turrón más caro del mundo». Ya en mi infancia me llamaba la atención que un producto se publicitara de ese modo, era algo que me parecía ingenuo y contraproducente. ¿Acaso el precio más elevado siempre es sinónimo de mejor calidad?

En aquella época yo andaba metido en mis aficiones infantiles y veía como mi relativamente asequible Casio F-87W era mejor, o al menos más completo que los Seiko 5 y Citizen 7 que rondaban las muñecas. En las ensoñaciones me daba cuenta que el Porsche 911 Turbo era mejor que el Ferrari 328 GTB, todo ello pese a que el Ferrari era más caro. Es decir, ya sabía que la tarifa no siempre era indicativo de calidad.

Años después, visitando un supermercado me dediqué a hacer mi propia comparativa o benchmark, y entonces descubrí que el 1880, pese a estar entre los turrones más caros, realmente no era el que más. Y si no era el más caro de las estanterías de aquel establecimiento, con toda seguridad no podía ser el más caro del mundo. Definitivamente mentían en aquella ancestral consigna.

No obstante pasaron los años, y el Turrón 1880 continuaba apareciendo en televisión con la misma frase. Entonces llegó el concepto de premium que efectivamente, venía a decir lo mismo que 1880: paga más porque es mejor.

Hace unos años que ya no recuerdo al turrón más caro del mundo, así que supuse que habría desaparecido… Empujado por la reflexión que os he planteado no me costó descubrir que afortunadamente los de Casa 1880 siguen en activo, y para mi sorpresa, aún utilizando aquello del turrón más caro del mundo. En turron1880.com nos cuentan un poco de su historia, cómo Bautista Sirvent abrió en 1725 su obrador en Jijona para fabricar turrón, hasta que en 1880 decidió registrar la marca con aquel nombre.

Sin embargo sería Juan Antonio Sirvent Selfa, abuelo de los anteriores propietarios, quien en la década de 1940, empezaría a darle vueltas al slogan que todavía siguen usando. Se explica una anécdota según la cual Sirvent Selfa era un hombre elegante y que podía permitirse visitar París de tanto en tanto para adquirir las mejores prendas. Se enamoró de una corbata verde expuesta en el escaparate de un comercio, así que accedió al local. Una vez dentro, el tendero le hizo saber que tenía corbatas mucho mejores y más caras, así que ese modelo verde, no era el ideal para una persona de su porte. Fueron tan elevadas sus dotes de persuasión que parece ser que terminó adquiriendo el modelo más caro, es decir, asoció precio más alto con mejor, y decidió aplicarlo a sus turrones.

Pero de todo, lo que me llama más atención de todo es que las turroneras, o al menos 1880, cierren por Navidad, o al menos esa es mi conclusión viendo la primera imagen. Sería como si las pistas de esquí cerrasen en invierno, ¿no?

Si nos damos cuenta, no es un racionamiento publicitario excepcional, ahí teníamos a L’Oreal con el «porque yo lo valgo», algo que surgió de la agencia McCann-Erickson en 1972.

Me preguntaba si 1880 ahora sí sería el turrón más caro del mundo, pero no. Haciendo una búsqueda rápida me encontré con Pablo Garrigós Ibáñez, un turrón gourmet de autor, y por lo visto con bastante menos tradición que las marcas establecidas que suele estar en el top en cuanto a precio. Pero también los de Torrons Vicens que con mucha historia, siempre fueron de los más caros en los lineales.