Alto consumo energético en relojes Casio con Bluetooth: Problema resuelto

Hace un tiempo me quejaba públicamente en la prueba del cargador para relojes solares que en mis relojes Casio G-Shock equipados con conectividad Bluetooth, la carga se esfumaba a la mínima de cambio.

Me preocupaba porque ocurría con los Casio GMW-B5000D, Casio GW-B5600-2 y Casio GW-B5600BC-1B. Sorprendentemente no experimenté ese problema con el Casio GPR-B1000 («Rangeman»), quizás porque es el que más me pongo.

Mi conclusión resultó ser acertada, estos relojes tienen un consumo eléctrico elevado, que supera la exigua capacidad de su acumulador CTL1616. Es fácil que se lleguen a descargar si no se exponen a la luz con frecuencia. Constaté que el nivel de energía descencía mucho más rápido que en modelos solares convencionales como el GW-6900 o el GW-M5610.

La solución al problema me la tuvo que dar Ma620 en Twitter, y es que por defecto, cuando emparejamos un Casio con la G-Shock Connected App, automáticamente se configura para sincronizar la hora con el dispositivo hasta cuatro veces al día. Todo ello pese a que la conexión Bluetooth esté desconectada en el reloj. Llama la atención también que el fabricante recomiende activar esa configuración, puesto que como hemos visto se come la batería, y además es innecesaria activarla, ya lo hace por defecto.

No ayuda la pésima usabilidad del «G-Shock Connected», puesto que para ver el estado de todas las sincronizaciones debemos hacerlo accediendo a un reloj previamente emparejado ya en concreto. Y después seleccionar «Comprobación de funcionamiento de la función de ajuste de hora automático». Ahí podremos verificar que todos nuestros relojes han intentado conectarse con el teléfono o tableta para ajustar la hora.







Desactivar esta conexión, se debe hacer reloj por reloj, y aunque el ajuste es posible desde el propio reloj. Las indicaciones se encuentran en el misterioso apartado del manual bautizado como «Uso del reloj en un centro médico o en un avión».







Pero ya que tenemos la app, lo haremos con ella. Como digo, debemos entrar en cada reloj que tengamos emparejado, y dirigirnos a «Ajuste de hora».







Dentro debemos desmarcar o desactivar el «Ajuste de hora».







Y finalmente «Enviar ajuste al reloj».







No es que el manual de muchas indicaciones a este respecto, pero ahí esta.







Públicamente debo pedir disculpas, habiendo cometido un error de principiante, no leer exhaustivamente toda la documentación de los relojes. Algo que es grave en un entusiasta como yo. Pero tampoco puedo dejar a Casio de rositas, un manual que apenas se entiende y una aplicación que parece diseñada para ocultar las opciones a los usuarios también han tenido gran parte de la culpa.