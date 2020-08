Matthew and Son (MAS) Stinger Pink Irukandji

Continuamos con nuestro viaje relojero alrededor del mundo. Si con el WQT Eclipse N.03 fuimos hasta los Emiratos Árabes, hoy volaremos hasta Australia, siendo también el primer reloj de esta nacionalidad que protagoniza la página. El Matthew and Son Stinger Pink Irukandji, un reloj que con sólo ver su esfera de color rosa, ya nos llama la atención.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 15mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Rosa Bisel Rotativo de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35A (Ajustado). 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -5/+5 segundos/día Origen Australia Garantía 2 años PVP 475 AU$ (294€ euros al cambio) Distribuidor Matthew and Son Watches

Presentación

Las micromarcas y las independientes siempre ofrecen algo diferente, algo que les permita destacar de entre los «viejos conocidos del lugar», las marcas establecidas. Esta diferenciación suele empezar con el empaquetado, así que cuando me llega un reloj así me emociono como si fuera un niño.

Tenemos una cubierta deslizante de cartón en color negro que no lleva ningún tipo de inscripción.







Dentro encontramos una caja de material similar más convencional, firmada con la marca y el logotipo de MAS.







Al abrirla llega la sorpresa, la funda es un estuche de material textil, muy duradero en apariencia, con adornos y cierre en simil piel.







Es un estuche mucho más grande de lo que cabe en la caja, por lo que viene doblado, como si fuera un remiendo.







Una vez que lo abrimos descubrimos porqué, tiene capacidad para varios relojes y desde la marca nos han incluido como cortesía una correa tipo NATO con cambio rápido. Es de dos piezas en colores blanco y rosa que debe ir perfecta con el Stinger Pink Irukandji.







La dotación cumple agregando una tarjeta de garantía, pero en donde echamos en falta un manual de instrucciones, incluso comunicando los valores de la marca y del reloj, aunque fuera solamente en versión descargable desde su web.







Sé que es mucho pedir por el precio del reloj, pero teniendo en cuenta lo bonita que es la Tiny Time Tool de MAS me hubiera encantado que se incluyera como regalo.







Introducción

Matthew and Son (MAS) es una joven compañía fundada por Matthew Francis en Brisbane (Australia) en el año 2019. El «& Son» ya nos dice mucho acerca de sus origen, y es que es un homenaje a su hijo mayor Tate, con quien Matthew al que le gusta ser llamado Matt, comparte pasión relojera. Como marca, su apuesta es el diseño estético de precio razonable, todo ello sin abandonar la magia de la ingeniería y la funcionalidad. Su lema me encanta: «Queremos compartir nuestra pasión con entusiastas que tengan nuestra forma de pensar y poner un precio elevado a nuestros productos iría en contra de ese deseo«.







Matthew and Son estructura su colección en dos gamas, cada una con un modelo que se ofrece en diferentes variaciones. Dentro de Dive está el modelo Irukandji aparecido en 2019, el protagonista de esta reseña, mientras que en la Dress tenemos al JCB que se lanzará durante este 2020. Ambos relojes se iniciaron gracias al apoyo de campañas de micromecenazgo en Kickstarter, y con bastante éxito todo hay que decir.

En cuanto a los Matthew and Son Irukandji, adoptan el nombre de un grupo de medusas pequeñas pero enormemente venenosas que fueron encontradas en las aguas costeras del noreste de Australia, lo que ya nos da una idea de sus pretensiones.







Tradicionalmente se han ofrecido con brazalete de acero inoxidable (SS) o armis:

– ‘Reef Blue’ Irukandji: Esfera azul y bisel azul.

– ‘Stinger Pink’ Irukandji: Esfera rosa y bisel negro.

– ‘Deadly Black’ Irukandji: Esfera negra y bisel negro.

– ‘Tentacle Purple’ Irukandji: Esfera púrpura y bisel negro.

– ‘Sea Green’ Irukandji: Esfera verde y bisel negro.

– ‘Starfish Orange’ Irukandji: Esfera naranja y bisel negro.

Si bien están disponible para prereserva los nuevos con malla milanesa en color negro (‘Seastorm Red’ Irukandji y ‘Tropical Yellow’ Irukandji.







Diseño y construcción

La caja tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, es de acero inoxidable 316L de grado marino o quirúrgico, y va cepillada en acabado mate. Su altura es de 13,13mm, una magnitud que aumenta hasta los casi 15mm si se considera la curvatura del cristal. Afirman que está moldeada a mano, y terminada de forma artesanal, algo muy difícil de encontrar en un reloj de este precio. A simple vista y al tacto, hay que reconocer que el resultado es realmente bueno.







La corona es roscada de cara a asegurar su resistencia al agua de 200M o 20 ATM y va firmada. Una característica peculiar es que podemos escoger si la queremos posicionada a las 4, o bien a las 10. Un gran detalle en cuanto a personalización y que se ofrece sin sobreprecio, adaptando el reloj a nuestros gustos, y a si lo llevamos en la muñeca izquierda o derecha.







El bisel es de acero inoxidable con el inserto en material cerámico de color negro. Parece grueso, pero a juzgar por las cotas que da la marca no lo es tanto. La esfera tiene una luz o diámetro de 39,5mm. Habría quedado mucho mejor con el bisel del mismo color que la esfera, como en el Reef Blue. Ver la esfera y el bisel en color rosa le habría dado un aspecto impresionante. Rota unidireccionalmente con 120 clics.







La esfera de color rosa con efecto tornasolado o sunburst me resulta más espectacular aún que la del Oris Aquis Date.







Los índices horarios están aplicados, no tienen un contorno metálico, así que parece como si todo fuera lumen. El resto de leyendas, así como los marcadores minuteros van impresos en color blanco.







Hablando del lumen, no indican el compuesto aplicado. Me parece Swiss Super-Luminova BGW9

que brilla en color azul claro. La tenemos en las manecillas, los marcadores horarios, pero también en el bisel. La intensidad es buena, aunque no espectacular como en el Addies AE1968, y su duración es también buena. Justo lo que esperamos en un reloj de buceo.







Se ha montado un cristal es de zafiro, aparenta ser grueso y bastante abombado o convexo, lo cual recuerda en cierta forma al cuerpo redondeado de una medusa. Lleva tratamiento antireflejos en la cara interna, aunque por su curvatura es inevitable que produzca reflejos en algunos ángulos.







Las tres manecillas son de tipo espada pero con poca curvatura, casi parecen de tipo índice recto. Desde MAS han optado por el habitual contorno plateado, una elección que no es lo mejor para el contraste. Sin embargo como el bisel interno es también de color rosa, su reflejo hace que normalmente las veamos oscuras o casi negras, mejorando así la legibilidad. El extremo de la aguja segundera es de color rosa, un aspecto que me gusta mucho y que no resta funcionalidad.

La tapa trasera es roscada de acero inoxidable, y muy acertadamente lleva un grabado con un buen altorrelieve representando la medusa Irukandji.







El brazalete es de acero inoxidable. Tiene 20mm de ancho a la altura de las asas. El cierre es de seguridad y va firmado. Su mecanismo de apertura es a presión.













No se declara un peso, así que usando mi balanza con todos los eslabones de armis puesto me ha dado una cifra de 180g.

Movimiento

El MAS Irukandji monta el más que habitual calibre mecánico de carga automática bidireccional Seiko NH35A. Es el mismo que ya comocemos del Invicta Pro Diver 9094OB, el Venturo Field Watch #2 o el Meccaniche Veneziane Redentore.







Se trata de una maquinaria de precio asequible, pero que con los años, ha demostrado ser fiable y conocida. Agradable de utilizar, con posibilidad de remonte manual y disponiendo de parada de segundero. Oscila a 21.600 vph, tiene 24 rubís y según el fabricante proporciona al menos 41 horas de reserva de marcha, y una desviación máxima de entre-20/+40 segundos/día. Tienes más detalles en las especificaciones oficiales de Timemodule TMI (1,1 MB. en formato PDF).







Lo que marca la diferencia es que en Matthew and Son han regulado su marcha, como en el más caro Circula Classic Automatic. No indican en cuántas posiciones, pero sí que lo hacen en un rango de -5/+5 segundos/día, lo cual es una cifra brillante. Mi unidad cumple esas especificaciones, habiendo medido unos +4 segundos/día, de nuevo una cifra estupenda y que supera a la mayoría de calibres suizos de gama media.







Sensaciones

Quizás te parezca extraño llevar un reloj rosa, el color característico del sexo femenino. Pero cuando lo ves en el Irukandji Stinger Pink uno se da cuenta que combinado con sus formas eminentemente masculinas, la combinación es sensacional. Un toque transgresor como conducir un Ferrari amarillo o calzar unos zapatos de color rojo. Como decía antes, esa sensación con un bisel también rosa habría dado un resultado sensacional.







Aunque soy diestro y llevo el reloj en la mano izquierda, decidí a propósito encargarlo con la corona a las 10, aunque lo lógico hubiera sido a las 4. La motivación era un poco la misma que antes, hacer que el reloj fuera diferente del resto. Si lo alternas con otros relojes te da la impresión de llevarlo al revés, cuesta acostumbrarse por ejemplo a manipular la corona, pero tiene mucho atractivo y si buscas algo diferente, realmente lo es.







Es un reloj voluminoso, especialmente por su grosor, pero no resulta incómodo. Dentro de lo que son los relojes tipo diver, tanto su diámetro (46mm entre asas) como su peso se puede considerar tirando a ligero.

En mi unidad el cierre del brazalete va extremadamente duro, algo que se nota incluso a la hora de abrirlo. Es lo que llaman cierre primario con bloqueo por fricción. Supongo que con el uso se irá suavizando, pero eso me inclina a pensar que una apertura por pulsadores habría sido mejor.







Conclusiones

El Matthew and Son Stinger Pink Irukandji se vende a 475 AU$ (294€ al cambio), el mismo precio que el resto de Irukandji. Es un precio más asequible que un Tempore Lux V One, un Undone Aqua o un Spinnaker Amalfi Diver, lo cual es muy bueno. Durante la campaña de Kickstarter era aún mejor: Entre 329 AU$ y 379 AU$ (203€-234€ al cambio).







No sólo ofrece buenos materiales y acabados, sino que además nos ofrece una poco habitual gama de colores y la capacidad de personalizar la posición de la corona. Para quien lo valore, son cualidades que pocas marcas ofrecen, y que yo sepa, ninguna a ese precio.







Un buen reloj, recomendable para usarlo diariamente. Pero además, una pieza ideal para aquellos que como yo, teniendo ya varios relojes en su haber buscan uno que sea visualmente diferente sin necesidad de invertir demasiado dinero.







▲ Más ▼ Menos Diseño, personalización y color de la esfera

Precio competitivo Bisel de color negro

Cierre demasiado duro