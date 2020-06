Puede parecer un contrasentido que necesitemos un cargador para relojes solares. Quiero decir, una de las virtudes de la alimentación solar es que se nutre de una fuente de energía virtualmente inagotable, así que podemos despreocuparnos en ese sentido. No obstante me ha ocurrido con los últimos relojes de Casio que incorporan conectividad Blutooth, que el consumo debe ser tan elevado, incluso aunque no se use, que terminan descargándose.

Es algo que he experimentado con los Casio G-Shock GMW-B5000D y los Casio G-Shock GW-B5600, si bien en generaciones anteriores, o sea relojes sin Blutooth, todo ha funcionado correctamente (GW-M5610, GW-6900, MTG-M900, GW-9400 «Rangeman», Citizen Pilot Eco-Drive, W-S210HD, …). A un consumo energético más elevado, no le ayuda que sean piezas que me ponga con poca frecuencia, unido a los días nublados o de confinamiento la cosa empeora.

Los relojes solares los guardo en una caja con tapa de cristal, entra la luz natural del exterior a través de una ventana, no es que sea muy intensa, pero la aprovechan casi todo el día. Esa cantidad de luz parece ser suficiente para la mayoría de mis relojes, como mucho, cuando bajan de máxima carga (H) a media (M), los saco al balcón a la luz indirecta del sol, y en un día vuelven a tener plena carga.

Cuando comprobé el nivel de energía de mi GMW-B5000D y de los dos GW-B5600, me di cuenta que estaban al 40%, 50% y 70%. En estos modelos, saber cuánta carga tienen es muy engorroso. Como ya expliqué, no lo muestran en el LCD, y necesitan que instales en un dispositivo móvil la deleznable app G-Shock Connected>.

Como con el resto de relojes, los saqué al balcón. No eran días demasiado luminosos, pero en una semana, los niveles no pasaron de 60%, 70% y 90%. Por algún motivo, esos relojes con Blutooth, cargan también más lentos. Inicialmente pensé que su acumulador CTL1616 pudiera estar dañado, pero sería raro que ocurriese lo mismo con 3 relojes nuevos. Pensaba que si eso había sucedido en primavera, quedarme sin carga en invierno hubiera sido mucho peor.

Desesperado busqué alternativas, al fin y al cabo si para los relojes automáticos existen los Watch-Winder, en los solares debería haber algo parecido. Una solución algo más sofisticada que dejar los relojes junto a una lámpara o una linterna LED. Tras mucho buscar y preguntar, encontré dos modelos, el CoolFire Solar Watch Fast Charger que parece que ha dejado de fabricarse, y el ETT Eco Tech Time que encontré en Amazon por 20€.

Ambos modelos dicen ofrecer aproximadamente una intensidad lumínica de 30.000 lux, a tenor del Manual de instrucciones módulo QW-3461/QW-3459 (1,2 Mb en formato PDF), eso es casi como un día radiante en el exterior:

– Día soleado exterior: 50.000 lux

– Día soleado cerca de una ventana: 10.000 lux

– Día nublado cerca de una ventana: 5.000 lux

– Iluminación fluorescente interior: 500 lux

El ETT Eco Tech Time, con número de modelo ET-99247-LAL02, viene firmado en su manual de instrucciones por Trend News Europe GmbH, una compañía que apenas debe ser la distribuidora del producto, indudablemente de procedencia china. Incluye una toma de corriente con salida USB, y un cable USB con extremo Micro USB. Lo podemos dejar conectado al puerto USB del PC, a un Powerbank, o a la toma de red, lo cual da mucha flexibilidad.

El aparato no tiene un aspecto de máxima calidad, pero tampoco se ve excesivamente barato. Su panel cuenta con 12 luces LED, y proporciona una intensidad muy elevada. Lo mejor de todo es que no se calienta en absoluto, algo que era inicialmente mi mayor preocupación.