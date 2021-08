Relojes para mercados emergentes

Hace unas semanas que en la Galería de los lectores se comentaba sobre los Orient Tres Estrellas y Orient TriStar, no confundir con los Orient Star.

La gama Tri-Star de Orient se lanzó al mercado en los años 1970, lo hacía como respuesta a los relojes de cuarzo que empezaban a popularizarse, ofreciendo relojes mecánicos de carga automática a precios económicos, y compitiendo de esta manera con los Seiko 5 y Citizen Seven. Aunque los relojes de cuarzo eran ya más precisos y comenzaban a igualar en precio a los relojes mecánicos tenían un problema en cuanto a su durabilidad: El mantenimiento. Pocos relojeros de la época se atrevían a abrir un reloj de cuarzo, menos aún teniendo en el almacén la pila de botón necesaria, que eran caras y difíciles de conseguir.

Desde entonces, los populares 3-Star se han seguido fabricando, y por supuesto vendiendo. Sin embargo, oficialmente no en España ni en otros países en principio desarrollados. No hay más que pasearse por la web oficial de Orient en España o de Platisur, su distribuidor para no encontrar ni una mención a estos humildes, modestos y fiables Orient 3 Star.

No es una política comercial acusable en exclusiva a Orient Watch Company, sino que también la practican otras marcas como Casio, algo que pusieron de manifiesto en Zona Casio a raíz del W-737. La historia se repite con la marca Q&Q propiedad de Citizen Holdings Co., Ltd o Pulsar de Seiko Watch Corporation cuya presencia en los mercados europeos o estadounidenses es puramente anecdótica.

Por un lado en países en vías de desarrollo es complicado acceder a la última tecnología, las rentas bajas, así como la falta de componentes incitan a que los relojes, ya sean automáticos como de cuarzo, sencillos, fiables y duraderos, sean los preferidos por la mayoría de sus ciudadanos. De forma natural, esos relojes sería una estupenda alternativa aquí también, hablamos que un Orient Tristar cuesta menos que un Steeldive SD1996, y ese es el problema que a nivel de ventas pretenden evitar. Las marcas prefieren ocultar esos modelos, y así que nos decantemos por modelos mucho más caros como el Orient Triton o el Casio G-Shock GMW-B5000D, unos relojes estupendos, pero que ni cualquiera puede permitirse, ni todos van a necesitar.

El problema de esto es que con internet y la abundancia de información, todo se acaba sabiendo. Basta profundizar un poco entre el contenido promocional e interesado para encontrar la verdad subyacente. Cosas que explican porque un Orient Bambino Segunda Generación Versión 2 tiene fijado un PVP en nuestro país de 285€, aunque podamos comprarlo en Europa o en España con todas las garantías por menos de 110€. ¿Quién pagará 285€ por un reloj si puede tener un Tri-Star por 50€-90€? Un Tri-Star nos da un reloj con caja y brazalete de acero, un cristal mineral y una maquinaria robusta y reparable.

Por eso aunque en la actualidad tenemos Orient 3-Star en el clásico tamaño de 37mm como el FAB00009C, o el FEM0501LF; en 40mm como el RA-AB0F07B, RA-AB0F09L o el RA-AB0F15S; y los nuevos de 43mm como el FAB0B002W9, solamente encontrarás este último en puntos de venta oficiales, el resto, los baratos y asequibles simplemente no interesan.

Internet, además de traernos esa información, nos ha facilitado las importaciones paralelas, que podamos adquirir el reloj que queramos procedente de un mercado que no es el nuestro.