Comentarios de cine (XXXVIII)

Vamos con la trigésimo octava entrega de los comentarios de cine:

– Amor a la deriva: 6/10. La historia de amor y las experiencias es bonita. El drama de la situación, es quizás la peor parte, creo que la película se recrea demasiado en ella.

– Ad Astra: 5/10. Me gustó el título, el trailer y los actores. La película tiene pocas sorpresas, uno sabe como va a desarrollarse, así que aunque está muy bien hecha, el resultado desmerece bastante.

– A young man with high potential: 7/10. Inquietante y bien llevada en el sentido que como espectador te introduces en la situación y en cómo se va de las manos. Lástima que el final no sea tan contundente e intenso.

– Anna: 7/10. Me gusta el estilo de Luc Besson. En este caso, la ambientación, y la música de Eric Serra me han parecido alucinantes. La trama basada en flashbacks da bastantes giros, muchos de ellos imprevisibles.

– Atrevimiento: 6/10. Los actores no son demasiado convincentes, sin embargo si pasas la mitad de la película, te encontrarás con tensión hasta el final, y algunos giros bastante sorprendentes.

– Aves de presa -y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn-: 4/10. No soy un experto en cómics, y la película nos cuenta la historia de la novia de Joker. Estéticamente es muy atractiva, aunque la historia apenas tiene interés, ni los toques de humor me han resultado divertidos.

– Baby Driver: 5/10. Con robos y persecuciones de coches al estilo Transporter, esperaba una película que me gustase. No está mal, pero la exageración de los bailes y los movimientos del protagonista, así como un intento de combinar música y acción al estilo vídeo clip que no encaja, la echa a perder bastante.

– Bad Boys for life: 7/10. Conmemorando el 25 aniversario de Dos Policías Rebeldes, sigue la tónica de entregas anteriores: humor, acción, coches y Will Smith. Si te gustaron las dos previas, esta te gustará igual.

– Belleza oculta: 6/10. La idea es muy buena y Will Smith me encanta. El resultado podría haber sido mejor, incitando más a la reflexión, pero aún así me ha gustado como transmite el mensaje.

– Bloodshot: 6/10. Una historia aceptable, mucha acción, buenos efectos especiales y Vin Diesel. Lo que uno podría esperar.

– Borning: A todo gas: 5/10. La historia es igual de sencilla que en su secuela, y todo igual de previsible. Aunque como las persecuciones y las escenas de acción son peores, globalmente es inferior.

– Borning 2 (Børning. Más rápido, más peligroso): 6/10. La típica película de persecuciones de coches, con los tópicos personajes. La novedad que que es noruega y se desarrolla en escenarios de países nórdicos repletos de nieve y hielo.

– Ciudadano X: 7/10. Muy bien ambientada en la Unión Soviética de los 80, y con una investigación que aunque dura, te mantiene pegado a la pantalla. El final es algo triste, pero vale la pena.

– Cocote: 4/10. Dominicana, muy costumbrista y con muchos experimentos visuales, algunos acertados y otros no. Sin embargo la trama es tan lenta y tan difícil de seguir que es difícil mantener el interés con ella.

– Con ganas de triunfar: 6/10. Titulada como «Lecciones inolvidables» en España tiene a Edward James Olmos y Andy García, un gran plus para una película de éxito académico en la comunidad hispana, que no obstante, podría haber sido muchísimo mejor.

– Dos policías en apuros: 6/10. El típico humor dominicano en una película sin muchas pretensiones, pero con la que pasas un rato agradable.

– El arte de vivir bajo la lluvia. Mi amigo Enzo: 6/10. Parece una película fácil, carreras de coches y un perro. Pero ha superado mis expectativas, es graciosa a ratos, tierna, …

– El buen pastor: 6/10. Una historia muy bien ambientada, con un buen reparto, y De Niro como director. A veces se hace lenta, y otras demasiado rápido como para entender todos los detalles.

– El conductor (Driver): 7/10. Película de 1978 con una jovencísima Isabelle Adjani, una buena historia policial, y excelentes carreras de coches.

– El gigante Google: 7/10. Antiguo documental de cuando Google empezaba a triunfar, muy interesante a nivel retro-histórico.

– El hoyo: 6/10. Tal vez se repite demasiado con el hambre, sin bien la lectura social que tiene está lograda. Lástima que no se profundice aún más en el hoyo, si es un experimento, si es una prisión…

– El juego más frío (Coldest game): 5/10. Rodada y ambientada en la Polonia de principios de 1960, en plena Guerra Fría y las crisis de los misiles de Cuba, la trama podría haber dado mucho de sí. Al final el protagonista es demasiado extraño, y los acontecimientos ni enganchan, y de van desgranando la trama.

– El niño que domó el viento: 7/10. Una historia ambientada y rodada en Malaui, llena de superación, ciencia y progreso, tanto individual, como colectivo. Buena recomendación.

– Estafadoras de Wall Street: 5/10. Con buena música, escenarios de Wall Street, timos, y Jennifer López la película podría haber sido mucho mejor. Al final es entretenida sin más.

– Fast & Furious. Hobbs & Shaw: 6/10. De esas películas sin pretensiones y llenas de tópicos que recuerdan a las sagas de acción de los 80. Es entretenida, y cumple con lo que uno espera.

– Géminis: 6/10. Los dos papeles de Will Smith están muy bien caracterizados. La historia es bastante típica, pero con algún punto original en donde destacan los valores compartidos.

– General Commander: 4/10. Es indignante que resulte aburrida. Con Steven Seagal, buenas localizaciones incluyendo Filipinas, tiroteos, persecuciones y chicas guapas. El motivo es sencillo, no tiene historia. Por lo visto era un proyecto de serie de televisión que terminó en una película, que salió directamente también para televisión. Desconozco si se llegó a estrenar en cines.

– Getaway: 6/10. La historia es casi inexistente, y la actuación flojilla. Supongo que por eso las malas críticas, pero tiene buenas escenas de carreras de coches, con mucha acción y bastante verosímiles. El escenario búlgaro de Sofía, le da un toque más a su favor. Me ha entretenido, muy del estilo Need for Speed.

– Go karts: 4/10. Sin muchas pretensiones, es la historia típica y tópica de un jovencito que lucha por hacerse un lugar en las carreras. La novedad, que se enfoca en el karting. En cuanto al resto, previsible.

– Guía sexual para una segunda cita: 4/10. Comedia romántica previsible y con pocos momentos graciosos. Mejor sáltala.

– H0us3: 6/10. Los actores no son muy buenos, y el final se queda abierto, pero el desarrollo es muy bueno. Pocas veces he visto algo que mezcle tan bien la tecnología actual con una historia creíble, y encima española.

– Joker: 6/10. Muy bien hecha y con una trama que explica muchas cosas del pasado de Joker y Batman, pero que a veces se hace demasiado lenta.

– La cocina del infierno: 5/10. Ambientada en los años 70 en Nueva York, unas mujeres toman el mando del crimen del barrio. No aburre, pero muchas veces se hace lenta, y otras tantas falta de profundidad.

– La pantalla desnuda: 5/10. Película nicaragüense muy premiada que ya en 2014, se aprovecha de una idea muy actual. Un móvil desaparece con grabaciones íntimas en él. La lástima es que no profundice más en el asunto.

– Larceny: 5/10. Tiene el reclamo de Dolph Lundgren, en una película bastante como las de antaño. Acción, tiros, pero al final con buenos valores morales. Lástima que la película no tenga nada especial.

– Le Mans ’66 (Ford v Ferrari): 7/10. La película tiene acción, tensión y buen reparto. La historia seguramente esté algo exagerada, mejor dicho idealizada, pero si te gustan los coches y su historia, es muy recomendable.

– Los ángeles de Charlie: 6/10. Nueva versión de la serie televisiva, entretenida, no aburre, pero sin nada de especial.

– Matar al mensajero: 6/10. Era demasiado pequeño para entender la historia. Explica el apoyo estadounidense a la guerrilla de los Contra de Nicaragua y la lucha contra el tráfico de drogas. La historia del periodista protagonista, es valiente y dramática.

– Objetivo Washington DC: 6/10. No he visto la anterior «Objetivo Londres», me parece una película entretenida y con bastante acción, aunque tiene algunos momentos en que resulta lenta.

– Oro y polvo: 6/10. No sólo es de las pocas películas dominicanas que es seria, sino que además su desarrollo no es previsible como podríamos imaginar. Se empaña un poco por las secuencias de acción, que no están a la altura.

– Plan de escape 3: 4/10. No es de las películas en las que Stallone es sólo el reclamo que aparece menos de 10 segundos. Es el protagonista, y ni así se salva porque la película es bastante típica y sin demasiada emoción.

– Primero de enero: 6/10. La historia es sencillita, pero muy emotiva gracias al niño protagonista y a los paisajes de RD.

– Punto límite cero: 6/10. Teniendo en cuenta que es de 1971, las escenas de carreras son muy verosímiles. Lo malo es que el resto de la historia y los personajes raros que aparecen son demasiado de otra época.

– Rambo Last Blood: 6/10. Última entrega de Johnny Rambo, que a diferencia de Rocky no supera las anteriores. La primera hora se hace un tanto aburrida, mientras que los 40 minutos finales, incluidos los títulos de crédito, valen realmente la pena.

– Senna: 7/10. Largo documental que se centra en testimonios de personalidades en la actualidad, pero que se centra exclusivamente en la carrera en la F1 de Ayrton Senna.

– Spenser Confidencial: 5/10. Mark Wahlberg suele participar en películas que no están mal. Ésta, a pesar del un comienzo poco original, pero bueno, se va desinflando bastante.

– Terminator. Destino oculto: 6/10. Es bastante irregular, con momentos buenos y momentos malos. Que esté ambientada en México, es al menos una novedad agradable.

– Transcendence: 6/10. El planteamiento es original, aunque rápidamente cae en los tópicos. Al final no está mal, pero podría haber estado mejor.

– Un mar de enredos: 6/10. Comedia romántica que empieza con la parte más de comedia, no demasiado lograda, pero que va evolucionando hacia la parte romántica, cosa que hace muy bien.

– War on everyone: 5/10. Uno no sabe si es humor o drama. Algunas escenas son graciosas y los personajes diferentes, pero sólo sirve para pasar un rato.