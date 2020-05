Cómo en DTime me engañaron al comprar un reloj falso

Tras las buenas sensaciones del Tudol Pelagos (STRYVE Pelagos), ya mencionaba que me quedaba con las ganas de tener una copia de alta calidad, un high-grade. El precio era mucho más elevado, y quería ganar con la imitación más económica. Como al final quedé satisfecho con ella, opté por ir a por la que es considerada la mejor falsificación del Tudor Pelagos 25600TB, la Best Edition Blue Dial Titanium Case & Bracelet A.2824 que produce la Z Factory en China.

Podéis pensar que si esa era la versión que quería, y que se vende a unos 300€, comprar la anterior, la STRYVE Pelagos, era tirar el dinero, pero me encapriché de él. En casi todo el mundo las falsificaciones de cualquier artículo, incluyendo los relojes, son ilegales. Eso quiere decir que no es legal fabricarlos, ni venderlos, pero tampoco importarlos. De manera que hay un riesgo, y ese riesgo es que la mercancía pase por aduanas. No me refiero solamente a tener que abonar los correspondientes impuestos, sino a que la mercancía puede ser requisada o incautada, y entonces nos quedamos sin reloj. Era algo que quería probar con la copia más barata, a fin de cuentas si esa superó la criba, y se enviaba por los mecanismos normales de Aliexpress.

El caso es que tras buscar en varias webs de réplicas de relojes (falsificaciones o fakes) me encontré con DTime International o DTIME | Globally On Time, una web que llevaba desde 2007 en el negocio. Sabían de lo que hablaban, las diferencias entre las diferentes fábricas, un blog muy interesante en donde comparaban el reloj original con la copia, y te explicaban todo el proceso paso a paso. De hecho hasta encontré buenas referencias a esa tienda. El proceso pintaba bonito, una vez hacías tu pedido, y lo habías pagado, entonces probaban el reloj, le hacían incluso prueba de estanqueidad y te mandaban fotografías y vídeos para que tu lo aceptases. Tenían experiencia a la hora de hacer el envío, una web seria, y el vendedor respondió atentamente a todas mis cuestiones por email. Me dio confianza, porque incluso mostraban testimonios reales.

Para hacer la historia corta, me robó 354,90$, y esto lo cuento como advertencia, porque si alguien desconfiado como yo, que conoce internet, y que le gustan los relojes ha sido engañado o estafado, cualquiera puede convertirse en su víctima o de otra organización parecida.

Como referencia, podéis echarle un vistazo a estos testimonios:

No me da vergüenza reconocer que fui timado o engañado. Espero que sirva para evitar el problema a otros… Desgraciadamente me dí cuenta más tarde que aunque en la web se presentaba como Adrian, en sus emails firmaba como Merrick, un indonesio supuestamente basado en Singapur.

21 de abril de 2020

Después de preguntarle algunas dudas por email a [email protected], y de que el vendedor respondiera rápido y profesionalmente, me decido a hacer la compra. Por precaución opto por pagar por Paypal que es el método más seguro. Pese a que ello implica en DTime01.co un recargo del 5%. Me llegan unas instrucciones por email, debo hacer el pago como «Familiar o Amigo». Sé que es un riesgo, pero entiendo que quieren evitarse las comisiones, así que accedo. No sospecho que ya he pagado un sobrecargo del 5% precisamente por esas comisiones. Me indica que debo hacer el pago a un nuevo email: [email protected].

























Según el recibo de Paypal, el dinero lo ha cobrado Nerdan Harim.













22 de abril de 2020

Siguiendo con su tónica rápida y profesional, me responde indicando que han recibido el pago, pero que espere 24 horas a que sea confirmado. Esto es un procedimiento que he visto en algunas tiendas legales, y que se usa para evitar mandar el producto, y que una vez hecho el comprador retire el dinero.







27 de abril de 2020

Tras volverle a contactar, tanto en [email protected] me responde de nuevo con rapidez. Pide disculpas por un problema en el sistema, y dice que todo está bien.







13 de mayo de 2020

No he tenido noticias de ellos pese a que les escribo cada 3 o 4 días. Han pasado casi 3 semanas desde que hice y pagué el pedido, y la situación me escapa. Mi cerebro se excusa pensando que quizás están de vacaciones, o que me ignoran debido al COVID. Lo hago a todos los buzones que conozco que tiene: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] e incluso a los formularios de la web.







15 de mayo de 2020

Decido registrarme en su web con un nuevo email, y hacerles un nuevo pedido. Es la forma de saber si siguen vivos.













Ese mismo día recibo un email de la tienda, me dicen las mismas instrucciones de Paypal, pero que debo hacer el pago a una nueva cuenta: [email protected]







En un último intento, respondo a ese email preguntándole como está mi pedido original.







17 de mayo de 2020

No obtengo ninguna respuesta por su parte. Pero ahora ya saben que sospecho. Me preocupa que entre los dos pedidos, el #20200036 y el #20200041, hay 4 más. Gente a la que como yo le habrán robado el dinero. Sé que saben que he descubierto el engaño, porque la tienda está ahora desmantelada, en construcción. Hay un email de contacto ( [email protected] que aparentemente nada tiene que ver con DTime.







18 de mayo de 2020

Reporto la actividad a Paypal. Como el pago fue como amigo, no puedo solicitar la «Protección al comprador». Así que lo hago como una actividad ilícita.







Me hacen cambiar todas las contraseñas, validar mi móvil, etcétara. Para al final determinar que ha sido una transacción autorizada. No han mirado nada sobre el supuesto fraude ni su legalidad







Conclusiones

No os fieis de la web dtime01.co, tampoco de variaciones tipo dtime.store, Dtime.su ni dtime.co.