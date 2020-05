Aquel Duward Aquastar

Mi historia con los relojes empezó hace muchos años, ya lo expliqué anteriormente. Desde que recuerdo me gustaban los relojes, pero a parte de eso, no llegué a profundizar en el tema hasta tiempos mucho más recientes.

Después de que a finales de los 90 mi madre me regalase un Lotus Chronograph, pasó algún tiempo hasta que ella se ofreció a regalarme otro. En concreto fue en 2011, para mi cumpleaños. Las relojerías del barrio estaban monopolizadas por Lotus, Festina, Viceroy, y en aquellos tiempos también por Time Force. Entonces me topé en el escaparate con un modelo que me resultó muy atractivo, deportivo, cronógrafo y con esfera blanca que desde siempre habían sido mi paradigma de reloj favorito. Le acompañaba un pequeño expositor con una campaña publicitaria con la que me sentí identificado. No hacían relojes de moda, sólo buenos relojes.

Entonces miré la marca, se trataba de Duward, un nombre que me sonaba del pasado, y que pensaba que había desaparecido. Realmente nunca cerró, pero si es cierto que tuvieron que reenfocarse para paliar las diferentes transformaciones que sufrió el mercado. Aquel reloj era además, representaba el resurgir de una legendaria marca de relojes española.

Se trataba de un Duward Aquastar D95059.11, un reloj de precio relativamente elevado para mis estándares de aquel momento, y que finalmente conseguimos con un interesante descuento. Un reloj que me acompañó de viaje con amigos por Lisboa, y en muchos otros momentos importantes más de mi vida. Pero también un reloj que cada vez que lo veo, o cada vez que lo uso, me recuerda mi pasado relojero, y a mi madre.







Con el tiempo repetí con Duward / DERSA, y escogí el Duward Aquastar Hockenheim D95518.02. Creo que ya sólo me falta un Aquastar 200M vintage.

Tras bastante tiempo guardado en la caja, hoy me lo he vuelto a poner, he sentido aquellos maravillosos recuerdos de relojes, y sin poderlo evitar, he comenzado a reflexionar.







En 2011, opté por el resurgir de una marca, por un reloj que me pareció especial y que escogí. Una marca española llena de tradición relojera. No sabía que la sede se encontrase en Barcelona, pero lo que no podía ni siquiera llegar a imaginarme, es que menos de 8 años después, visitaría sus oficinas, entrevistaría a Álex Vendrell, su propietario, y desde entonces mantendríamos una buena relación.

No puedo menos que sentirme privilegiado por ello, por haber disfrutado plenamente de máquinas tan maravillosas como son los relojes, por haber, al menos intentado, difundir ese entusiasmo y esa pasión, y por las personas que he ido encontrando en el camino. Tanto responsables de marcas, compañeros de afición, lectores del blog, … Todos aquellos que sentimos algo especial al llevar un reloj en la muñeca.