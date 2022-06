Dirk Pitt y su Doxa

Desde niño que me gustó la literatura de evasión, durante muchos años devorando bolsilibros de ciencia-ficción. Poco a poco fui introduciendo otros géneros en mis lecturas, especialmente los de investigación. Me imagino que por eso me gusta tanto el James Bond de Ian Fleming o la patria Brigitte Montfort de Lou Carrigan. Por supuesto también los clásicos de Sherlock Holmes escritos Arthur Conan Doyle o en menor medida Modesty Blaise de Peter O’Donnell.

Sin embargo no fue hasta hace bien poco que descubrí a Dirk Pitt, el personaje de Clive Cussler que lanzó su primera aventura en 1973 («Peligro en el Mediterráneo»), hasta llegar a su vigesimoquinta novela «The Devil’s Sea» de 2021. Pitt es un aventurero que protege el entorno oceánico, algo muy novedoso en aquella época. No sólo es un hombre de acción en el sentido de poseer muchas habilidades, sino que también hace gala de un intuitivo y entrenado ingenio.

Al igual que el Paul Davis de J.G. Chamorro, el personaje de Cussler tiene bastante que ver con el propio autor, así que dejadme que os explique brevemente su biografía.

Clive Eric Cussler nació en Illinois en 1931 y falleció en 2020 en Arizona. Su padre sirvió en el ejército alemán durante la I Guerra Mundial, y su tío llegó a ser un as de la aviación en la misma época. Así que no es sorprendente que durante la Guerra de Corea Clive Cussler se alistara en la Fuerza Aérea de EE.UU, llegando a ser sargento.

Después de eso se dedicó a la publicidad, primero como copywriter y después como director creativo. Según se dice, ideando anuncios televisivos y de radio con gran impacto.

En 1965 comienza a escribir para en 1973 publicar su mencionada primera novela. Sin embargo su afición era la exploración marítima, habiendo llegado a descubrir más de 60 barcos hundidos de los que también explicó por escrito su historia de no-ficción.

Dirk, su personaje, trabaja en la National Underwater and Marine Agency (NUMA), una organización encargada de explorar y preservar los entornos oceánicos, una suerte de ONG ficticia, que pocos años después pasaría a existir en la realidad cuando el autor la creara en el mundo real.

Quizás no sean unas novelas demasiado conocidas, prueba de que apenas ha sido llevado al cine o la televisión con la más notable excepción de Sahara (2005) con Matthew McConaughey y Penélope Cruz, basada en la novela del mismo título de 1992.

A Clive Cussler le gustaban los automóviles clásicos, tenía una buena colección, y muchos de ellos aparecían también en la ficción, siendo conducidos por el habilidoso Dirk Pitt quien muchas veces nos transmitía las sensaciones de pilotaje con esos coches. Pero en cuanto a reloj, Pitt no cambiaba tanto, llevó siempre un Doxa Sub 300T («aqua-lung»).

Antes de su incursión en el mundo publicitario, Cussler estuvo trabajando en una tienda de buceo durante dos años. En su último día de trabajo su jefe le regaló una caja azul con aquel Doxa 300T, era el año 1969. Por aquella época Doxa ofrecía relojes de submarinismo muy especializados, eran robustos al tiempo que sus precios eran más bajos que los de las marcas de lujo. Relojes que se hicieron famosos por ser los primeros relojes de buceo con la esfera en color naranja, según se dice, a raíz de un estudio creado por la propia Doxa que indicaba ese era el color con mejor legibilidad bajo el agua.

Durante los casi 50 años que se publicaron novelas de Dirk Pitt, y las más de 100 millones de copias vendidas, Pitt siempre llevó su Doxa 300t en la muñeca, nunca cambió de reloj, al igual que hizo su autor.

Me gusta el hecho de que sea un reloj que aún se venda, pero más aún que no se haya vendido a la industria cinematográfica como pasó con 007.