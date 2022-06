Glycine Combat Sub 42 Quartz (GL1016)

Hace no mucho tuvimos aquí al novísimo Glycine Combat Sub 39 GL400, y hoy repetimos con Glycine y con el Combat Sub en su versión de 42mm. Si recordáis, ya probé el Glycine Combat Sub 42 (GL0189) así que os estaréis preguntando porque repetir una review. En una palabra «quartz», porque este Combat Sub 42 ((GL1016) lleva un movimiento de cuarzo suizo a la vez que mantiene todas las especificaciones que vimos en los otros Combat 42: Cristal de zafiro, resistencia al agua de 200 metros, Swiss Made, Swiss Movement, y la legendaria robustez de los Glycine Combat.

No todo es exactamente igual, prueba de ello es que estos modelos se denominan Combat Sub 42 Sport Quartz, así que tienen más que ver con los Combat Sub 42 Sport automáticos a los que se les ha agregado el siempre funcional y en ocasiones odiado cíclope como tenían los Combat Sub 42 Sport GMT. Sin embargo lo más importante, su precio, 295€ en la tienda Glycine oficial para Europa, casi la mitad que sus hermanos automáticos.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 11mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de aluminio Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 172g Movimiento Ronda 715 Swiss Made. 5 rubís Complicaciones Parada de segundero, ahorro de energía, EOL Prestaciones -10/+20 segundos/mes. 60 meses de autonomía Origen Suiza. Swiss Made Garantía 2 años PVP 750 CHF / 295€ (oferta 275€) Distribuidor Glycine Watch SA / Glycine Stores Europe (Tandem Watch Group BV -TWG-)

Introducción

Los Glycine Combat Sub Sport 42 Quartz no son relojes nuevos, ya que fueron lanzados por Glycine SA el pasado año 2021, pero sí son una nueva incorporación al distribuidor oficial para Europa Glycine Store Europe.

La historia de los Glycine Combat de cuarzo, no es tan reciente como podríamos pensar, y aunque la marca siempre ha apostado por calibres mecánicos, ya en 2009 teníamos Glycine Combat Quartz, en aquel momento con cajas de 40mm y usando el calibre ETA 955.112. Desde entonces fueron incorporándose nuevos modelos, llegando hasta estos Combat Sub 42 Sport Quartz de hoy que como es característico en la marca suiza se ofrecen ya de entrada en multitud de variables, todas ellas disponibles en el mercado Europeo:

– GL1012: Esfera gris con bisel gris y negro.

– GL1013: Esfera azul con bisel azul y negro.

– GL1014: Esfera verde con bisel verde y negro.

– GL1015: Esfera negra con bisel azul y rojo.

– GL1016: Esfera azul con bisel azul y rojo (Pepsi).

– GL1017: Esfera marrón con bisel negro y marrón.

– GL1018: Esfera gris con bisel negro y naranja.

Y como ya es sabido, el distribuidor oficial para Europa, Glycine Store Europe perteneciente a Tandem Watch Group nos lo ofrece a unos precios que son imbatibles. Son menos de la mitad del precio de lista en la web oficial Suiza, pero además con envío gratuitos, sin sorpresas de aduanas, y con una garantía real de 2 años.

Presentación: Es un Glycine

Estamos al tanto de los empaquetados de Glycine y del Glycine Store EU porque lo pudisteis ver en la prueba del Glycine Combat Sub 39 GL400. No entraré en demasiados detalles de él, sólo recalcaré que si ya era un packaging muy bien resuelto para un reloj en torno a los 500€, en uno que no llega a los 300€ como es este caso resulta brillante, por encima de la media y mucho mejor al de sus rivales.

Comienza por la caja en la que se transporta, estéril y sin ninguna identificación en la parte exterior, pero que al abrirse muestra la decoración y el branding de Glycine Europa y de Glycine. Nunca había retratado su desempaquetado o unboxing de manera completa, así que echadle un vistazo al vídeo del final para verla en todos sus detalles.

Como ya sabemos, se acompaña de una gamuza para la limpieza del reloj que está firmada por la marca, y de los dos escuetos manuales, uno para la versión automática y otro para la de cuarzo. Podéis descargarlo en formato digital en el manual de instrucciones (3,1 MB. en formato PDF).

Estética y calidad a toda prueba

Por diseño y construcción este Glycine GL1016 es muy similar al GL0189 que ya conocéis, consiguientemente en primer lugar os emplazo a aquella reseña en el caso de que no la leyerais en su momento.

La caja mantiene esos 42 milímetros de diámetro sin contar la corona, con unas formas muy similares a la de la versión automática si no es que es idéntica. Se declara un grosor de 11 milímetros, el mismo que en los mecánicos. Entiendo que la razón se debe o bien a reaprovechar componentes o a querer mantener la estética existente, ya que el calibre de cuarzo es mucho más plano que el automático (2,5mm contra 4,6mm).

Naturalmente la corona es roscada y firmada con el logotipo de Glycine.

El bisel continúa siendo de acero inoxidable con rotación unidireccional de 60 clics y un inserto de aluminio anodizado. La decoración tipo «Pepsi», tan característica y deportiva de esta variante es algo que da un aspecto diferente a este reloj, no son muchos los Glycine Combat que montan un bisel bicolor.

Máxima funcionalidad y practicidad gracias al cristal de zafiro que es plano y con tratamiento antirreflejos o AR. De este modo tenemos una alta resistencia a los arañazos junto a una transparencia y legibilidad casi absolutas. Como los Combat Sport, se ha dotado al cristal de una lupa de aumento o cíclope sobre el fechador, una solución controvertida que algunos valorarán positivamente y otros no.

La esfera es de color azul oscuro mate, esto es, sin brillos ni tornasolados que puedan distraer o distorsionar la lectura. Lleva índices aplicados con contornos pulidos que de nuevo heredan el diseño «Submariner» de los Combat Sub Sport. Barras en las horas principales, un triángulo invertido a las 12, y el resto con círculos. Todas las inscripciones van impresas en blanco (Logotipo, marca, modelo), así como los marcadores minuteros del contorno.

Algo que valoro muchísimo en un reloj de cuarzo, y que no es fácil de encontrar ni siquiera en relojes más caros es que la segundera esté perfectamente alineada con las marcas de minutos. Los saltos de la segundera se realizan con precisión entre esas marcas, sin ninguna desviación. Algo que Glycine ha logrado en este Combat Sub 42 Quartz y que puedo atestiguar personalmente, aunque debido a su movimiento y los diferentes ángulos en algunas fotografías no lo parezca.

Las manecillas son las reconocibles en los Combat Sub con forma de pencil o lápiz en donde la horaria lleva un círculo para facilitar su identificación, y la segundera un rectángulo. A diferencia de otras versiones que he probado van pulidas a espejo en vez de cepilladas haciéndola más elegantes, pero sin que yo perciba ninguna reducción en la legibilidad.

Como reloj de buceo lleva lume en los índices, las tres manecillas y la perla situada a las 12. Es de color blanco a la luz del día que se ilumina en una tonalidad verdosa en la oscuridad, es decir un RC Tritec Swiss Super-LumiNova® C1 como el del Combat Sub 39 en vez del C3 de los Combat Sub 42 más clásicos. La refulgencia no es tan duradera, y el brillo lo es ligeramente menos. No obstante es suficiente incluso en un uso deportivo.

La tapa trasera es de acero inoxidable pulido y funciona a rosca, algo obligatorio en un reloj que garantiza una resistencia al agua de 20 ATM. En su parte central un grabado láser muestra el nombre del modelo, el logotipo de la marca y dos focas o leones marinos que lo rodean. El contorno se reserva para las especificaciones básicas del reloj donde echo en falta que nos indiquen el tipo de pila que se usa. Seguimos teniendo un número secuencial que identifica de manera única nuestra unidad. La mía es la 36.617, algo que me hace pensar que la han reseteado iniciando un nuevo conteo, probablemente para estos modelos con calibres de cuarzo. Recordad que en el Combat Sub 39 íbamos por el 1.083.344, y en otro Combat Sub 42, pero Automatic, muestran el 1.075.196.

El brazalete es de acero inoxidable, todo va en efecto cepillado salvo los laterales de los eslabones. Tiene 22 milímetros de ancho entre asas, y usa un cierre desplegable por pulsadores y con bloqueo de seguridad que va firmado. Es el mismo que en los modelos automáticos, sólo el brazalete se vende en la tienda europea a 110€, que teniéndolo en cuenta el reloj es una oferta excelente.

La marca declara un peso de 172 gramos que coincide con los 170 gramos que yo he podido medir, exactamente lo mismo que la versión automática.

Movimiento

En el interior de este reloj hay un calibre suizo de cuarzo, el Ronda Normtech 715 fabricado por Ronda AG. La familia Normtech de Ronda son los movimientos de acceso, aquellos que no cuentan con ninguna característica especial y que pese a ellos son utilizados en relojes de un amplio abanico de precios, desde piezas de gama media, hasta relojes de entrada de marcas de lujo.

Se ofrece en dos acabados o niveles distintos y es importante diferenciarlos. El más básico es el «Swiss Parts», en el que como su nombre indica, sólo algunos componentes son de origen suizo. El segundo es el «Swiss Made», que cumple con las regulaciones de la FHS para ser considerado suizo y que entre otras cosas, está ensamblado en el país helvético. Además de eso, hay ciertas diferencias técnicas, mientras que el más económico dispone de 1 rubí y la decoración es niquelada, en el suizo son 5 rubís con decoración dorada e indicación de pila baja o EOL. Lógicamente siendo este Glycine Quartz un reloj Swiss Made, sólo era posible recurrir al calibre más elevado, así que contamos con un movimiento de cuarzo que es reparable, tiene más rubís, y está mejor decorado.

Sus prestaciones están por encima de los calibres de cuarzo japoneses que todos conocemos, ofreciendo una precisión de -10/+20 segundos al mes, y una respetable autonomía de 5 años con solamente una pila tipo botón 371 (370/SR69/AG6/SR920SW) de 1,55v y entre 30 y 45 mAh de capacidad. Ofrece parada de segundero, y hace las veces de función de ahorro de energía (PS), según los de Ronda, reduciendo el consumo energético en un 70%, y cuenta con indicador de nivel de carga de pila bajo (EOL), haciendo que la segundera avance cada dos segundos cuando ello ocurre. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (3,5 MB. en formato PDF).

En una semana he registrado un desfase en torno a 1 segundo, lo que vendrían a ser 4 segundos al mes que es una cifra muy buena. Ello significa que cuando tengamos que cambiar la hora el reloj apenas habrá sufrido un adelanto de 24 segundos.

La lástima es que no hayan montado el 715Li que con una pila CR-2016 llega hasta los 10 años de autonomía, al tiempo que también ofrece una versión Swiss Made con 5 rubís y también indicación de baja carga de pila.

Sensaciones

En la muñeca se siente como cualquier otro Combat Sub de 42 milímetros, ¡que no es poco! Un reloj táctico, resistente, robusto y que se siente muy sólido. De hecho ya habéis visto que el peso es del automático y el cuarzo es idéntico; pero a su vez con buenos acabados y estética elegante. Es cómodo de llevar gracias a su relativa delgadez que lo hace compatible con puños de camisa sin ningún problema.

No soy un hombre de cuarzos, emocionalmente no me transmiten esa magia que sí veo en un reloj mecánico. Sin embargo, soy ante todo un aficionado a los relojes, lo que me apreciar la histórica calidad de Glycine también presente en este modelo, y que duda cabe, que está ahí presente para cualquier otro connoisseur.

Conclusiones

Está claro que aquellos que busquen la legendaria calidad de Glycine SA con la precisión y fiabilidad que ofrece el cuarzo tienen en este Combat Sub Quartz alternativa muy recomendable. Pero también para todos los que busquen un reloj con buen nivel prestacional a un precio mucho más asequible que los automáticos puesto que hablamos de 295€.

En este sentido sus rivales son los relojes Swiss Made con pretensiones deportivas. Por analizar algunos fuera de las marcas más conocidas, un Victorinox Swiss Army INOX con unas dimensiones similares, también Swiss Made, con el mismo Ronda 715 y cristal de zafiro se pone a 499€. Cierto que con descuentos puntuales lo podremos conseguir a menos de 400€, pero también que no hay brazalete de acero en esa versión (sí lo hubo y lo sigue habiendo en el Professional Diver y el Mechanical); un Certina DS Action Precidrive con mejor movimiento a 485€; y un Swiss Military Dive 200M a una tarifa de 379€ ofrece solamente un cristal K1 en vez de zafiro. Mientras que en el otro extremo un Longines Conquest, a mi modo de ver por encima tanto en materiales como en calibre, sale a 800€, y un Jaguar J860/C inferior en construcción y calibre (Ronda Powertech 515) a un PVP de 350€ con ofertas a unos 290€, precio similar al de los Swiss Military Hanowa Neptune, Offshore y Scuba.

▲ Más ▼ Menos Reconocible línea y calidad Combat Sub

Precio asequible Lupa de aumento controvertida

Módulo Ronda 715 en vez de 715Li

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,7

Vídeos

Galería