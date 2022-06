Steeldive SD1970T

Vuelvo a traer el conocido Apocalypse, Apo o Captain Willard de Steeldive, el modelo que ellos denominan Steeldive 1970 o SD1970, al que en esta ocasión le han agregado una «T» al final, imitando lo que ya vimos con la «U» del Casio G-Shock GW-M5610U. ¿Qué significa esta letra T? Lo normal sería que fuera titanio, pero ese no es el caso.

La diferencia de este modelo es que incorpora el calibre PT5000 en vez del archiconocido NH35, y de ahí debe venir. ¿Por qué no SD1970P o SD1970PT? Eso ya nadie lo sabe. Llevaba tiempo con muchas ganas de experimentar el calibre HKPT PT5000, y con las buenas experiencias que pudisteis leer en la prueba del RSWC Verne / San Martin SN0076G , me faltaba tenerlo en un reloj que me gustase.

Comparado con los 74€ que pagué por el Addies MY-H8 / Steeldive SD1970 hace casi dos años, este ha costado más del doble (149,95€). ¿Valdrá la pena?

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43,8mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 93g sin correa Movimiento HKPT PT5000. 25 rubís. 28.800vph Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen China Garantía 1 año PVP 159€. Oferta y disputa 119,95€ Distribuidor Steeldive / Aliexpress

Introducción

Siendo exactamente el mismo modelo que el Addies MY-H8 / Steeldive SD1970, os enlazo a su correspondiente prueba para que tengáis contexto sobre el modelo.

Sólo me gustaría aclarar que hay diferentes versiones de este Steeldive, ya que al menos de momento no se ofrece con la submarca de Addies Dive. Lo podréis encontrar inclusive con esferas estériles, pero prestad atención ya que en esas versiones que salen por unos 100€-110€, pese que en principio monten también el calibre PT5000, no tienen el bisel luminoso (full-lum), y por tanto puede haber más diferencias.

Presentación

La clásica presentación en forma de cofre negro de sobra conocida por el fabricante Fuzhou Astar Import And Export y que usualmente vemos en Steeldive y otras marcas. Os emplazo a la review del Steeldive SD1958 «Black Bay» para más comentarios.

Diseño y construcción

Tomando como referencia el Steeldive SD1970 / Addies MY-H8 que ya conocemos, este Steeldive 1970T es idéntico en todos los sentidos, percibiéndose solamente la ventana del fechador algo más pequeña y ligeramente más al interior, debido a que el PT5000 tiene menor diámetro que el NH35 (25,6mm contra los 27,4mm), y por tanto un disco de fecha algo más pequeño y desplazado.

Se aprecia también como el doble índice a las 12 ha cambiado de diseño, estando los bastones algo más separados y más estilizados.

La otra diferencia es relativa al lume, que aunque tiene un rendimiento similar parece estar mejor aplicado o ser de un compuesto de mejor calidad, algo que podría ser algo específico de mi unidad nada más y que no tendría porque ser extensible a todas las unidades fabricadas.

Movimiento

En la review del RSWC Verne / San Martin SN0076G ya os expliqué lo poco que se sabe del PT5000, así que era cuestión de ponerlo en el cronocomparador y confirmar si fue un caso aislado o es una tónica más o menos general.

El resultado obtenido ha sido una desviación diaria de 10,25 segundos/día sin ningún error de beat y con mucha regularidad. Un valor comparable al de un ETA 2824 en grado estándar, y que supera las cifras de los últimos Sellita SW-200 que he ido probando como el del Peren Nera Rogue.

Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y con los problemas de suministro y de subidas de precios de Seiko, es posible que el PT5000 pueda posicionarse como un sucesor de igual calidad, pero mayor rendimiento.

Sensaciones

Todo parecían ser mejoras sobre el SD1970 que ya me causó buena impresión. Acostumbrado a los problemas en los relojes chinos, y siguiendo el ejemplo de en qué deberías fijarte cuando recibes un reloj, observé que el bisel no tenía holguras, pero la corona no enroscaba ni desenroscaba correctamente. Debía estar algo desalineada, bien su tija, bien el cañón. Es un problema bastante extendido, incluso en relojes de mayor precio y controles de calidad como el Spinnaker Amalfi.

Al poder contar con mi SD1970 no me costó abrir la disputa en Aliexpress comparando ambas versiones. El vendedor se mostró sorprendentemente comprensivo y accedió a indemnizarme con 30€ del precio pagado. La sensación no es la ideal, se nota esa falta de alineación o ajuste, pero es cierto que lubricando la corona con aceite de silicona la cosa mejoró notablemente.

Parece que Steeldive, San Martin y otras marcas de acceso de origen asiático llevan ya unos años en el mercado, pero los controles de calidad siguen fallando. Una pena, porque terminan empañando una unidad en concreto de un reloj que de otro modo sería excepcional para su precio.

Conclusiones

A Steeldive/Addiesdive les falta un distribuidor en nuestro país, algo como lo que tienen con Pagani Design España, de manera que verifiquen el producto y se hagan cargo de su asistencia post-venta y de garantía. Porque la historia se repite, un reloj muy bueno, a precio estupendo, con un calibre que por fin está a la altura, pero en el que volvemos a incurrir en el riesgo de que la cosa pueda salir mal.

▲ Más ▼ Menos Calibre PT5000

Estupendo color azul de la esfera Fallos en la calidad

Precio muy incrementado

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 7 Prestaciones 7 Precio 7 MEDIA 7,4

