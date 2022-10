Doxa Sub 300T Professional. Review

Hace tiempo rendí tributo a la relojera Doxa de la mano de Dirk Pitt / Clive Cussler, y sin dejar de lado el mundo de la literatura, en «A contrarreloj 10: Paul Davis, la chica de ojos claros», se incluía un relato corto titulado «El juego de los relojes robados» protagonizado por un reloj de la marca (lo podéis encontrar dentro de A contrarreloj: Paul Davis Segunda temporada.

Una marca que personalmente siempre me ha gustado por la fidelidad a sus orígenes y por su independencia; pero que al tiempo resulta enormemente desconocida en el panorama europeo. La reseña de hoy tiene como protagonista al Doxa Sub 300T Professional, uno de los modelos más legendarios de la marca, y con una icónica esfera en color naranja, que si bien es relativamente común actualmente, debe su popularidad precisamente a Doxa Watches.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 13,65mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Naranja Bisel Rotativo unidireccional de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 120 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW 200. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga bidireccional Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/-12 segundos por día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 1.890€ Distribuidor Doxa Watches (DOXA Uhren AG)

Introducción

En 1880 el joven de 12 años Georges Ducommun comienza como aprendiz de relojero. Solamente 9 años después en 1889, funda su propia marca: Georges Ducommun, Fabriques Doxa, dedicada principalmente a la producción de relojes de vestir. Aunque muchos lo desconocen, el nombre Doxa deriva del griego clásico (δόξα) que significa gloria.

En 1910 se registra la marca Doxa, y se rebautiza la fábrica como Doxa Watch Factory, según sus objetivos, la empresa debería ser capaz de fabricar cualquier pieza de reloj. En 1918 la fábrica emplea ya a centenares de trabajadores.

En 1921 se convierten en el suministrador oficial de Bugatti para relojes del tablero de instrumentos, equipándolo en su Tipo 35.

Paulatinamente la fama, o gloria si se quiere, de la marca va en aumento, sucediéndose rápidamente las innovaciones técnicas: relojes antimagnéticos, calibres altamente resistentes, etcétera. Georges fallece en 1936, sucediéndole su yerno Jaques Nardin, nieto del fundador de Ulysse Nardin. Con él llega la sofisticación: horas saltantes, alarmas y pointer dates. En 1944 renombra la factoría como Manufacture des Montres DOXA.

Sin embargo a partir de 1960, la casa decide centrarse en los relojes de buceo. Aunando su ingeniería y su técnica, buscan la experiencia de multitud de buceadores profesionales, incluyendo a Jacques-Yves Cousteau. De hecho es en esta época donde Doxa realiza su estudio acerca de la legibilidad bajo el agua, concluyendo que la hasta entonces poco habitual esfera naranja es la más eficaz, y desde entonces convirtiéndose en un estándar, no sólo para la marca, sino también para la relojería en general.

De esa manera, lanzan en 1967 su Doxa Sub 300, el que se considera el primer reloj diseñado específicamente para buceo, y accesible para la mayoría de clientes, al que le sigue en 1969 el Sub 300T «Conquistador», el primer reloj destinado al público que disponía de válvula de escape de helio (Rolex no la lanzaría hasta 1971).

En 1968 Doxa se integra dentro de Synchron Group junto a Cyma y Ernest Borel, que se extingue en 1980. Synchron S.A. reaparece en 1990, previsiblemente haciendo relojes muy al estilo Doxa, hasta que en tiempos más recientes, aparecen con su 70s Military, virtualmente idéntico al nuevo Doxa Army.

Pero antes de eso, en 1978, Montres DOXA S.A. junto a Ernest Borel y Aureole es adquirida por Aubrey Frères S.A., quien en 1997 la vende a la familia Jenny. Esta familia fue la propietaria de Jenny & Cie S.A. una empresa fundada en 1963 y que cosechó gran éxito en los relojes de buceo. Poco después de esa fecha, la familia decidió centrarse en Doxa y abandonar la marca Jenny.

Herederos de aquel Sub 300 de 1967 está actualmente el Sub 300 de 2020, y del Sub 300T relanzado en 2002 y actualizado desde 2019 tomando algunos elementos de la serie limitada Sub 1200T.

Centrándonos en los 300T, se nos ofrecen las siguientes variantes:

– Professional Orange (840.10.351.10): Esfera naranja.

– Sharkhunter (840.10.101.10): Esfera negra.

– Searambler (840.10.021.10): Esfera plateada.

– Caribbean (840.10.201.10): Esfera azul marino.

– Aquamarine (840.10.241.10): Esfera cian.

– Divingstar (840.10.361.10): Esfera amarilla.

– Whitepearl (840.10.011.10): Esfera blanca.

Casi todas se pueden escoger con correas de caucho en el mismo color de la esfera o con brazalete de acero inoxidable tipo granos de arroz.

Presentación

Empezamos con una cubierta deslizante de cartón en color blanco, es estéril sin ninguna identificación, confirmando que se trata de un elemento protector para el transporte, nada más.

Dentro encontramos una caja del mismo color y material, pero mucho más gruesa y de calidad. Va firmada en negro por «Doxa 1889» y luce el característico isotipo de la marca en color naranja, una tonalidad que tiene mucho que ver con Doxa, y que me parece muy representativa.

Retirándole la tapa es cuando nos encontramos el verdadero empaquetado. Un estuche de armazón plástico y recubierto en textil de color azul marino que replica en blanco el nombre de la marca y su año de fundación, y que mantiene el emblema en naranja.

El cierre/apertura funciona con una cremallera de material plástico también en color naranja. Se siente de buena calidad, manteniendo a la vez el enfoque deportivo que hiciera famosa a la empresa. El interior está recubierto también de tejido en azul, algo tipo nailon que se aleja del aterciopelado más habitual.

La dotación pasa por la habitual tarjeta de garantía válida por dos años, y un manual de instrucciones que cubre todos los modelos de la marca y está traducido al inglés, alemán y francés. Además, permiten consultarlo y descargarlo online, algo conveniente y muy de agradecer, pero que podrían haber aprovechado para agregar el idioma español, al menos en la versión digital.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, con la mayoría de sus superficies cepilladas, lo que evita reflejos innecesarios. La excepción son los laterales, que están pulidos, dándole un aspecto más refinado. Tiene 42,5 milímetros de diámetro sin contar la corona (aproximadamente 44mm con ella). Habidas las circunstancias es bastante delgado: 13,65mm que considerando que ofrece una resistencia al agua de 120 ATM, equivalente a 1.200 metros de presión estática de agua o de 4.000 pies, es todo un logro.

La corona es lógicamente roscada, también de acero inoxidable, en esta ocasión espejado. Va firmada con el logotipo de Doxa, y como detalle añadido, lo hace con su bonito e icónico color naranja.

En el lado opuesto de la caja destaca la válvula de escape de helio (Helium Escape Valve o HEV), imprescindible para salvaguardar la integridad del reloj en descompresiones de buceo de saturación. A diferencia de la de Davosa es de funcionamiento automático, de manera que no hay que operarla manualmente.

El bisel es de acero inoxidable, rotativo unidireccional 120 clics. Usa un sistema patentado que muestra una doble indicación con el tiempo de inmersión en minutos en color negro con fondo cepillado en el aro interno (lo que implementan la mayoría de divers), pero también una numeración en naranja con fondo pulido mostrando la profundidad en pies en el anillo externo. Tanto el bisel externo como el interno giran de manera sincronizada, aunque uno ocupe la zona habitual del bisel externo, y la otra del interno que en la mayoría de relojes es fijo.

El cristal es de zafiro plano con tratamiento antirreflejante, mirándolo de perfil podemos apreciar lo grueso y reforzado que está, sin embargo ofrece un grado de transparencia y de legibilidad extraordinario.

Las agujas son de tipo bastón con contornos en negro mejorando su contraste y por tanto, aumentando la legibilidad en cualquier condición de luz. Son asimétricas, con una minutera más gruesa y terminada en punta, dándole la preponderancia necesaria para poder alienarla con el bisel y así calcular tiempo y profundidad.

Esta esfera «Professional» reproduce el icónico color naranja de Doxa, es un naranja puramente funcional, no tan claro como el de otros relojes, pero que demuestra su absoluta legibilidad. Todas las leyendas están impresas en color negro, incluyendo los marcadores de minutos. La marca (Doxa Automatic) y el modelo (Sub 300T Professional) adoptan unas posiciones poco convencionales a las 10 y las 4 que aún así gozan de gran equilibrio y simetría. Mientras que los índices horarios con forma rectangular, van contenidos por dos bastones metálicos también en color negro.

Por supuesto tenemos pigmento luminiscente, se nos dice que es Swiss Super-LumiNova, y todo parece indicar que es tipo C3 por su tono verdoso a la luz del día y verde-amarillo al refulgir. Da un brillo bueno, y tiene una duración muy buena, salvo por la perla de las 12 que usa un pigmento naranja con algo menos de brillo y con mucha menos duración.

La tapa trasera es de acero inoxidable con acabado pulido a espejo. Tiene una forma bastante cónica, con su parte central más elevada en donde vemos el logotipo grabado a láser. En el perímetro se nos hace mención a la efeméride 50 aniversario del modelo (1969 a 2019) y el número «3505808» que se refiere a la patente original de 1967 Urs Alois Eschle para el bisel (US3505808A).

El brazalete es de acero inoxidable con 20mm de anchura entre asas. Tiene una parte central estilo grano de arroz (Beads of Rice) y unos laterales con eslabones convencionales. Me parece muy acertado porque combina la estética de los setenta con la funcionalidad actual. Para diferenciarlo más aún, los eslabones están cepillados, mientras que los granos de arroz van pulidos. Los eslabones van atornillados en vez de con pernos/pasadores, no solamente resultan más fáciles de poner y quitar, sino que además son mucho más resistentes.

El cierre es tipo desplegable, muy sólido. No tiene bloqueo de seguridad, estando firmado por el isotipo de la marca. Llama la atención que encontramos dos juegos de pulsadores. El primero es el convencional que sirve para abrir el broche. En cambio el segundo es el que desbloquea la extensión de buceo, permitiendo variar la longitud del armis en aproximadamente 1,5 cm., un valor que debería ser suficiente para llevar encima del traje de neopreno, y que a nivel más mundanos nos da la posibilidad de ajustarlo entre verano e invierno sin tener que ir toqueteando micro-ajustes.

La marca no declara el peso del conjunto, según mi balanza de precisión calibrada han sido 201 gramos, sin duda contundente, y lo esperado en un guardatiempo que está preparado para resistir una enorme profundidad.

Movimiento

La ficha técnica de Doxa nos dice que se monta un calibre Swiss Made con 26 rubís. Anteriormente equipaban un ETA 2824-2 de 25 rubís, por lo que todo parece apuntar a que el nuevo es un Sellita SW200-1. No se indica en que grado de acabado, ni tampoco se declara un desfase máximo, sólo que su reserva de marcha es de al menos 38 horas. Para el Sub 300 se dan las mismas cifras, pero agregando que está certificado cronómetro por el COSC, así que en los 300T, podemos tener estándar, spécial/elaboré o incluso top. Como es habitual, os dejo un enlace a sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF).

Es un movimiento de carga automática con posibilidad de remontarlo manualmente y dotado de parada de segundero que encaja muy bien con la filosofía del reloj. Late a 28.800 vph, así que incluso en su grado más básico suele ofrecer buenas precisiones, una media de +/- 12 segundos al día, con un valor máximo de +/- 30 spd ajustado en dos posiciones. Puesto en el cronocomparador me ha sorprendido obtener unos resultados bastante discretos, un adelanto de 19 segundos al día, con una uniformidad bastante discreta.

Una historia que me conozco, y en seguida me vino a la mente el Hanhart Pioneer One. Con las medidas de seguridad en los aeropuertos, los vehículos de reparto eléctricos, y un sinfín de campos magnéticos circulando por el ambiente, decidí recurrir al desmagnetizador. Los resultados, saltaron a la vista:

Una estabilidad perfecta, y una desviación de solamente 2 segundos diarios. Cifras excelentes que me hicieron pensar que tal vez el acabado usado fuera elaboré (ajustados en tres posiciones a una media de +/- 7 segundos por día con un máximo de +/- 20).

Desde Doxa dicen que el movimiento ha sido decorado por ellos. Al ser la tapa trasera ciega no he podido comprobarlo, quizás sólo sea la masa oscilante que está personalizada, o quizás el trabajo vaya más allá.

Sensaciones

Doxa es de las marcas que me apasionan por su historia, relojes que te retrotraen a la época dorada del buceo y de la aventura. Es un reloj emblemático y verdaderamente revolucionario que conserva toda la esencia de la década de 1970. Así que más que el cómo se lleva el reloj, lo que me fascina es cómo se siente.

En la muñeca el reloj no se ve grande. En primer lugar por la forma de la caja de estilo cojín que la hace parecer más compacta, y en segundo lugar, por el comedido diámetro de su esfera o luz (unos 26mm), que una vez eliminado el bisel externo y el interno se queda en un tamaño más bien pequeño. No en vano los 44,5 milímetros de distancia entre asas lo hacen cómodo de llevar, casi como si no lo llevaras, si no fuera por su tranquilizador peso. Se viste con mucha comodidad, exactamente como fue concebido «El Conquistador», permitiendo una gran libertad de movimientos, y sin exponerlo a golpes o roces accidentales.

El tacto de la corona es delicioso de operar, muy meritorio teniendo en cuenta lo sellada que debe estar, lo mismo que el bisel, con un ajuste perfecto, sin ninguna holgura, y una resistencia al giro justa, ni muy suave, ni muy duro.

Relativo al funcionamiento del bisel, es sencillo de comprender, el propio manual del usuario nos explica con mucha claridad su funcionamiento al modelar las tablas de la marina de EE.UU para calcular el tiempo de buceo que a una determinada profundidad no requerirá parada de descompresión durante el regreso a la superficie. Supongamos que son las 13:24 horas y lo más profundo que pensamos descender son 100 pies (30 metros). El SUB dirá cuánto tiempo puedes permanecer para evitar tener que detenerte durante el ascenso.

1. Gira el bisel para alinear el marcador de descenso con los minutos de la hora actual (13:24).

2. Fija 30m o 100 pies en el anillo exterior. El anillo interior muestra un tiempo de inmersión seguro de 25 minutos.

3. Una vez que has llegado a la profundidad de inmersión, sigue controlando el minutero. Comienza el ascenso a las 13:49 (13:24 + 25 minutos).

Conclusiones

El Sub 300T es una leyenda viva en relojes de buceo, y Doxa es al tiempo una marca icónica en esa disciplina que a lo largo de los años ha logrado mantenerse fiel a esos principios. El PVP de 1.890€ es un reflejo de ello, afortunadamente sin sorpresas de aduanas y con el envío incluido. Puede parecer elevado, pero está en la línea de rivales como el Oris Aquis Date con los que comparte calidades, acabados y calibre, pero sobre los que vence en cuanto a historia y resistencia al agua. En Montres DOXA consideran que sus márgenes comerciales son pequeños, por lo que apenas ofrecen descuentos. De hecho si miramos en webs de segunda mano nos daremos cuenta de lo bien que conservan su valor.

Emocionalmente para todos aquellos que valoramos la historia de la relojería, me parece muy fácil de justificar, obteniendo con ese dinero un reloj muy especial y deseado (como prueban la multitud de homenajes tipo Seestern, Thorn, Sea Knight, Tactical Frog, RSWC, etcétera). Para aquellos que no lleguen a sentirse identificados con un icono de la relojería que cambió el curso de los relojes de buceo, quizás un Longines Hydroconquest sea una opción más racional.

▲ Más ▼ Menos Marca histórica y modelo emblemático y revolucionario

Sumergibilidad muy llevable Lume

Precio elevado

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 9 Calibre 8 Prestaciones 9 Precio 5 MEDIA 8,1

