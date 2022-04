El decálogo 2: Fernando Herrero Peletero

Tras inaugurar esta sección de decálogos con la primera entrega de El decálogo: Javier Gutiérrez Chamorro, hoy contamos con la presencia de nuestro primer lector que se ha animado a compartir un poco sobre si mismo y de su afición relojera: Fernando Herrero Peletero.

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

Soy Fernando Herrero Peletero (Fernando en los comentarios). Soy técnico electrónico e informático (tengo dos títulos de la antigua FPII) y trabajo desde 1999 como técnico informático en una empresa editora de un diario. Mi perfil como informático es programador. Por una extraña mezcla entre afinidad y trabajo me he convertido en el «experto» en producción y tratamiento de color del departamento, lo que implica saber técnicas de impresión, filmación y cosas que son más propias de «Artes Gráficas» que de informática.

Mi vena «electrónica» me sirve de vía de escape y publico en mi blog (https://lab.fawno.com) cosas de electrónica, programación o lo que me apetezca en ese momento, ya que también tengo mi vena de divulgador.

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

Mi primer reloj pudo ser el de la primera comunión, uno de agujas que apenas llevé ese día. Enseguida tuve un Casio (vete a saber cual).

Crecí en el barrio de la Rotxapea (Pamplona), un barrio obrero repleto de huertas (hoy no tantas). No tuve falta de nada importante, pero aprendí a apañarme con lo que tenía y mi padre hacía de manitas mitad por necesidad (para ahorrar en casa), mitad porque le gustaba. Yo enseguida me aficione a desmontar cosas para averiguar cómo funcionaban. Hasta que no entré a FP no tuve mis propias herramientas, por lo que usé durante años unas tijeras como destornillador.

Con un amigo compré los primeros libros de electrónica cuando yo aún cursaba 7º de EGB (dos años antes de empezar FP), disfruté como un enano las clases de mates, física, química, dibujo técnico y educación física. Lengua, Inglés no tanto. Supongo que mi innata curiosidad y mi interés por las materias de corte científico me llevaron a estudiar electrónica primero e informática después.

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

Tengo un F91 que compré para mi hijo y no usa, un BM-600 y un PRT-20 que es el que uso. El F91 lo usé una temporada hasta que volví a ponerme el PRT-20. El BM-600 lo llevé hasta que se rompió uno de los enganches de la correa.

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

Me atraen mucho los smart-watch, pero me horrorizan los relojes de los que hay que estar pendientes. Los relojes que he usado el último cuarto de siglo me han permitido olvidarme de hacer ningún tipo de mantenimiento más allá de cambiar la pila o la correa cada varios años. Eso es lo que pido a un reloj: que no me tenga que preocupar de él para nada en muchos años.

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

Como adicto a la ingeniería me fascinan las maquinarias, sin embargo reconozco que la relojería no es algo a lo que le preste mucha atención.

6) ¿Y lo que menos te gusta?

Por algún extraño motivo no disfruto con el mantenimiento de los relojes, por ejemplo no soporto la idea de dar cuerda a un reloj. Por eso los relojes inteligentes pese a que me atraen mucho no los miro con buenos ojos: su recarga requiere demasiada atención por mi parte.

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

Resulta evidente que la relojería no desaparecerá y aunque no sea un campo en el que esté bien informado, creo que se dividirá en varios nichos:

Reloj como accesorio de moda: relojes de “vestir”, para lucir en ocasiones. Reloj como instrumento especializado (trabajo, deporte…): hay muchos trabajos y deportes donde la utilidad de un reloj especializado supera con creces cualquier otro sistema de conocer la hora. Reloj como dispositivo práctico: siempre habrá momentos, lugares y preferencias personales en donde la practicidad de un reloj económico sea bienvenida.

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

Mi deseo egoísta sería que aparecieran relojes inteligentes con mantenimiento mínimo (un año de batería) y precio asequible (no se pide que el deseo sea realista).

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Puede que si, pero me lo guardo para otra ocasión, no voy a soltarlo todo en la primera cita.

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?

Conocí la página de Guti como otras tantas: buscando algún tipo de información. Vete y recuerda ahora qué estaría buscando. Y lo sigo por lo mismo que sigo a tantas otras: ofrece información fiable, bien documentada de temas que son de mi interés… y de los que no son de mi interés muchas veces resulta entretenido por la manera de contar las cosas.

