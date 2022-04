Acero Watch XLII Girola

En la presentación de los modelos de Acero Watch sé que muchos de vosotros os quedasteis con las ganas de saber más acerca de sus relojes. Por cierto que si no lo leísteis en su momento, tenéis la charla con su máximo responsable en Entrevista a Javier Picón Manzanal de Acero Watch. Corporation.

Os recuerdo que los modelos que presenté en su día eran los Acero XLII Girola, Acero Automático Epístola con correa Hirsch blanca, Acero Solar Gótico con correa Hirsch Beige y el Acero Fusión Ricci y tenía que escoger uno sólo para la prueba. Había dos que me encantaban de una manera especial, el Solar Gótico de los pocos relojes españoles que se han atrevido a montar un movimiento solar, y el XLII Girola con movimiento automático que además de ser mecánico tenía un tamaño que me resultaba más apetecible: 42mm en vez de 40mm. De manera que a continuación podréis leer mis impresiones acerca del XLII de Acero Watch Corporation.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 12,85mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Silicona negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento SII/TMI NH38A. 24 rubís. 21.600 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Diseñado en España. Japan Mov’t Garantía 2 años PVP 259€ Distribuidor Acero Watch Corporation

Introducción

Acero Watch Corporation es una empresa burgalesa fruto de la iniciativa personal de Javier Picón Manzanal que en 2017 decidió producir su propio reloj, uno que rindiera tributo a la Catedral de Burgos, que en 2021 iba a celebrar el VIII Centenario del inicio de su construcción. El primer modelo apareció en el mercado en 2019, y rápidamente le siguieron tres más hasta completar el catálogo actual de la marca.

No quiero extenderme demasiado en esta sección introductoria puesto que tenéis gran cantidad de detalles en la entrevista a Javier que he mencionado, y también en el artículo sobre los modelos de Acero Watch.

No obstante como «una imagen vale más que mil palabras», y «a buen entendedor, pocas palabras bastan», aquí tenéis la imagen que lo ejemplifica todo.

Entrando de lleno en esta gama Centenario Automático XLII, decir que consta de dos variantes:

Centenario XLII Coronería (referencia 4931 ): Esfera negra, numerales blancos, manecillas esqueletizadas metálicas y correa de cuero marrón.

): Esfera negra, numerales blancos, manecillas esqueletizadas metálicas y correa de cuero marrón. Centenario XLII Girola (referencia 4928): Esfera blanca, numerales negros, manecillas sólidas con lume negras y correa de silicona negra.

No se han limitado a ir a lo fácil, cambiando el color de la esfera sin más, es decir, lo que hacen muchos fabricantes, sino que han buscado por un lado la harmonía y la legibilidad de contraste, pero también una estética y un carácter diferencial entre ambas.

Como ya comentaba, el XLII es una de mis piezas favoritas, en primer lugar porque ese XLII significa 42 en números romanos, es la caja más grande que ofrecen hasta el momento, eso lo hace más vistoso, y también más práctico. Pero por el otro, es el reloj más clásico de todos (mecánico, con esfera convencional), y al mismo tiempo el más fiel al Papamoscas que es la principal fuente de inspiración visible.

Presentación

Como ya visteis en la anterior presentación, todos los relojes de Acero Watch se presentan con el mismo packaging. Una caja de cartón de color negro de una calidad aceptable que lleva en color plateado el nombre de la marca, un tono que simboliza el color de ese metal y que me parece que está bien buscado.

Al abrir la tapa basculante tenemos el reloj sustentado sobre una agradable gomaespuma del mismo color.

La dotación que lo acompaña es variada: un manual de instrucciones que de manera somera explica el funcionamiento del reloj (aunque a nivel de diagrama muestra la versión openheart -Centenario Automático-), un díptico corporativo de la marca, la tarjeta de garantía y unos adhesivos de cortesía. Creo que cumple su cometido, pero echo de menos que no haya una tarjeta manuscrita de agradecimiento, algo que demuestre el cuidado individual a cada pedido que me consta que Javier aplica. Es algo que en lo monetario no cuesta nada, pero que a nivel de satisfacción proporciona mucho. Me sorprende también que conociendo la vertiente medioambiental de la marca, no sea posible descargar la documentación en formato electrónico, algo que es conveniente para evitar tener que buscar la caja original.

Diseño y construcción

Comenzamos como de costumbre por la caja, que siendo el nombre de la marca «Acero Watch» no podría ser de otro material que el acero inoxidable en grado quirúrgico (316L). El aspecto es espectacular, toda ella impecablemente pulida a espejo. Tiene 42 milímetros de diámetro, que combinado con un bisel delgado hace que parezca más voluminoso. No obstante con 12,85mm de espesor es bastante plano, lo que le proporciona un añadido de elegancia.

El bisel del mismo material y en el mismo acabado, es fijo. Está rodeado por dientes al más puro estilo de reloj de buceo. No obstante su cometido no es facilitar la rotación, puesto que no se mueve, sino reforzar la imagen gótica del reloj.

La corona es de generosas proporciones, y mantiene la uniformidad, de acero inoxidable pulido. Su parte frontal está grabada con el logotipo de la marca, llamando la atención un elemento en negro que la rodea. No es sólo algo estético para mantener el juego de colores, sino que ayuda también a manipularla evitando que resbale y suavizando su agarre. El funcionamiento es a presión, en consonancia con su carácter, y más que suficiente para garantizar un hermetismo de hasta 5 ATM (50m).

Su «cúpula» es un cristal de zafiro abovedado (convexo) con tratamiento antirreflejos. Nuevamente se repite que marcas prestigiosas y con tarifas más elevadas como vimos con el Tissot Visodate prescinden de la capa antirreflejante y debe ser una marca de reciente creación la que tenga que mostrarles como hacer bien las cosas.

Las agujas son de tipo bastón, estrechándose ligeramente, sin embargo tienen ciertos elementos que nos recuerdan a las del Papamoscas. Son de contornos en color negro que además de proporcionar un mejor contraste de lectura, mantienen la tónica monocromática del reloj. Para el XLII Girola no han recurrido a unas manecillas esqueletizadas como las del Coronería con esfera negra, sino que son sólidas y llevan material luminiscente.

Es un compuesto que podría ser Swiss Super-LumiNova C1, que se muestra en blanco a la luz del día, pero que refulge en un color verdoso en la oscuridad. No es el que mejor duración ofrece, pero es más de lo que podemos esperar en un reloj esencialmente clásico. Tal vez por ello sólo sean las saetas las que tengan lume aplicado.

La esfera es la parte que más llama la atención, muy amplia y con la reconocible representación del Papamoscas en su parte central. Todo es a blanco y negro salvo el logotipo de la marca y la leyenda de «Born Burgos» a las 6. Me parece que han sido muy ingeniosos al aprovechar el espacio en el bisel interno para enmarcar elementos que sin ser cruciales, sí que corroboran su identidad, como además del mencionado lema, el 1221 (año de construcción del templo), el 2021 (año del VIII centenario). Eso conlleva a que se hayan perdido los marcadores minuteros, que creo que ubicados en esa zona no habrían estropeado la línea estética, incluso yendo a la par con los dientes del bisel externo, y le aportaría una mayor funcionalidad.

Todos los elementos, incluyendo los elegantes numerales romanos van pintados, recordándonos a los relojes de otras épocas.

Ya expliqué que no era un gran fan de una correa de silicona en un reloj tan clásico como este. Me equivocaba, porque la combinación resulta interesante, pero sobre todo, es muy cómoda. Al final si 007 se atrevió a vestir de smoking con correas tipo NATO, ¿por qué no podría un reloj de vestir llevar una correa de caucho? Aunque es relativamente gruesa, resulta bastante flexible, y además viene torneada por su parte central, haciendo que se adapte mejor al contorno de la muñeca. Es algo que podemos apreciar mirando su interior, donde en esa zona hay una especie de refuerzos (contrafuertes), que ayudan a que mantenga esa forma, y que de algún modo facilitan que no se mueva una vez abrochada.

Tiene 20mm de ancho, sistema de cambio rápido (quick-release), y monta una hebilla firmada por la marca. Es de acero cepillado, y puesto que el resto del reloj es pulido me parece que peca de demasiada discreción.

En mi caso lo encargué también con el brazalete de acero o armis, un accesorio compatible con todos los modelos actuales de la marca salvo el Fusión y que aún no le he colocado porque la correa. de caucho negro que trae de serie, en contra de todo pronóstico previo le queda fantásticamente bien al reloj y es comodísima.

La tapa trasera funciona a rosca, el mejor sistema de los disponibles actualmente. Vuelve a ser de acero pulido, salvo por un pequeño anillo en mate donde figura la marca del reloj. Yo habría agregado el grado de resistencia al agua, es algo que con el tiempo se suele olvidar y la trasera es el recurso más sencillo para consultarlo. Ya que nos ofrecen la posibilidad de realizar un grabado a personalizado en ese espacio, mi unidad la pedí con «J.G. Chamorro», un tributo a los libros de Paul Davis. Lo que me ha impresionado es su parte central, que representa el rosetón de la entrada de la catedral. Está grabado con muy buena precisión, y también con mucho relieve y profundidad, como si fueran los grabados que se hacían antaño en vez de los actuales a láser. Es como si pudieras sentir esa vidriera en tu muñeca.

Según mi balanza de precisión, el peso del conjunto son 83 gramos, que es lo esperable en un reloj de acero de estas dimensiones con correa de caucho, no hay sorpresas en ese sentido.

Si lo acompañáramos del brazalete de acero, la cifra se iría aproximadamente a los 130g, que me parece liviano y que debe ser una combinación enormemente cómoda, teniendo lo mejor del acero, pero sin acarrear un peso excesivo.

Movimiento

En el interior del reloj tenemos un poco conocido calibre mecánico de carga automática de origen Seiko, el NH38A. Es una variante del más habitual NH35A, pero con las modificaciones necesarias para poder ser usado en relojes openface. Aunque más caro y difícil de conseguir que los NH35, el motivo de usar un NH38 es que además de eso no dispone de fechador, por lo que la tija no adolecerá del problema de corona fantasma que sí viéramos en el Minor Heritage. La ventaja práctica es que además nos evita que se pueda comprometer el mecanismo del fechador al manipular la hora accidentalmente, algo que no ocurre con el NH38 de este XLII Girola.

No es la primera marca que vemos forzada a ello, ya ocurrió hace años con el VARIOeveryday Empire Automatic, y es que incomprensiblemente pese a la alta demanda de este tipo de movimientos, los de Seiko siguen sin tener en su catálogo algo como un NH34, es decir, un NH35 sin mecanismo de fecha.

Por lo demás nada cambia sobre el resto de máquinas en la familia NH3x: 21.600 vph, 24 rubís, el eficientísimo magic-lever que permite una carga de cuerda en ambos sentidos, parada de segundero y remonte manual. De igual modo se mantienen las prestaciones: -20/+40 segundos por día de desviación máxima y como mínimo 41 horas de reserva de marcha. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (456 KB. en formato PDF).

En la prueba del cronocomparador, ya sabéis, con el movimiento a plena carga y medido en posición CH, tras el correspondiente período de estabilización ha arrojado unos valores muy buenos: +5,75 spd, con una buena uniformidad y con un error de beat muy bajo, lo que me lleva a pensar que antes de ensamblarlos son regulados por la marca, un valor añadido a tener en cuenta.

Sensaciones

Escogí precisamente este modelo porque me encantaba su sobriedad. Como habéis visto está plagado de elementos que rinden tributo a la catedral de Burgos, pero permanecen ocultos para alguien que no esté familiarizado con ella o que no se fije a consciencia en ellos. Un motivo conmemorativo que pasa desapercibido salvo que su propietario desee entablar una conversación al respecto, y entonces lo ponga de manifiesto.

La correa de caucho me parece muy cómoda, fue una sorpresa inesperada y que además, le da un toque diferente en lo que se refiere a la estética.

Por calidad de construcción el reloj parece de una gama superior en cuanto a precio. Los pulidos que acompañan todas las superficies del acero lo hacen elegante y vistoso.

Conclusiones

A 259€ milita a medio camino entre los precios oficiales y oficiosos de modelos de entrada de Orient o Seiko. Duros rivales a los que no obstante les supera gracias a equipamientos imposibles de ver en estas marcas. Desde características fundamentales como el cristal de zafiro con AR, o la regulación del calibre, hasta simples detalles como el cambio rápido de correas en donde todo suma. Un reloj que aunque la Catedral de Burgos no te haga sentir nada especial, si buscas un reloj de estilo clásico y atemporal convierte al XLII en una estupenda elección.

Recordar también que Acero no hace descuentos y que el envío es gratuito por MRW en pedidos de al menos 50€, es decir, en la compra de cualquier reloj.

Ahora bien, si te identificas con aquellos a quienes nos gusta sentir que llevamos una parte de nuestro patrimonio en la muñeca, pero sin necesidad de destacar ni de hacer que todo el mundo lo sepa, no tienes ninguna alternativa mejor.

▲ Más ▼ Menos Calidad de materiales y acabados en su precio

Tributo discreto a la catedral Sin marcadores minuteros

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 7 MEDIA 7,4

