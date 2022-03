El decálogo: Javier Gutiérrez Chamorro

A raíz de los 30.000 comentarios me di cuenta que cada vez somos más, y salvo excepciones, mejor avenidos. La galería mensual de los lectores es un éxito, pero también una forma de compartir relojes poco vistos, y de conocernos un poco más: «Dime qué relojes tienes y te diré cómo eres».

Hoy doy paso a una nueva sección que espero que tenga continuidad y os parezca interesante. Aunque un decálogo es en realidad un conjuto de 10 reglas, en este caso es un conjunto de 10 preguntas, un cuestionario que vosotros también podéis responder y que sin profundizar en temas personales nos ayudará a conocernos y a difundir la relojería.

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

Soy Javier Gutiérrez Chamorro de javiergutierrezchamorro.com. Me dedico profesionalmente a la informática, pero aquí me conocéis por ser el autor de esta página, por las novelas «A contrarreloj. Paul Davis», o por el software de código abierto como FileOptimizer.

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

Mi primer reloj fue un Sandoz de cuerda que me regaló mi padre, era un reloj ya antiguo, pero estaba muy bien conservado. El primer recuerdo que tengo de él es la sensación de darle cuerda con la corona, era sorprendente. También recuerdo el lume, que literalmente duraba unos pocos segundos nada más. Nunca me deshice de ese reloj, pero lo he buscado varias veces y ni rastro de él, una pena.

Sin embargo el reloj que más me marcó fue el Casio F-87W, fue el primer modelo que de verdad quería tener, la primera pieza que elegí por mi mismo. En pésimas condiciones debido al uso de un niño de corta edad todavía lo conservo.

En cuanto a mi infancia, ya era un niño friki antes de que existiera el término. Me gustaba la tecnología, las cosas modernas… Supongo que ese es el motivo por el que actualmente me gusten los relojes, tanto mecánicos como digitales.

Curiosamente no eran los relojes lo que más me gustaba en la infancia, eran los coches y la informática. La informática se convirtió en mi modo de vida, así que intento dejarla de lado en este espacio como forma de «airearme». Los coches son cada vez menos prácticos, y no es fácil tener una colección de ellos, algo que sí permite la relojería (son más baratos y ocupan menos espacio).

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

Tengo muchísimos relojes como os podéis imaginar. Me suelo de cambiar de reloj cada día, como mucho cada semana. No tengo un favorito, pero sí que tengo diez o quince modelos que son los que suelo ponerme con más frecuencia. Los que menos abundan son los cuarzos analógicos y los modelos con esfera negra, sin embargo, también tengo algunos de esos.

Algunas veces he hecho el ejercicio mental de decidir qué relojes me quedaría durante toda mi vida. Sé que estas cosas cambian, pero a día de hoy diría que el Kronos Pilot Automatic Moon Phase y el Casio GMW-B5000D.

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

El reloj de mis sueños ha ido cambiando. De niño era un Heuer, una ilusión que me duró hasta hace unos años cuando me di cuenta que TAG Heuer se ha convertido en 80% marketing y en 20% relojería. Me sigue gustando muchísimo el Zenith El Primero, pero noto como el porcentaje de marketing versus el de relojería va en aumento lo que me desencanta un poco con ellos. En ese grupo podemos meter los Omega Speedmaster, los Breitling Navitimer…

Por descarte me quedaría con el Tudor Pelagos azul (M25600TB) y con el Seiko Marine Master 300 del mismo color (SLA023).

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

Me gustan los relojes porque creo que son algo que combinan muchas cosas al mismo tiempo. Como un coche, es importante su diseño, sus características y su técnica. Son un reflejo de nuestras mejores habilidades. Pero un guardatiempo, además añade una vertiente filosófica. Son una forma de contar el tiempo, de hacer balance de todo lo que has hecho y de lo que te queda por hacer. Es también una manera de ser consciente que todo pasa.

Son objetos pequeños y que podemos portar siempre con nosotros. Eso nos permite disfrutarlos y gozarlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto además dan la hora.

6) ¿Y lo que menos te gusta?

Lo que menos me gusta de la relojería es ver cómo se está mercantilizando y convirtiéndose en un lujo, algo que en cierta medida es lógico, un reloj está empezando a dejar de ser un bien necesario, un instrumento. Pero creo que hay demasiado inmovilismo, que las marcas no suelen escuchar a los clientes y eso dificulta que lleguen a la gente.

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

La mayoría estamos de acuerdo en que se está polarizando. Estamos en una posición de extremos. Por un lado los relojes cada vez más tecnológicos (conectados y smarts), por el otro los más tradicionales. Parece que está desapareciendo el término medio de relojes funcionales. Los relojes digitales, los cuarzos sencillos.

Esos extremos se ven también en el precio. Relojes que cada vez tienen da ser más baratos y de peor calidad, y relojes de lujo cada vez más caros. Una gama media o prime que va desapareciendo y que refleja que socialmente la clase media también lo está haciendo. Cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos, pero menos intermedios.

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

Me gustan las innovaciones, tanto las electrónicas como las mecánicas. Pero lo que más me gustaría ver es que la gente volviera a sentir amor por los relojes. En relación con lo anterior es algo que las marcas no están apoyando. Parece que cada vez es más difícil encontrar relojes de calidad media a precio razonable como teníamos con Seiko u Orient. En ese sentido creo que el relevo lo están tomando las micromarcas. Diría que si hoy quieres un buen reloj a buen precio no te queda otro remedio que acudir a una pequeña marca.

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

¡Qué os suscribáis a mi canal de Youtube y que compréis mis libros! Es broma.

Como suele decirse he sido la punta de lanza de esta nueva sección. Me gustaría que más lectores y amigos se sumaran a esta iniciativa y que entre todos pudiéramos irnos conociendo un poco más.

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?

Comencé escribiendo en JGC sobre cosas que me gustaban. Mi enfoque siempre fue hacerlo en la forma que a mi me gustaría leerlo. He hablado (y sigo hablando de tanto en tanto) sobre informática y programación, sobre relojería, afeitado clásico, Made in Spain… Son temáticas que personalmente me motivan y que creo que son importantes para compartir y divulgar.

Siempre he obrado de ese modo, haciendo las cosas como a mi me gustaría que se hicieran y dando ejemplo. Profesionalmente creo que tienes que dar unos resultados por los que tu mismo estarías dispuestos a pagar; y en mi faceta pública es exactamente lo mismo.

En mis libros escribo unas historias que me encantaría poder leer de la pluma de otros, y con un estilo ágil y sin complicaciones que es el que prefiero. En cuanto a software libre y gratuito escribo programas que a mi me parecen útiles y que tienen la alta calidad y eficiencia que yo exijo a otros.

Si tu también quieres participar en este cuestionario, envíame las preguntas respondidas y numeradas junto a una fotografía tuya y las iré publicando. No olvides poner en el asunto del email «El decálogo»:

