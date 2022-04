Q&Q HS48J001Y

En la pasada Galería de los lectores de diciembre de 2021, WR_100 presentaba su Q&Q HS-48. Me picó la curiosidad, así que viéndolo a 8,99€ en Amazon decidí hacerme con él.

Se trata de un cronógrafo de mano con visualización digital, equivalente al HS-3 pero a un precio mucho más bajo y que podría plantar cara al HS-6. El detalle que me ha llamado notablemente la atención, ofrece 10 años de pila en vez de los habituales 5.

Sin embargo deberéis seguir leyendo, porque este Q&Q HS48 encierra más de una sorpresa…

Ficha técnica

Género Mano/Bolsillo Caja Plástico. 75 X 65 X 18 mm Pulsadores 3 de plástico Esfera LCD Bisel Plástico Cristal Plástico Iluminación No Trasera Plástico atornillada Correa Textil negra Funciones Hora, minutos, segundos, mes, día, día de la semana, alarma, señal horaria, cronógrafo, 12/24 horas Resistencia al agua 5 ATM Peso 54g Movimiento Q&Q/Citizen cal. HS43/HS48 Complicaciones Calendario programado, alarma, cronógrafo, temporizador Prestaciones 10 años de autonomía Origen Made in China. China Movement Garantía 2 años PVP 8,99€ Distribuidor Tonewatch S.L. / Citizen Watch Co. Ltd.

Introducción

Además de sus dos cualidades ya mencionadas: precio enormemente asequible y larga duración de la pila; hay otras características que lo hacen único. El primero es que tiene reloj y es resistente al agua 50 metros, igual que los mucho más caros Seiko SVAJ001 o Casio HS-80; el segundo es algo que me encanta y jamás antes había vista en un cronógrafo de mano, cuenta con señal horaria.

Q&Q es una marca muy poco explotada y para la mayoría desconocida. No en vano «gracias» a gente como ToneWatch, los distribuidores para España de la marca, está relegada a los bazares. Tal vez sea ese desconocimiento el motivo por el que en muchas referencias veamos Q&Q by Citizen o Q&Q Japan Brand, algo que al mismo tiempo nos confirma lo difícil que es lanzar una nueva marca y porqué Casio u otras corporaciones no se han atrevido a hacerlo. Lo que llama la atención es que es un cronógrafo que se encuentra muy extendido en India y América Latina, tal vez porque su mercado sean los países emergentes.

Pese a todo, Q&Q es una marca que ha logrado bastante éxito en algunos mercados, particularmente pertenecientes a países en vías de desarrollo (ahora emergentes). Justo en la web de uno de ellos leía un párrafo que nos da una idea de lo que es la marca Q and Q:

«Desde 1976 se han vendido más de 500 millones de Q&Q en más de 120 países. Q&Q significa Cantidad y Calidad (Quantity & Quality) Nuestra misión es fabricar relojes de calidad y fiabilidad que combinen la artesanía y el movimiento japonés, sin dejar de ser asequibles para personas de todo el mundo. Ya sea que esté trabajando en la oficina durante la semana, haciendo ejercicio con amigos o cuando se esté vistiendo para una fiesta de fin de semana, uno de los relojes de nuestra amplia gama de colecciones Q&Q puede ser el accesorio perfecto en su muñeca. Para cualquier actividad de su vida.«.

No es fácil encontrar información acerca de la gama de temporizadores de Q&Q, salvo que los HS43 y HS46 comparten módulo y por tanto funciones con este HS48. Por encima se sitúan los HS45 con 10 memorias de vuelta y una autonomía de 3,5 años, que ya rivalizan con los Casio HS-80, pero en esta ocasión, quedando por detrás de ellos.

Presentación

El reloj se entrega en un blíster de plástico con su parte central en color transparente, y el resto usando motivos amarillos sobre un fondo azul. Se vé muy de los 80, muy retro y eso me gusta.

La parte trasera replica el mismo esquema cromático y vuelve a recurrir a ese formato tan práctico y hoy en día olvidado que recuerda al empaquetado de la Casio PocketViewer mostrando las características diferenciales del producto, lo que hoy se empeñan en denominar «highlights».

Sin embargo esas no eran las características que mostraba Amazon.es, y es que aunque el producto es exactamente igual y se identifica bajo la misma referencia HS48 declaraba «10 Years Battery, algo que en mi unidad no aparece.

En el lateral aparece el código completo que no da lugar a dudas, es en teoría el mismo producto Q&Q HS48J001Y que debe venir con dos packagings o especificaciones distintas.

Al abrir la caja extraemos la bandejita de plástico blanco que hace de soporte para el producto. En conjunto es de buena calidad, permitiéndonos reusarlo en caso de que queramos guardar este crono junto a su packaging original.

Se acompaña como única dotación de un manual de instrucciones en varios idiomas. Es tipo A3 desplegable, y aunque no demasiado detallado ni claramente expresado cumple con el cometido de explicar como funciona el instrumento, puesto que algunas funciones como activar/desactivar la alarma o la señal horaria no son del todo intuitivas. En todo caso cuando hablemos del módulo/calibre os lo ofreceré como descarga en formato electrónico.

Diseño y construcción

El cuerpo fabricado en material plástico negro tiene un diámetro de 65 milímetros, cifra que crece hasta los 75mm de altura contando el anclaje del cordel y los pulsadores. Un tamaño práctico y yo diría que ligeramente mayor al de otros cronógrafos. Tiene un grosor de 18mm, ideal para agarrarlo con la mano. Además está estriado facilitando que no se mueva de la palma.

Todas las leyendas están impresas en un color blanco que no es demasiado brillante, le dan un aspecto monocromático y retro al mismo tiempo. El problema es que algunas van protegidas por el cristal, que es de resina plástica, y otras lo hacen directamente en el plástico y serán susceptible de irse deteriorando a medida que lo usemos.

Los pulsadores destacan con un color rojo, algo que facilita ubicarlos y además queda muy bonito, salvando las distancias, muy al estilo Hanhart. Eso sí, ya de primeras se notan ciertas holguras, algo que no se si es defecto de mi unidad o algo genérico, pero que parece no afectar a los mismos cuando los accionamos.

La trasera va atornillada con 5 tornillos de color negro tipo philips o estrella. Un aspecto muy sólido y que en parte deben garantizar las 5 ATM de resistencia al agua que garantiza. Sorprende que no haya ningín tipo de inscripción del país de procedencia ni del tipo de pila que necesita, algo que suele ser muy útil. De hecho supuse que sería el habitual «Made in China. Japan Mov’t», pero estaba equivocado. Más adelante veremos como el módulo también está construido en China.

La correa, leontina en este caso, es de material sintético tipo nailon trenzado. No es tan agradable como la del Seiko, pero sí suficientemente robusta que es lo importante. El ajuste por corredera es de plástico y va firmado por Q & Q.

Según las cifras del fabricante, el peso total es de 54 gramos. Suficientemente ligero como para que podamos llevarlo colgado del cuello sin molestias, y que si corremos con él, baste meterlo bajo el suéter o la camiseta para que no se mueva.

Módulo

Como os habéis podido percatar, el Q&Q llegó apagado. Pensé que quizás tuviera un sistema de ahorro de energía o apagado de pantalla, pero no se encendía en absoluto. O bien estaba dañada la circutería, o bien se había agotado la pila. Supuse que debían ser restos de un stock viejo, y que el problema sería la pila, así que aposté por ello. Devolverlo a Amazon tampoco era una opción, se había agotado el artículo vendido por ellos, y el que quedaba lo ofrecía un vendedor externo a 17€, así que no me salía a cuenta. A cambio del reembolso tendría que desplazarme hasta un punto de devolución de Celeritas, y simplemente por 8€ no me compensaba.

Afortunadamente monta una enorme y fácil de conseguir pila de botón CR-2032, de esas que encuentras en casi cualquier bazar o supermercado, la misma que el Suunto Core, así que adquirí una Panasonic en Mercadona que me costó nada menos que 2,60€. Anteriormente eran creo recordar Duracell o Premio y resultaban mucho más baratas. Casi 3€ para una pila de un reloj de menos de 9€ me pareció excesivo. Pero es que viendo lo que vendría luego, casi que lo hubiera llevado a la relojería a que me la cambiasen ellos por 4-5€.

La cosa parecía sencilla, eran retirar los 5 tornillos con cabeza de estrella de la trasera algo que no me dio problemas. Con eso pude retirar la cubierta y fue entonces cuando el cordel se soltó y se cayó, iba anclado entre ambas tapas. Después de eso se soltó el pulsador central de mode y también cayó.

Luego me topé con el compartimento de la pila, muy parecido al del Casio F-105W, y que se sostenía a la placa por dos tornillos, esta vez más pequeños y de cabeza plana. Los retiré, y comprobé que de origen traía una pila Maxell fabricada en Japón que es generalmente de buena calidad.

Luego coloqué la nueva pila, y sin volverlos a atornillar verifiqué que el Q&Q HS48 volvía a funcionar con normalidad. Fue un alivio que me animó a volver a atornillar el soporte de la pila, menos mal porque con el pequeño espacio ni siquiera resultó fácil colocarlos en su lugar con pinzas. En resumen, que necesitabas dos tipos de destornilladores y unas pinzas para hacerlo. Casualmente les comenté lo ocurrido a ZonaCasio.com quienes me indicaron que tal vez no era necesario desatornillar el soporte. Tal vez podría haber extraído la pila usada empujándola con las pinzas y del mismo modo introducir la nueva. Fue algo que no probé, pero su explicación era lógica, no tenía mucho sentido tener que ir atornillando y desatornillando sobre la placa. Por otra parte la pila tampoco estaba pensada para ser cambiada por el usuario, ni siquiera el manual explicaba el proceso, y viendo el precio de la pila 2032, dudo que los de Citizen/Q&Q pensaran que la gente la iba a cambiar. Es herencia japonesa de los 80, usar y cuando se agota la energía tirarlo para comprar otro.

Vayamos ahora a su módulo, identificado como Calibre HS43/HS48 y que me parece ofrece muchas funciones para la gama en la que nos encontramos. Tenemos un cronógrafo de 24 horas con resolución de centésimas, permitiendo parada/inicio y split. Ese es en principio la funcionalidad principal de este aparato. Pero la complementa con visualización de horas, minutos, segundos, mes y día de la semana en formato de 12 o 24 horas. Cuando tiene pila siempre está encendido, así que además se puede usar como reloj.

En cuanto a su autonomía es algo curioso, ya que el manual de instrucciones nos habla de 6 años, mientras que el empaquetado de Amazon subía hasta los 10. En ningún caso se indica bajo que circunstancias, así que sólo el tiempo nos podrá decir que cifra es la correcta. Además cuenta con señal horaria y con una alarma, lo que multiplica sus posibilidades.

Entre las carencias, tenemos la falta de cuenta regresiva o temporizador, algo que quizás algunos usuarios demanden. También le falta la luz, aunque personalmente no creo que sea necesaria. Tenéis todos los detalles en su manual de instrucciones y especificaciones técnicas (3,3 MB. en formato PDF).

La curiosidad es que según el manual su autonomía es de 6 años, aunque ya visteis que el modelo de Amazon indicaba 10. Tal vez hayan actualizado el hardware por uno de menor consumo, o quizás se hayan dado cuenta que esos 6 años eran una estimación demasiado conservadora. Sólo el tiempo dirá si son 6 o 10, pero si fueran 10, sin lugar a dudas compra maestra. No me importaría volver a gastar casi 3€ en cambiarle la pila suponiendo que el HS-48 siguiera funcionando, algo que no hay nada que indique que no vaya a ser así.

Sensaciones

Como reloj me parece increíblemente útil, porque los dígitos además de muy grandes son muy legibles. Solamente la ausencia de día del mes o calendario le quita algo de utilidad al respecto. Si queremos esa funcionalidad tendremos que irnos a modelos superiores como los HS45, HS47. El sonido de la señal horaria (con sólo un bip), y de la alarma es muy intenso, más aún que en un Casio F-91W, así que no tendremos ningún problema para oírlo, ni siquiera en entornos exteriores.

Me he dado cuenta que como instrumento de escritorio, donde por suerte o por desgracia paso la mayor parte del día, me hace que no necesite nada más. Cumple de sobras con mis necesidades esporádicas de cronometraje. Colocado apoyado sobre la mesa me permite consultar la hora, con un LCD generoso, y además que tiene buena calidad de visión desde casi cualquier ángulo. Pero lo conveniente es lo audible de su señal horaria, transmite el transcurso del tiempo por más concentrado que esté. Aunque con esta unidad me haya tocado la china y haya salido mala, estoy seguro que volveré a repetir compra. Sé que mi caso es un uso peculiar, pero si de algún modo se pudiera aguantar de pié en vertical me encantaría.

Sobre calidad de construcción se ve sencilla pero aparenta ser robusta. El armazón o carcasa es suficientemente grueso y por dentro, aunque con pocos refinamientos, se nota que los pulsadores están pensados para darle uso continuo. En ese sentido está mucho mejor que sus rivales, y no parece que estemos ante un instrumento de 9€. Por supuesto los Seiko SVAJ001 o Casio HS-80 mucho más caros tiene un aspecto de mayor calidad, pero no por ello deberían ser más duraderos.

Conclusiones

Con los precios de venta recomendados de Casio que parten de los 29€ para el HS-3 y que descienden a unos 20€ en el mundo real y los 36€ del HS-6 que se quedan en unos 25€, los 9€ del QQ HS48 me parecen una ganga, creo que incluso a 16€ es una buena compra.

▲ Más ▼ Menos Precio inmejorable

50M, hora, alarma, señal horaria Old Stock con pila agotada

Sin temporizador

Valoración

Diseño 7 Materiales 6 Acabados 6 Rendimiento 8 Calibre 6 Prestaciones 7 Precio 9 MEDIA 7

Vídeos