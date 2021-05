Estudiar un Ciclo Formativo

Estaba mirando cursos de formación profesional (FP), lo que ahora se llama Ciclo Formativo. Como entusiasta y profesional de la tecnología lo suyo hubiera sido escoger algo como el Ciclo Superior y Online en Administración de Sistemas Informáticos en Red que ofrecen en el Instituto Técnico de Estudios Profesionales, pero claro, estando el ITEP solamente en Madrid y su provincia (Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Vallecas) me decanté por otra de mis aficiones: la relojería.







El Instituto Virgen de la Mercè (Institut Mare de Déu de la Mercè) es la única escuela pública que ofrece formación en relojería, y está en Barcelona. Que sea pública significa que el precio de la matrícula por curso es de solamente 50€, y la formación es por supuesto reglada. Los estudios son un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGB) bajo el título de Mantenimiento y reparación en relojería perteneciente al departamento de Fabricación Mecánica, y se realizan también de manera presencial, pero sin ninguna posibilidad de cursarlos de manera telemática ni siquiera parcialmente.

En realidad mi idea era estudiarlo de forma autodidacta, obtener el material formativo e ir aprendiendo por mi cuenta, como siempre he hecho, y centrándome en aquellos aspectos que más me interesasen. Aunque disponen de un Campus Virtual, tras ponerme en contacto con el responsable de estudios me comunicó que era imposible darme acceso de lectura al mismo, que tenía que matricularme. Es algo que no entiendo, porque de las 2.000 horas de duración que tienen los dos cursos en total sólo me interesan 290 horas, justamente las que se imparten al final de todo.

Primer Curso

Procesos de mecanizado (99 horas)

Procesos de mecanizado por arranque de viruta

Procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión, procedimientos especiales, corte y conformado

Costes de mecanización

Tratamientos térmicos

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado y procesos especiales (157 horas)

Fabricación por abrasión

Fabricación por electroerosión

Fabricación por procesos especiales

Fabricación por corte

Procesos de conformado

Procesos de soldadura

Fabricación por arranque de viruta (264 horas)

Torno

Fresadora

Máquinas auxiliares para el arranque de viruta

Organización de procesos de mecanizado por arranque de viruta

Sistemas automatizados (99 horas)

Preparación de sistemas automáticos

Programación de sistemas automáticos

Interpretación y representación gráfica (99 horas)

Interpretación gráfica

Representación gráfica

Formación y orientación laboral (99 horas)

Incorporación al trabajo

Prevención de riesgos laborales

Segundo Curso

Mecanización por control numérico (198 horas)

Programación de máquinas de CNC

Preparación de máquinas de CNC

Mecanización en máquinas de CNC

Metrología y ensayos (99 horas)

Metrología

Ensayos mecánicos, metalográficos y no destructivos

Control de procesos

Sistemas y modelos de gestión de calidad

Empresa e iniciativa emprendedora (66 horas)

Empresa e iniciativa emprendedora

Inglés técnico (99 horas)

Inglés técnico

Síntesis (66 horas)

Síntesis

Formación en centros de trabajo (383 horas)

Formación en centros de trabajo

Mantenimiento y reparación en relojería (290 horas)

Mantenimiento y reparación de relojes mecánicos, básicos

Mantenimiento y reparación de relojes mecánicos, con calendarios

Mantenimiento y reparación de relojes mecánicos, con sistemas de carga automática

Mantenimiento y reparación de relojes mecánicos, con mecanismos de cronógrafo

Mantenimiento y reparación de relojes con base electrónica

Me pregunto a qué se debe esta falta de flexibilidad, este dispendio de recursos y estas ganas de hacer perder el tiempo al alumnado y al profesorado. Porque vamos a ver, de inglés técnico, síntesis dudo que vayan a aportarme demasiado. De formación en centros de trabajo es algo que no me interesa, sólo quiero aprender y formarme en esta disciplina.

Sin lugar a dudas hace falta poner al día estos planes de estudio, huir de la titulitis que tenemos tan arraigada y adaptarse a aquellos que quieren aprender, no tener un certificado.